Fiorentina: Palladino vs. Italiano, attenzione ai giudizi affrettati

Firenze – Domenica sera quasi un miracolo: la Fiorentina di Palladino vince 3-2 contro il Bologna di Italiano. La Fiorentina è decimata dagli infortuni e dalle squalifiche e mette in campo una squadra indecifrabile (così risulta dai quasi unanimi commenti della stampa sportiva all’indomani), eppure batte un Bologna nel pieno delle sue forze morali per lo “storico” successo in Coppa Italia; forse solo un po’ deconcentrata, ma spavalda di quel gioco all’Italiano (e, prima, alla Motta) ben collaudato e consacrato dagli esperti come “uno dei più bei giochi che si giocano in Europa”.

Solo fortuna? Caso? A rivedere gli highlights, e dunque prescindendo dal dominio territoriale che il Bologna mostra sempre contro chiunque, e che è stato evidente anche ieri sera (60,4% di possesso palla), i tiri in porta sono stati 5 per la Fiorentina e 3 per il Bologna, con due occasioni clamorose sprecate, soli davanti al portiere, da Richardson e Kean (e vorrei anche ricordare che alla Viola è stato negato un rigore grosso come una casa!). Dunque, non direi per caso. Anche perché il caso non si ripete con regolarità puntuale, di anno in anno, in situazioni analoghe.

Mi riferisco a tanti finali di partita giocati da Italiano, ormai proverbiali, sia a Firenze che a Bologna. Ieri sera aveva appena raggiunto il pareggio, 2-2, e si accingeva al forcing finale con in campo cinque punte e con gli avversari alle corde in una disperata ammucchiata in area, quando De Gea rinvia da par suo sulla testa di Mandragora che spizza verso Kean, l’unico giocatore in viola nella metà campo avversaria, che controlla tra due difensori, si prende il tempo di sbagliare un tiro facile facile, ma fa sua la respinta del portiere e segna tra tre statue di sale (una sdraiata per terra!). Non vi viene in mente nulla, magari ripensando alle tre finali perse da Italiano con la Fiorentina, e tutte perse in fotocopia? Eppure, alla fine della partita, a Firenze si sentono i soliti mugugni, molti di rimpianto. Un giornalista (fiorentino) stamani commenta: “Vittoria senza gioco, e non è la prima volta. Ormai di questa squadra si può ammirare solo il carattere, il resto lascia a desiderare”.

Dicevo all’inizio che la squadra messa in campo da Palladino è risultata quasi indecifrabile. Non a me, e provo a spiegarmi. Il Bologna, lo si sa, è squadra alta che tiene palla nella metà campo avversaria e cerca di far valere le doti tecniche e balistiche dei suoi attaccanti veloci e di gran movimento (Ndoye e Orsolini, Dallinga, Castro e Cambiaghi). A centrocampo ha due giocatori, Freuler e Ferguson, che sarebbero titolari nelle squadre più forti della Champions e ha nella tre quarti Odgaard (ieri assente), Dominguez e Fabbian che sono da due anni pezzi pregiati del mercato. Attacco, dunque! Tanto in difesa ci sono giocatori esperti come De Silvestri e Calabria e gioielli come Beukema, Lucumì e Miranda (prego consultare il valore di mercato di questi giocatori prima di dire che valgono, per esempio, Pongracic, Ranieri e Pablo Marì!). Eppure la Fiorentina, alla 37sima giornata ha gli stessi punti del Bologna, ha segnato 57 reti contro le 56 del Bologna (subendone 39 contro 44) ed è seconda in una classifica avulsa tra le prime otto del campionato (segno che le sue difficoltà sono palesi con le squadre di lotta e di velocità, mentre non ci sono con le squadre tecniche che lasciano più spazi e si possono esporre a contromosse tattiche). Voglio anche ricordare che la Fiorentina di quest’anno ha fatto 62 punti contro i 54 dell’anno scorso quando era allenata da Italiano ed è ora settima mentre nel 2023-24 era ottava.

Ma voglio dirvi anche dell’altro, perché le valutazioni avvengano con la giusta ponderazione. Vedo alla 37sima dello scorso campionato la Fiorentina pareggiare contro il Napoli con in campo Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Nico Gonzalez, Nzola, Belotti, Ikoné, oltre ai Dodò, Parisi, Beltran e Mandragora (questi ultimi tutti subentrati, perché Italiano poteva permettersi di considerarli riserve, come riserve quel giorno erano Ranieri, Kayode, Comuzzo, Duncan, Barak, Castrovilli...). I giocatorti a disposizione ieri di Palladino invece sapete bene quali e quanti erano, e sapete bene in che condizioni ha giocato Kean, l’unico di alto valore che abbiamo oltre a De Gea, Dodò, Gosens e un rinato Mandragora. Vorrei chiedere a quel giornalista che cosa vuol dire per lui “senza gioco”, perché per me la Fiorentina ieri ha giocato alla perfezione una partita che evidenziasse i limiti dell’avversario (come ha fatto tante altre volte in campionato). Limiti che ieri si sono compendiati nell’insipienza cocciuta di Italiano, che si fa uccellare facilmente da un terzino, Parisi, schierato come finto difensore e poi libero di inserirsi nei buchi che un grande Mandragora (anche lui “finto” attaccante) gli lasciava, senza che dall’altra parte ci fosse qualche contromisura o forse neppure la consapevolezza che ti stanno prendendo per il naso! Che cosa avrebbe dovuto fare altrimenti Palladino? Affrontare il Bologna a viso aperto con Richardson, Ndur e questo Fagioli in costruzione e in opposizione? Attaccare in bellezza con un solo attaccante (claudicante) e due esterni spompati?

Io, nel calcio, resto un “italianista” convinto, uno che gode quando vede Golia stramazzare di fronte a David, per di più ignaro di come sia successo. E per quel che riguarda “David” Palladino, so che sa anche essere Golia (perché l’ha dimostrato diverse volte), ma quando ha i mezzi per esserlo (ricordate il 6-0 al Lecce e il gioco di quel giorno?). Dategli la rosa che ha Italiano al Bologna, e poi si completa il confronto…

