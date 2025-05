Fisco, le società di capitali “indietro” di 822,7 miliardi in 25 anni

Sui dati dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Ufficio Studi della Cgia Mestre ha sviluppato un’interessante ricerca che riguarda chi e dove si annidano i più grandi “renitenti alle tasse”. Ebbene, “negli ultimi 25 anni quasi 3,5 milioni di società di capitali non hanno pagato 822,7 miliardi di euro di tasse, contributi, etc. (pari al 64,3% del totale non riscosso dal nostro erario)”. A dire il vero, le grandi imprese con debiti fiscali non ancora onorati sono relativamente poche. Presentano però un carico residuo “spaventoso”.

In generale, tra il 2000 e il 31 gennaio 2025, l’ammontare complessivo delle tasse, contributi, imposte, bollette, multe e via di questo passo, non riscosse, ha raggiunto i 1.279,8 miliardi di euro: 822,7 miliardi (pari al 64,3 per cento del totale), sono in capo alle persone giuridiche (Spa, alle Srl, ai consorzi, alle cooperative, ecc); 300,4 miliardi (il 23,5 per cento) sono ascrivibili alle persone fisiche (i lavoratori dipendenti, pensionati e altri percettori di reddito); 156,7 miliardi (il 12,2 per cento del totale) sono riconducibili alle persone fisiche con attività economica, ovvero per lo più artigiani, commercianti, esercenti, liberi professionisti

I dati, estrapolati dall’Ufficio studi della CGIA dall’indagine presentata dal direttore dell’Agenzia delle entrate/Riscossione nell’audizione tenutasi presso il Senato una quindicina di giorni fa, dimostrano, secondo l’Ufficio studi mestrino,” che in Italia ad evadere il fisco sono, in particolare, i grandi contribuenti e non i piccoli. Insomma, l’infedeltà fiscale si annida soprattutto nelle società di capitali e solo in piccola parte nelle micro imprese e tra i lavoratori autonomi che, addirittura, annoverano un carico residuo non riscosso in questi ultimi 25 anni pari a poco più della metà del dato riferito alle persone fisiche”.

In conclusione, dai dati forniti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, dicono dall’Ufficio Studi della Cgia veneta, emerge un elemento che è contrario alla narrativa corrente, ovvero che i lavoratori autonomi sarebbero ” un popolo di evasori, come spesso vengono descritti dall’opinione pubblica”. Dalle statistiche ufficiali infatti emergerebbe che in questi ultimi 25 anni “solo 13 evasori su 100 hanno una partita Iva e il debito fiscale complessivo (156,7 miliardi di euro) ha un’incidenza sul dato totale molto contenuto e pari al 12,2 per cento” .

Per combattere l’evasione fiscale, le strade, alla luce dei risultati ottenuti, sembrano da un lato continuare negli sforzi verso la semplificazione del sistema tributario con il conseguente miglioramento della relazione tra fisco e contribuente, dall’altra sfruttare in modo sempre più efficiente i dati detenuti dall’Amministrazione fiscale, ottimizzando i controlli su fenomeni che, secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, presentano elevati livelli di rischio. Tra questi, ricordano i ricercatori dell’associazione veneta, “le frodi IVA; l’uso improprio di crediti inesistenti e/o aiuti economici non dovuti; la fittizia dichiarazione di residenza fiscale all’estero e l’occultamento di patrimoni al di fuori dei confini nazionali . Sono modalità di evasione che, a differenza di quelli imputabili agli artigiani e ai piccoli commercianti , sono ascrivibili quasi esclusivamente ai grandi contribuenti”.

Infine ecco le aree territoriali dove il debito fiscale pro capite è più elevato, considerando gli ultimi 25 anni: in prima posizione il Lazio con 39.673 euro, al secondo posto la Campania con 27.264 euro e a ruota la Lombardia con 25.904 euro. Il Trentino Alto Adige è la regione più virtuosa, con un debito pro capite di soli 6.964 euro, dietro si trova il Friuli Venezia Giulia con 11.125 euro, chiude la terna da podio la Valle d’Aosta, dove il debito pro capite ancora da riscuotere è di 12.533 euro.

Se si misurano in valore assoluto i mancati pagamenti di tasse e contributi, è la Lombardia a guadagnare il primo posto con 259,3 miliardi di euro di debiti; a seguire il Lazio con 226,7 miliardi, la Campania con 152,5 miliardi e l’Emilia Romagna con 87,9 miliardi. Per quanto riguarda i dati negativi del Lazio e della Lombardia, “sono condizionati dalla presenza in queste due regioni della stragrande maggioranza delle big tech, delle multinazionali e dei grandi gruppi industriali presenti nel Paese”.