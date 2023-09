Fernando Botero verrà sepolto a Pietrasanta

Firenze – Innamorato dell’Italia, tanto da voler essere seppellito nel cimitero di Pietrasanta, come afferma il figlio, Fernando Botero Zea, alla morte del padre, uno dei più grandi artisti del Novecento, Fernando Botero, venuto meno ieri, venerdì 15 settembre. E a Pietrasanta torneranno le spoglie del grande artista colombiano, morto a Montecarlo a 91 anni . In un’intervista rilasciata all’Ansa, il figlio del grande pittore e scultore, famoso per la rotondità plastica delle sue figure, annuncia che sarà sepolto a Pietrasanta in provincia di Lucca, comune di cui aveva la cittadinanza e dove aveva lavorato a lungo. “Dopo la Colombia, l’Italia era il Paese più importante per mio padre”, dice il figlio.

Fernando Botero era nato a Medellín il 19 aprile 1932. Nella sua lunga esistenza, passata in viaggio fra i continenti, la sua arte esplode fra gli anni ’50 e ’60, conoscendo un continuo crescere di popolarità, che va in parallelo con la sua continua ricerca artistica. Ma è l’Italia, in particolare la Toscana, in questo supportato dalla diletta moglie, la greca Sophia Vari (scomparsa pochi mesi fa), a diventare la sua patria d’adozione. A Pietrasanta apre uno studio nel 1983, e lì vive e lavora alcuni mesi all’anno. Ed è qui che tornerà nel suo ultimo viaggio fra i continenti.

Foto: Botero a Pietrasanta, dal sito del Comune di Pietrasanta