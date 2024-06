Firenze, si va al ballottaggio

Firenze – Ballottaggio sarà. A meno di 40 seggi alla fine, il risultato resta inchiodato a quei 10 punti di divario fra la candidata del centrosinistra Sara Funaro e il candidato del centrodestra Eike Schmidt: 43%, alla prima, 33% al tedesco, come è ormai conosciuto l’ex direttore degli Uffizi a Firenze. Si apre quindi il momento del riposizionamento fra PD e forze che potrebbero offrire qualche pacchetto di voti; in primis la candidata di Italia Viva Stefania Saccardi che ha raggiunto il 7, 5% circa, e Cecilia del Re che che ha raccolto il 6,2%.

Storia a parte, il buon risultato personale del candidato della Sinistra Dmitrij Palagi, che ha raccolto il 5,44% sul suo nome, più della lista che lo sosteneva, ferma al 5,01. Un risultato che consente a Palagi di tornare in consiglio, mentre si dovrà calcolare se basta a inviare anche un altro rappresentante nell’assemblea elettiva.

Il ballottaggio non sembra spaventare Schmidt che conta, secondo le sue dichiarazioni, di recuperare nei prossimi 15 giorni il gap con la Funaro. . Da parte della squadra del centrosinistra, le cose potrebbero essere, nonostante il vantaggio evidente, più complicate. Il problema potrebbe nascere da un ripensamento da parte di Italia Viva circa da che parte stare, se avessero seguito rumors che darebbero i renziani possibilisti circa un eventuale aiutino a Schmidt, per il quale non occorrerebbe neppure un’indicazione esplicita.

Ipotesi non molto probabile secondo taluni analisti cittadini, ma un’eventuale mossa in tal senso rimetterebbe in gioco anche i voti della sinistra. Sebbene lo stesso Palagi abbia affermato che i suoi voti non sono a disposizione di nessuno. Vedremo se Firenze val bene un Uffizio.