Fine vita, Chieffi: “Le leggi regionali non sono lo strumento adatto”

A febbraio di quest’anno la Toscana è balzata agli onori della cronaca nazionale perché prima regione in Italia a regolamentare la procedura per accedere al suicidio assistito, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019.

Il Consiglio regionale della Toscana, approvando con emendamenti, la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita ‘Liberi subito’ promossa dall’associazione Luca Coscioni, (supportata da oltre 10mila firme), ha dato così il via libera alle persone che volevano accedere al suicidio assistito attraverso una richiesta alla Asl. A corredo della proposta è stata istituita anche una commissione ad hoc per verificare la sussistenza dei requisiti fissati dalla Consulta affinché l’aiuto al suicidio non potesse costituire reato. A distanza di tre mesi il governo ha deciso, in Consiglio dei ministri, di impugnare la legge Toscana sul “fine vita”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 17 marzo scorso.

Ne parliamo con Lorenzo Chieffi professore di Diritto Pubblico e Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e Componente del Comitato Etico Campania 3.

Professore, il Governo Meloni ha impugnato la legge Toscana sul “fine vita”. Un passo indietro sui diritti nei confronti delle persone più fragili?

“Sono reduce dalla Commissione che in Campania ha esaminato la prima richiesta di suicidio assistito e concluso i lavori dieci giorni fa. Siamo giunti a una conclusione che personalmente condivido, anche perché da me promossa e fatta adottare in Campania.

Sulla questione della legge regionale in materia di “fine vita” personalmente sono contrario perché le Regioni non possono legiferare su temi che riguardano tutti i cittadini. Altrimenti la legge andrebbe a soddisfare le esigenze di una sola regione e non delle altre 19. Su quanto accaduto in Toscana ci sono state non poche contrarietà perché il “fine vita ” è materia di competenza statale dato che essa incide sui diritti di autodeterminazione, anche se la regione, in questo caso, si limita alla parte procedurale in virtù di un principio di uguaglianza che è riconosciuto a tutti i cittadini e individui dello Stato italiano. Ora tocca al governo fare ciò che deve fare, ovvero presentare un progetto di legge in parlamento che deve far approvare perché la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso con la sentenza del 2019/ 242″.

Che è successo in Campania?



«Nella Regione Campania si è posto un caso definito come il diniego del diritto al suicidio, nonostante dietro il malato ci fosse l’Associazione Luca Coscioni. La paziente aveva un inizio di malattia degenerativa e abbiamo accertato, – avevo chiesto in questo caso di costituire una commissione tecnica per valutare il caso – che ella non aveva voglia di morire ma soltanto di essere assistita in modo migliore. In questo caso l’ingresso dell’Associazione Luca Coscioni ha creato più di una preoccupazione perché si trattava di una fase iniziale di una patologia degenerativa e la signora in questione non si trovava assolutamente nelle condizioni della Corte Costituzionale. Ciò che è accaduto non mi ha fatto piacere perché l’associazione Coscioni deve intervenire non perché tutti possano accedere al suicidio assistito o fuori dai canoni della Corte Costituzionale. In Italia deve valere ciò che ha scritto la Corte Costituzionale perché già oggi consente ai malati di chiedere all’Asl di appartenenza un aiuto al suicidio».

Dunque il fine vita è di competenza delle Asl?

“Finora le Asl di appartenenza, ad esempio della Regione Campania, hanno accettato, senza legge, le richieste. Ci sono state opposizioni al suicidio assistito che hanno riguardato Asl di altre regioni (ad es. nel Friuli Venezia Giulia), a margine della tipologia del sostegno vitale o legale perché era rivolto a chi pagava l’esecuzione, nel qual caso sono intervenuti i giudici di merito, ma non della Campania interessata solo da una richiesta per ora respinta per mancanza dei requisiti indicati dalla Corte Costituzionale. La mia teoria è in primis il riguardo per la legge statale così come espresso dalla Corte Costituzionale: basta leggere la sentenza che non dice legge regionale ma statale. Dunque in assenza della legge statale sono le Asl che si devono attrezzare con delle linee guida. E qualora l’interessato che si rivolge all’Asl non ottiene le risposte che cerca può rivolgersi al giudice che adotterà un provvedimento sulla questione “.

Secondo lei è comprensibile la delusione del presidente della regione Toscana Eugenio Giani per l’ impugnazione della legge sul “fine vita” da parte del Governo?

“Ovviamente è mancata quella spinta politica affinché il parlamento nazionale legiferasse sul “fine vita” come richiede la Corte Costituzionale, che è al di sopra della legge. Perché è come se fosse scritta sulla Carta Costituzionale. Dunque il Governo deve presentare un disegno di legge sul tema, affinché il parlamento faccia la legge. Se il parlamento non la fa il cittadino ha il diritto di far attuare la sentenza della Corte Costituzionale, così come le Asl hanno il dovere di dare attuazione su quanto espresso dalla Corte Costituzionale”.

Può farci un esempio?

“La Regione Campania con una Commissione ha stabilito un decalogo ( io faccio parte del Comitato etico Campania 3), e sono stato chiamato ad esprimermi con un parere tecnico su di un caso etico riguardo una signora. Abbiamo delineato una procedura che è stata accolta dalla Regione e per ora da quest’Asl; con la speranza che la Regione la diffonda in tutte le ASL della Campania. Ad oggi il governo non l’ha impugnata”.

Dunque le leggi regionali in certi ambiti hanno dei limiti ?

“Le leggi regionali non sono adatte in questo caso specifico perché riguarderebbero solo una parte dei cittadini. Manca è vero una regolamentazione nazionale sul “fine vita” ed è una vergogna per il nostro Paese. Basta guardarci attorno: in Spagna, in Francia, in Germania e in Portogallo si sono dotate di una legge che regolamenta il “fine vita”. Nel nostro Paese purtroppo le leggi d’inizio e fine vita non sono più ideologiche (per me non esiste più una ideologia!), ma sono ostaggio di gruppi di potere che si contrappongono”.

In foto Lorenzo Chieffi