Firenze è viva, trattarla con cura

Firenze – Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence lanciano la nuova campagna a marchio #EnjoyRespectFirenze, il programma per sensibilizzare i visitatori a una presenza rispettosa, consapevole e sostenibile in città. È “Florence is alive: treat it with care”, il vademecum di indicazioni e suggerimenti che segna un ‘patto di ospitalità’ tra residenti e turisti facendo leva sul senso di appartenenza che Firenze suscita come patrimonio dell’umanità. L’iniziativa è stata illustrata oggi presso l’Infopoint di Santa Maria Novella. Nell’occasione è stato presentato in anteprima il nuovo ‘Firenze Welcome Center’, i cui lavori sono in fase di ultimazione, che aprirà i battenti come punto di accesso alla città e all’intero territorio regionale. Il Firenze Welcome Center, con ingresso da piazza Stazione 6, sarà il fulcro dell’accoglienza e dell’informazione turistica, completamente allestito e attrezzato con strumentazione digitale, accessibile, aperto a residenti, cityusers e visitatori.

“Florence is alive: treat it with care” rientra nella campagna #EnjoyRespectFirenze, nata nel 2017 nell’ambito del più ampio progetto ministeriale Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile. Dall’uso della mobilità sostenibile, alla scoperta di luoghi di una Firenze meno conosciuta, dalla ricerca e scelta di prodotti di artigianato locale, al rispetto per i monumenti, per l’ambiente e per i residenti: queste macro-aree sulle quali si concentra #EnjoyRespectFirenze, che tocca gli aspetti principali e potenzialmente più critici del soggiorno del turista. Realizzata dalla Fondazione Destination Florence – che opera per identificare e promuovere azioni efficaci e a lungo periodo per la cultura e la gestione del turismo di qualità -, la nuova campagna vuole rappresentare un aggregatore di tutte le informazioni a disposizione del turista per il rispetto della città e sarà disponibile al sito www.enjoyrespectfirenze.it. Previsto anche il coinvolgimento dei principali stakeholder locali, come Autolinee Toscane, Alia e Publiacqua, categorie di esercenti, tassisti e albergatori, associazione Angeli del Bello e tutti gli operatori turistici del territorio, per raggiungere con questo messaggio anche coloro che stanno pianificando una visita a Firenze.

La nuova campagna, che rilancia il progetto di comunicazione #EnjoyRespectFirenze con un claim e una soluzione grafica completamente rinnovati realizzati dall’agenzia Flod, si basa sul concetto di Firenze come creatura viva: un delicato ecosistema cittadino che deve essere trattato con cura per non pregiudicare il suo equilibrio e la sua bellezza dal punto di vista culturale, sociale e ambientale. Anche il tono di voce, ironico e basato sull’attualizzazione dei messaggi di personaggi iconici appartenenti alla storia e alla tradizione di Firenze, mira ad accendere la curiosità del turista e a incoraggiarlo ad approfondire i buoni consigli di cui i personaggi si fanno portavoce, coinvolgendolo come affidatario temporaneo del patrimonio artistico-culturale della città di Firenze.

C’è Dante Alighieri, scelto per promuovere artigianato e cibi locali (info su botteghe storiche, acquisti etici e responsabili, contrasto all’abusivismo commerciale); Leonardo Da Vinci, che promuove la mobilità intelligente e quindi sostenibile (info sui mezzi di sharing e trasporto pubblico, tramvia in primis). Presente anche il Marzocco, che invita al rispetto della cittadinanza (evitando schiamazzi e confusione notturne così come il corretto smaltimento dei rifiuti), ma anche il Nettuno, ambasciatore del rispetto per l’ambiente, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole dell’acqua e la raccolta differenziata. Non manca l’Elettrice Palatina portatrice del messaggio che invita alla pianificazione intelligente della visita, alla scoperta di itinerari più insoliti della Grande Firenze, per andare oltre le classiche mete turistiche del centro storico e la stagionalità del turismo di massa. Infine, il comune piccione, che nella campagna incarna i comportamenti più sgradevoli e invita ironicamente il turista a rispettare i monumenti e la città evitando di bivaccare sui gradini di monumenti e chiese, oppure di arrampicarsi sulle statue, entrare nelle fontane, imbrattare i muri.

Firenze Welcome Center – Il nuovo Firenze Welcome Center, in un’ottica di interoperabilità con gli altri infopoint cittadini e regionali e con tutto il sistema di redazione diffusa FeelFlorence e VisitTuscany, si pone alla base della strategia di promozione turistica del territorio. La grande sala di accoglienza diventa il punto di accesso alla città: un grande foyer fulcro dell’informazione turistica, ma anche porta di accesso al Museo di Santa Maria Novella e all’area del ‘dormitorio’, parte integrante del percorso di visita del museo, e sede di frequenti mostre, eventi e celebrazioni. I servizi e le funzioni collocate nel vasto ambiente, per non intralciare i flussi di presenze, saranno accompagnati da soluzioni di allestimento che prevedano dotazioni specifiche da collocare sul perimetro della sala: controparete con tasche e nicchie per i materiali di informazione turistica, touch screen, led wall, graficizzazioni e sistema di comunicazione visiva e di orientamento.

Il Firenze Welcome Center è progettato con un’area di accesso comune dalla quale il visitatore, in base alle proprie esigenze, potrà accedere alla biglietteria del Complesso Museale di Santa Maria Novella, a particolari eventi organizzati presso la Sala delle Colonne o a tutta l’area dedicata all’informazione, alla sensibilizzazione al patrimonio e all’accoglienza turistica, inclusi gli spazi accessori, ma necessari e funzionali, come la caffetteria, il bookshop e i servizi igienici, senza tralasciare la possibilità di fruizione del Chiostro Grande. Il progetto di allestimento degli spazi prevede un’ampia isola centrale dedicata all’informazione turistica di front office. La posizione centrale permette una più fluida gestione dello spazio, lasciando ampia libertà di movimento, non prevedendo percorsi unidirezionali. I desk di front office, infatti, saranno posizionati in maniera circolare lungo il perimetro dell’isola centrale, consentendo un presidio visivo dell’intero spazio. L’arredo sarà di colore chiaro per garantire la luminosità degli spazi, le superfici saranno per lo più lisce e tematizzabili con i loghi del progetto. Lo spazio sarà completamente accessibile, privo di barriere architettoniche, al fine di garantire la massima inclusione e fruizione dei servizi di accoglienza, informazione turistica, caffetteria, bookshop e dei servizi igienici.