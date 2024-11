Festival dell’Eredità: la forza e la consapevolezza delle donne

“In un mondo in febbrile e angosciante trasformazione, il festival di L’Eredità delle Donne mette il contributo e le competenze femminili al servizio di un futuro positivo e propositivo, indicando valori e pratiche che permettano di costruire visioni e società future più giuste, più pacifiche, più inclusive. Oggi come non mai le donne sono capaci di idee rivoluzionarie, di prospettive creative, di punti di vista originali: senza di loro nessun cambiamento di rotta sarà possibile. Le donne non chiedono di partecipare al mondo così com’è ma aspirano a essere parte attiva nel riformarlo e nel ricondurre il tempo della collettività al centro di esso”. Così spiega Serena Dandini, creatrice e direttrice artistica del festival dedicato all’ empowerment femminile, quest’anno alla sua settima edizione, dal 22 al 24 novembre a Firenze, alla Manifattura Tabacchi.

Fisicamente fiorentino ma con risonanza non solo nazionale ma mondiale, il festival parla di a tutto quanto le donne hanno saputo e sanno fare, di mestieri generalmente e ingiustificatamente considerati a loro inadatti, dalle scienziate, le artiste, le scrittrici, le attrici, le astrofisiche, per fare solo qualche esempio, fino anche alle portuali, con il loro orgoglio, la forza e la consapevolezza che in ogni caso la patente dell’impossibilità gliel’ha appiccicata solo la cultura patriarcale, ci perdoni Valditara.

Perché l’ eredità? Perché consapevolezza e forza costituiscono “l’eredità che le donne – spiega Dandini – hanno avuto da nonne e mamme e che le spinge a realizzare se stesse cambiando anche la vita delle altre e di tutti. Un patrimonio di intelligenze femminili del passato che spesso la storia ha reso invisibili e che si metteranno in relazione con il dinamismo delle donne d’oggi”.

La manifestazione che, come ricorda Dandini, ha portato negli anni sul palco 476 ospiti dal mondo ed è stata seguita da 70.000 persone sul posto e oltre un milione in streaming , nasce su progetto dell’agenzia di comunicazione Elastica, ha come partner fondatori la Fondazione CRFirenze e Gucci, è sostenuto dalla co-promozione del Comune di Firenze e dal patrocinio della Regione Toscana. È appena stata presentata in Palazzo Vecchio, a Firenze, dalla sindaca Sara Funaro, calorosamente applaudita come la prima donna sindaca della città, e da un gruppo di donne, oltre alla stessa Dandini, che l’empowerment di fatto lo rappresentano e si impegnano a estenderlo alle altre: la vicepresidente della Fondazione CRFirenze, Oliva Scaramuzzi, Antonella Centra, Executive Vice President, General Conselour, Corporate Affairs&Sustainability di Gucci, la direttrice di Elle, Manuela Ravasio, quella di Rai, Radio 2, Simona Sala, Francesca Parisini di Elastica.

Da Firenze al mondo. L’Eredita’ delle donne è il primo festival di risonanza mondiale che andrà dall’ Italia al Brasile, con la novità, quest’anno, di essere affiancato da oltre 400 eventi in tutta Italia per la Call OFF che ha lanciato: tra laboratori, conferenze, concerti, trekking e altre iniziative a sostegno dell’empowerment femminile. Non è un caso che accada tra il 22 e il 24 novembre, a ridosso della giornata internazionale, il 25 dello stesso mese, contro la violenza sulle donne. Due fili che si tengono stretti, avendo l’Eredita’ il proposito di accorciare la distanza tra donne e realizzazione della propria vita come di cancellare la cultura patriarcale e gli stereotipi di genere. Tanto da ribaltare una violenza che, da sottile a mortale, calpesta in diverso modo diritti, capacità, cuore e vita delle donne.

Si tratta della prima manifestazione in Italia, sono,orgogliose le protagoniste, che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità: scienziate, economiste, scrittrici, artiste, attrici, leader, ambientaliste, attiviste, politiche, imprenditrici che si incontrano e si confrontano. Diventata negli anni il punto di riferimento in tutto il paese sui temi dell’empowerment e un osservatorio privilegiato sulla condizione di genere e sulla sua evoluzione in Italia e nel mondo. Il titolo, quest’anno, è Future in doppia accezione, quella italiana che significa le donne del futuro e l’altra inglese che indica il futuro nelle mani delle donne che tutto possono.

Quasi cento, italiani e esteri, i nomi al femminile tra i più prestigiosi della contemporaneità protagonisti del festival: dalla cantante, autrice e attrice Ute Lemper, alla presidente del parlamento europeo Giorgia Metsola alla critica cinematografica Piera Detassis, a Caterina Caselli, alla regina del romance Felicia Kingsley, quella del rock Paola Maugeri, la giornalista e scrittrice Daria Bignardi, l’economista Ginevra Bersani Franceschetti, la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, la filosofa Roberta De Monticelli, solo per fare pochi esempi delle tante donne che comunicheranno alle altre che si può rompere il tetto di cristallo. Si confronteranno su scienza, cultura, ambiente, politica, pace, guerra, femminismo, discriminazione, leadership, medicina, diritti, innovazione, AI, parità di genere e anche famiglie e, nell’evento intitolato Mammamia, anche sulle mamme: “In un mondo che è cambiato e che continua a cambiare – dice Dandini – dove le famiglie tradizionali sono sempre più piccole e crescono sempre di più allegre famiglie non convenzionali”. La prova sono i numeri “e i numeri contano”, spiega, rivelando che le famiglie italiane tradizionali con tre figli sono il 4% e quelle invece non tradizionali sono il 40%”.

Donne che comunichino a altre donne che si può, come si può, quale è la forza e l’intelligenza e quali gli ostacoli da rimuovere. “La chiave è fare rete”, è convinta Dandini. “E’ importante lavorare perché le donne che si affermano secondo i loro desideri, le loro competenze e capacità non restino, pur ammirate, sul piedistallo dove le mette una cultura ancora arretrata, facendo sembrare che sotto ci sia solo il vuoto. Quando invece sotto c’è il pieno di donne che possono. Dobbiamo fare rete e lavorare per costruire una scala che accorci la distanza tra il piedistallo e tutte le altre donne”, commenta Francesca Aquiloni, una minuta trentunenne dai lunghi riccioli neri e gli occhi che guizzano forza e consapevolezza, che si è buttata, sul treno da Roma per partecipare al lancio fiorentino dell’ Eredità delle donne, essendo anche lei, giovane e non famosa, un esempio di empowerment.

Francesca è una di quelle che hanno risposto alla Call OFF che ha fatto nascere 400 iniziative parallele all’Eredita’ nel resto d’Italia. Lei ha organizzato la sua a Roma, letteralmente infilando nella lista dei vari appuntamenti anche l’azienda dove lavora, la Leone Master School, che si occupa di formazione ed è appena diventata un polo universitario. “All’inizio non volevano, mi hanno detto di no, ma perché lo fai, a che serve che c’entriamo noi. Io non ho mollato, mi sono iscritta lo stesso e ho continuato a spiegare che tanto più c’entriamo perché ci occupiamo di formazione.Alla fine hanno capito. Se sei convinta, non hai paura e tieni i piedi fermi poi ce la fai. La mia azienda era come tutte le altre, devi lottare per farti spazio, ma insisti e insisti, sta capendo”.

L’iniziativa di Francesca sarà a Roma, al Caffè letterario Ostiense, venerdì 22 novembre dalle 17 alle 19. Il titolo è provocatorio: “Quante palle ci vogliono per lavorare”. Quando molto spesso per riconoscere che sei brava lo spiegano solo attribuendoti il prezioso attributo maschile. “Me lo dicevano anche a me che avevo le palle – racconta Francesca – all’inizio ne ero scioccamente fiera e poi ho capito come il tranello inizi dalle parole, i luoghi comuni, le frasi fatte: brava, si vede che hai le palle, sei nervosa, hai il ciclo? E allora mi sono ribellata. Ho capito che le idee possono cambiare e che si deve lavorare a cambiarle, le donne insieme”. Lei era appena laureata quando entrò in azienda: “Facevo la stagista a 600 euro il mese e ora sono nella dirigenza dell’azienda che si è riequilibrata, ero la sola donna ora ne sono entrate altre due al posto di due uomini. Ce l’ho fatta perché lavoro molto ma anche combattendo contro i retaggi maschilisti senza mai farmi pestare i piedi in virtù di questi. Cercando di comunicare una realtà più vera a uomini ma anche a donne, a cominciare dalle piccole cose che vanno corrette e che sembrano piccole ma non lo sono. Anche l’azienda ha poi cominciato a capire e sta cambiando”.