Fiorentina, come sbagliare tutto nel cedere e comprare giocatori

Firenze – C’è un sito web, L’ultimo uomo, dove ci si diverte a imparare a vedere il calcio (e dunque non soltanto a guardarlo!). Daniele Manusia, scrittore e giornalista, ne è fondatore e bravo direttore. Nei suoi articoli, spesso gioca a sorprendere. Recentemente ne ha scritto uno gustoso su Yerry Mina, facendoci conoscere un personaggio che non solo è difensore che difende come pochi, ben al di là dei suoi limiti tecnici, ma sa anche irridere alla seriosità e “bellicosità” del calcio, con atteggiamenti a volte irritanti (Morata chiese a Fabregas il cambio perché aveva perso la pazienza con quell’omone appiccicato addosso), ma sempre ironici, sdrammatizzanti, con l’aria di chi quando commette un fallo si scusa non ipocritamente, ma sorridendo, come a dire “che cosa dovrei, farti andar via? Io sono pagato per fermarti, e lo faccio come posso!”.

Mi direte, chi se ne frega di Yerry Mina?! Beh, Yerry Mina era della Fiorentina, dove ha giocato sì e no qualche spezzone di partita, senza lasciar traccia né rimpianti. In questi giorni lo abbiamo visto contro la Juventus e contro la Viola. Un gigante, uno che non molla mai, che ha fermato Kean come ha fermato David, non sbagliando quasi nulla, nonostante la goffaggine di qualche suo intervento, e che soprattutto ha dato sicurezza all’intero reparto (Pisacane, uno degli allenatori emergenti più interessanti, ne ha fatto un pilastro del suo gioco). Accanto a lui in questi giorni, nella Roma che ha fieramente combattuto contro il Milan in uno scontro mors tua vita mea, abbiamo visto giganteggiare Ghilardi e Mancini.

Già, due cresciuti nel vivaio viola e mai visti a Firenze, che ora sono i due centrali italiani più quotati anche a livello di Nazionale. E mi vien fatto di osservare, nei vari campionati, altri difensori della Fiorentina che non sono più a Firenze. Milenkovic, uno dei migliori difensori della Premier; Quarta, appetitissimo da squadre europee dopo il suo ritorno in Argentina; Igor, che mi si dice la Viola in questi giorni stia cercando di riportare dall’Inghilterra (sic!). Giocatori che hanno una grande personalità, e che oltretutto, tra gol e assist, hanno quasi pareggiato quelli messi assieme dagli attaccanti compagni di turno!

Personalità, carattere, intelligenza di gioco. Quello che serve a farsi perdonare anche un liscio o un evitabile fallo da rigore. Un confronto con gli attuali difensori della Viola è umiliante. Il solo Ranieri da assolvere, se non altro per la sua abnegazione e per il suo amor patrio (peccato che il calcio non sia il suo sport!). Ma Pongracic? Almeno avesse potuto prestare il suo fisico a Ranieri … E invece no, lui si compiace di essere bello grosso e prepotente, e spesso lo mostra con uscite ineffabili dalla propria area, senza meta, che vanno a finire sempre nello stesso modo: palla persa e proteste per una qualche ragione incomprensibile ai più. E Comuzzo: 35 milioni di promesse e di qualità fisiche (non c’è dubbio!), ma anche tanto smarrimento, soprattutto perché non trova un compagno di linea che gli dia i tempi e gli insegni da dove vengono i pericoli. Magari un Mina! Gli altri dovevano essere riserve, e non li biasimiamo più di tanto. Ma mi meraviglio che un Viti sia stato fatto andar via prima di poter dimostrare qualcosa, e per ora senza essere sostituito da nessuno!

Eppure non sono i singoli, pur scarsi o immaturi, a preoccupare. Sono gli operatori di mercato della Viola che non riesco a capire! Quando è palese che la Fiorentina non ha difesa (a tre, a quattro, a sei, non è comunque un reparto) si vanno a cercare esterni d’attacco come Harrison e Salomon (ma Sottil e Ikoné, erano tanto peggio?), e si prende un Fabbian doppione di Fazzini. E in difesa oltretutto ci si ostina a far giocare Dodò e Gosens terzini! Neanche se i centrali fossero Nesta e Cannavaro, che tra l’altro, in quei bei tempi del calcio italiano, avevano i Panucci e i Maldini in linea con loro…!

Un giorno ci spiegheranno cosa è successo con Palladino (il cui valore è già, al terz’anno da allenatore, sotto gli occhi di tutti), che aveva costruito a Firenze una squadra “gasperiniana”, con De Gea e Kean spina dorsale, Dodò e Gosens quinti che neanche l’Atalanta ha mai avuto così forti, Gudmunsson a fare il De Katelaere e Bove a fare l’Ederson. Bisognava trovare a centrocampo uno che si facesse valere con fisico e attitudine al pressing, che ora può essere Brescianini, ma che poteva essere anche Sohm (dubito che Sartori non abbia fatto un affare a prenderselo in cambio di Fabbian!). Ma soprattutto bisognava pensare a una difesa che difendesse, più bassa, con fisico e velocità, ma anche con ordine, con applicazione. Esoprattutto bisognava che non si pensasse di salvare la Fiorentina dalla retrocessione tornando a giocare “alla Italiano”: tutti nella metà campo avversaria, a battere la testa nel muro, a togliersi gli spazi di gioco, a lasciare praterie per i contropiedi avversari quando si perde palla, a aspettarsi (illusi) che Dodò e Gosens facciano le diagonali da terzini quando rientrano da lontano…

Un rimedio? Prendere Sergio Ramos a fare insieme all’amico De Gea da regista alla difesa, tenere la difesa (a tre o a quattro) come la tiene il Como, bassa, equilibrata, coi terzini (merce rara) che siano veri terzini, oppure affidarsi a un motivatore che sappia far giocare il gioco adatto a questa Viola. Non scandalizzatevi se, da “gasperiniano”, dico Juric!

In foto Yerry Mina