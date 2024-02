Firenze, scoppia il Carnevale di Pace

Firenze – Con il 2024 torna in grande stile il Carnevale di Pace – dichiarano i presidenti del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e del Quartiere 5 Cristiano Balli –, confermando l’unione in un unico abbraccio dei due coinvolgenti eventi carnevaleschi dei Quartieri 4 e 5 legati alla pace, alla multiculturalità, alla fratellanza e alla solidarietà fra i popoli. Perché l’unione fa la forza anche della pace e perché, in tempi come gli attuali, di unione e pace c’è sempre più bisogno. Si inizia domenica 4 febbraio, alle 14.30, nel Q5 nella bella cornice del Parco di San Donato lato via di Novoli con il corteo che, attraversando via Pertini e piazza Ugo di Toscana, arriverà nella piazza interna per proseguire la festa con varie esibizioni. E si prosegue domenica 11, sempre alle 14.30 (il 18 in caso di maltempo), nel Q4, con il corteo iridato da Piazza dell’Isolotto al Parco di Villa Vogel e le esibizioni finali nella pista di pattinaggio. In entrambe le occasioni, comunità straniere, scout, associazioni culturali, scuole riempiranno di allegria e pace i cuori dei quartieri. Invitiamo tutti a partecipare, magari ‘indossando’ l’arcobaleno e trovando il modo di rappresentare le culture e i popoli di tutto il mondo. Basta poco: anche un piccolo segno sarà comunque grande. La pace ha bisogno di tutti: nessuno si senta escluso. E i due appuntamenti del 4 e dell’11, con l’unione sempre più partecipata fra le due Comunità del Q4 e del Q5, saranno un policromo e multiplo inno alla pace intonato verso tutto il mondo. Vi aspettiamo!”.

“Un Carnevale di Pace che per due giorni animerà i Quartieri 4 e 5 all’insegna della solidarietà e della multiculturalità – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Un bellissimo esempio di comunità che si uniscono per celebrare il valore fondamentale di promozione della pace attraverso cortei, esibizioni e giochi in grado di coinvolgere bambini, famiglie, comunità straniere, associazioni culturali e scuole. Un’occasione per creare connessioni diffondendo gioia attraverso un arcobaleno di culture”.

“L’Italia è in piena crisi demografica – aggiunge Paolo Caldesi, dell’Associazione Piazza San Donato –, la politica incentiva le nascite mentre la popolazione mondiale in continuo incremento sta diventando insostenibile per il Pianeta. La gente scappa da guerre e carestie mentre da noi si diffonde la paura della sostituzione etnica. Venite tutti al Carnevale di Pace: capirete che il mondo è pieno di colori, non grigio di paura come chi lo vuole vedere al contrario. Non è un caso che la bandiera della pace sia un bellissimo arcobaleno”.

Tutto pronto per il Carnevale di Pace 2024, organizzato dai Consigli di Quartiere 4 e 5 su due appuntamenti.

Programma di massima:

Domenica 4 febbraio al Quartiere 5: al Parco San Donato, via Sandro Pertini, 2/9 (Novoli), corteo con musiche e danze dalle 14.30. Dalle 16, nella piazza interna al centro commerciale San Donato, giochi ed esibizioni per bambini e bambini. Con la partecipazione delle associazioni e delle comunità straniere fiorentine.

Domenica 11 febbraio al Quartiere 4: corteo con raduno in piazza dell’Isolotto dalle 14.30 e poi sfilata fino al Parco di Villa Vogel, dove si svolgeranno giochi e laboratori per bambini, danze, balli e musica da tutto il mondo, spettacolo dei bambini delle scuole. Con la collaborazione di: Scout Agesci e Cngei, comunità e associazioni straniere presenti a Firenze, comitati genitori e scuole del quartiere, associazioni culturali e sportive del territorio. In caso di previsioni meteo avverse, la manifestazione sarà rimandata a domenica 18 febbraio