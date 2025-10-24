Festival dei Popoli 66: paesaggi e passaggi, fra Gaza e l’Ucraina

Firenze – Un festival ad alta gradazione ottica e ad alto tasso esplorativo. Il mondo come si manifesta in tutte le sue versioni e inversioni. Tendenze e pendenze. Sugli schermi della Compagnia (via Cavour) dell’Astra (piazza Beccaria) si alza il vessillo del Festival dei Popoli (il più longevo fra i tasselli che compongono il mosaico della 50 Giorni di Cinema), rassegna internazionale del film documentario che dal dall’1 al 9 novembre festeggia la 66sima edizione.

I Popoli al solito non si risparmiano. Nel montaggio messo a punto quest’anno dai direttori Alessandro Stellino e Claudia Maci scorrono inquadrature sempre più inquiete e ingovernabili, come siamo e come eravamo, il passato che incalza e il domani che sfuma, uno scacchiere incandescente che tocca temi sensibili, fratture e deragliamenti, tracce di memoria, la natura, l’ambiente, la storia, la società, una giostra di immagini, un’altaleno di ritratti, omaggi, reportage, musiche, retrospettive, visioni, rivelazioni e contraddizioni.



L’antropologia socio culturale che da sempre caratterizza l’andatura estetica del Festival è materia viva, indagine sociale, paradigma morale, scoperta etnologica ma anche terreno di ricerca, laboratorio linguistico, testimonianza sul campo in presa diretta. Il paniere dei 91 titoli che ne sono l’ossatura (sintesi degli oltre 1500 visionati dai direttori) è ricco di sorprese, lunghi, corti, medi, una panoramica a tutto campo, divisa in varie sezioni: i tradizionali “Concorsi internazionale e italiano” contrassegnati da opere quasi tutte in esclusiva e in anteprima; la piattaforma “Discoveries” dedicata ai lavori di autori esordienti orientati sul versante della sperimentazione; “Doc Highlights” ovvero i titoli che hanno fatto la storia del festival.



E poi quelli siglati “Habitat”, afferenti cioè ambiente, sostenibilità, diritti umani; il tracciato musicale dove spicca la retrospettiva dedicata a Marie Losier (attesa a Firenze), autrice di formidabili ritratti di registi, musicisti e compositori cult e d’avanguardia più un ricordo di Jeff Buckley, genio vocale prematuramente scomparso; il segmento “For Kids and Teens” destinato ai giovanissimi; il “Future Camps che accoglie i lavori provenienti dalle migliori scuole di cinema d’Europa; l’itinerario “Feminist Frames” dove confluiscono opere realizzate da registe sui temi della militanza e della liberazione, rafforzato da un prezioso omaggio a Sarah Maldoror, voce rivoluzionaria e prima donna cineasta del cinema africano, in proiezione femminista e anticoloniale, di cui potremo vedere il suo primo lungometraggio, “Sambizanga” del 1972 in versione restaurata, tratto da un romanzo dello scrittore angolano José Luandino Vieira, che segue le vicissitudini di una giovane donna il cui marito è stato incarcerato in Angola dalle autorità portoghesi. A proposito di violenza la grancassa della guerra non smette di rimbombare.

L’eco è costante. Senza soluzione di continuità. Lo avvertiamo nel film di apertura, “With Hasan in Gaza” del palestinese Kamal Aljafari (ospite in sala) che riprende con la sua camera una Gaza popolata di fantasmi, una città che non esiste più, riflessa, in un vortice di specchi, campo e controcampo, nelle immagini della Gaza del 2001 che emerge da vecchi nastri dvd ritrovati dallo stesso Kamal, frammenti di una realtà irreversibilmente alterata. Risuona disarmante nei filmati che chiudono i Popoli 2025 (un saluto al prossimo anno che non sappiamo immaginare: chissà), onde visionarie che si infrangono sul fronte ucraino, martellato e smantellato dall’invasione russa: “Paleontology Lesson” di Sergei Loznitsa che riprende un gruppo di scolari in visita al Museo di storia naturale di Kiev; “Checkpoint Zoo” di Joshua Zeman che documenta il salvataggio di migliaia di animali intrappolati nell’Ecopark di Kharkiv; “Sanatorium” di Gar O’Rourke che ci porta a Odessa, in una fatiscente struttura ospedaliera in cui gli ospiti passano l’estate attratti dalle proprietà miracolose del fango mentre in lontananza echeggiano le bombe.

E ancora, fra i tanti passaggi e paesaggi che i Popoli 66 decantano, ecco l’arte dissidente di Ai Weiwei ripreso da Maxim Derevianko durate la sua regia della “Turandot” all’Opera di Roma; la new wave fiorentina anni 80 raccontata dai protagonisti dell’epoca (i Diaframma, i Neon, i Litfiba) in quella sorta di amarcord che sembra un “Vestivamo alla marinara” convertito in “Uscivamo molto la notte” di Stefano Pistolini e Bruno Casini e rassodata dal volto di Piero Pelù voce narrate di “Rumore dentro” di Francesco Fei, passato all’ultima Mostra di Venezia; “Cumpartia” di Daniele Gaglianone, storia di Ivan che ritorna a casa nel Sulcis in Sardegna dopo tre anni di lontananza per fare il vino con i genitori nella loro piccola azienda; “Chi sale sul treno” di Valerio Filardo, memoria del viaggio iniziato 120 anni fa dal primo Treno Bianco, il convoglio che accompagna malati e pellegrini dalla Sicilia a Lourdes, un’epopea di quasi 50 ore che oggi, nell’epoca dell’alta velocità, appare anacronistico; arte come politica al centro di “Nova ‘78” di Aaron Brookner e Rodrigo Areias, la controcultura degli anni ’70, con filmati inediti della leggendaria Nova Convention, l’evento di tre giorni a New York che ha celebrato il ritorno di William S. Burroughs in America dopo oltre vent’anni vissuti in America Latina, Nord Africa, Parigi e Londra, riunendo icone come Patti Smith, Frank Zappa, Laurie Anderson, Philip Glass, Allen Ginsberg, Merce Cunningham, John Cage; i valori di ieri, nel ricordo di Sandro Pertini, ovvero il “Settimo Presidente” di Daniele Ceccarini e Mario Molinari, solcati dalle musiche di Nicola Piovani, oggi messi in discussione nell’esperimento provocatorio del primo documentario interamente realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa, “Post Truth” di Alkan Avcıoğlu, fino a “Tatti”, un piccolo borgo del grossetano che vive una straordinaria esperienza di comunità, dal regista Ruedi Gerber incoronato “Paese di sognatori” che rischia di scomparire, ma dove il regista, insieme agli ultimi agricoltori locali, i fratelli gemelli Marco e Massimo, ha dato inizio a una silenziosa rinascita.

Segnaliamo infine che, dopo il successo dello scorso anno, protagonisti Alice Rohrwacher e Pietro Marcello, torna il panel dedicato al cinema del reale, “Documentario italiano: vesdo la finzione”, ospiti stavolta Alessandro Cassigoli e Casey Kaufmann insieme a Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Info e programma completo www.festivaldipopoli.org

In foto: PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO di Francesco Fei