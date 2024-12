Firenze, approvato il documento unico di programmazione

Firenze – Il Consiglio comunale fiorentino ha approvato il documento unico di programmazione di palazzo Vecchio 2025-2027. La conferma degli indirizzi strategici contenuti nel documento sono stati spiegati all’assemblea cittadina dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro: “Un’amministrazione che mette al centro le persone non può non partire dalle tematiche abitative- ha sottolineato la prima cittadina – così come continueremo la nostra azione sul tema del turismo sostenibile, perché le due cose stanno assieme. Firenze vuole essere prima di tutto la città di chi la vive e vuole essere attrattiva per nuovi residenti”.

Punto fondamentale, assicurare il diritto alla casa. “Dobbiamo lavorare sul diritto all’abitare, attuando un piano per la casa che risponda alle esigenze dei cittadini, a partire dall’impegno sull’Edilizia residenziale pubblica e poi il contributo all’affitto, il lavoro da fare con i vari stakeholder del territorio per social housing e studentati accessibili, gli interventi che già vanno in questo senso previsti alla caserma Lupi di Toscana, a san Salvi”.

Altro pilastro, il sociale. Previsti i contributi per i caregiver, ma anche gli interventi a tutela dell’artigianato e delle attività commerciali, la formazione per i più giovani. Importante il capitolo della sicurezza, con le assunzioni nella polizia municipale e la smart city control room che consente di avere un monitoraggio puntuale e costante sulla città. Riferimenti alle politiche culturali, all’istruzione, allo sport, alla conclusione del sistema tramviario e al traguardo da centrare di una città sempre più green. A questo proposito, farà fede il piano del verde che l’amministrazione presenterà in un secondo tempo. “L’obiettivo- conclude la sindaca- è di avere una Firenze a misura di cittadini”.