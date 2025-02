Firenze prima anche nei prezzi di box e posti auto

Firenze – Non solo case. Anche nel settore di box e posti auto, Firenze registra gli incrementi più alti dei prezzi di vendita, secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. L’aumento, emerso nella prima parte del 2024, fa parte di un trend generale che si riscontra nelle grandi città, dove in media i prezzi dei box sono aumentati dell’1,3%, mentre i posti auto dello 0,7%. Fra gli aumenti, quelli più evidenti trovano corrispondenza con i lavori in corso per il miglioramento della viabilità, ad esempio i cantieri della tramvia, o i restringimenti degli spazi adibiti a sosta in seguito al rifacimento dei marciapiedi.

Il quadro degli aumenti nelle singole grandi città, riportato in una tabella dall’Ufficio Studi Tecnocasa, vede al primo posto per variazione percentuale dei prezzi, nel primo semestre 2024 rispetto al II semestre 2023, Firenze con un aumento del 3,3% sui prezzi dei box e del 3,2% per i posti auto, seguita da Napoli con +3,2% per i box, mentre nella città partenopea cala il prezzo dei posti auto, – 1,2%. Al terzo posto per quanto riguarda i box Milano a pari merito con Roma, con un aumento per entrambe del + 2,4%, mentre l’incremento sul prezzo dei posti auto a Milano è dell’1,6% e a Roma del +2,6%. Bari in controtendenza per entrambi i valori: – 3,7% per i box, – 1,9% per i posti auto.

Secondo i dati raccolti dalle agenzie affiliate del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2024, si conferma “che il 73,5% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 26,5% la locazione. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (53%), ma c’è una discreta percentuale (47%) che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione”.

La fascia d’età più interessata a questo particolare settore è quella tra 45 e 54 anni. Il 73,7% degli acquirenti è rappresentato da famiglie. Per quanto riguarda le caratteristiche più ricercate, bisogna tenere conto che, come spiegano dall’Ufficio Studi, “chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri)”. Il cambio di tipologia di automobile influisce anche sui requisiti richiesti per un box: “Negli ultimi tempi si ricercano tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica. Importante che ci sia il sufficiente spazio di manovra. In particolare, nei palazzi storici è difficile trovare box di dimensioni adatte e per questo motivo quando possibile si realizza un cambio d’uso dei locali commerciali non più utilizzati”.

Foto: Tecnocasa