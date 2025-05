Festa al circolo Arci: Rock in Movie e Voglia di Vivere per il compleanno di ErreCAsa

Pistoia – L’esperienza diventa garanzia di affidabilità, quando si traduce in impegno nel saper ascoltare e poi tradurre in azione concreta le aspettative della persona: ciò che Voglia di Vivere fa da oltre 30 anni, per la salute.

Di sicuro tutti conoscono il famoso detto secondo il quale “Chi si somiglia si piglia”, ovvero in comunione di valori, atteggiamenti, stati d’animo, accade che lungo il cammino della vita si possano incontrare persone con cui nascono relazioni più strette, proprio in virtù di affinità che avvicinano, sostenendo il benessere perché portano serenità a chi le condivide.

Attrazione spontanea che, in questo maggio 2025, è sbocciata colorando con le note della solidarietà il Circolo Arci di Santomato: il locale non è nuovo a questo genere di “musica”, ma la serata in programma per venerdì 23 è davvero da segnare sul calendario.

Infatti, l’agenzia immobiliare ErreCasa l’ha fatta propria per festeggiare il suo 50° anno di attività. Nacque a Pistoia nel 1975 su iniziativa di Adriano Benedettini, che l’ha fatta crescere bene, portandola ad avere un ruolo di primo piano nel settore dell’intermediazione immobiliare, in Provincia e non solo.

All’inizio degli anni 2000 si sono uniti a lui il figlio Alessandro e, a seguire, Filippo e di Francesca che formano oggi uno staff (nella foto con Deanna Capecchi, la Presidente Voglia di Vivere) molto affiatato e professionalmente qualificato: infatti, chi li conosce attribuisce loro il merito di saper ascoltare le persone che si rivolgono all’agenzia, qualità che permette di instaurare rapporti di sincera collaborazione, schietta, corretta, professionalmente elevata e completa. Saper ascoltare, oggi, diventa valore preziosissimo.

Capacità di ascolto e serietà di impegno… proprio come Voglia di Vivere, che ErreCasa ha voluto con sé per celebrare il compleanno in modo forse insolito ma certo qualificante, a beneficio della comunità, organizzando la serata di venerdì 23 al Circolo Arci di Santomato con il concerto del gruppo Rock in Movie, che porterà sul palco le colonne sonore più iconiche nella storia del cinema.

Il ricavato dei biglietti di ingresso sarà interamente devoluto a Voglia di Vivere perché, come hanno spiegato Alessandro, Filippo e Francesca «È un’associazione territoriale che come noi opera a Pistoia da tanti anni, e come noi è capace di dare ascolto alle necessità delle persone, anche se in ambito diverso. Ci piace il suo impegno nel promuovere la salute della donna, educandola alla cultura della prevenzione primaria e secondaria, offrendo assistenza alle donne prima, durante e dopo la malattia.»

Venerdì 23 maggio ore 21,30

Circolo Arci Santomato

Rock in Movie e le colonne sonore più iconiche nella storia del cinema