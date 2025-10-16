Femminicidi, strage continua

Si chiamava Pamela Genino e aveva 29 anni,la 42esima vittima di femminicidio uccisa sul terrazzino di casa nel quartiere Gorla a Milano, con 24 coltellate, dal compagno il 52enne Gianluca Soncin, che ha poi tentato il sucidio. Ora, per l’uomo ricoverato al Niguarda di Milano, la Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Appena sei giorni fa era stata seppellita Cleria Mancini, 66 anni, uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno Antonio Mancini, 70 anni, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Una lunga scia di sangue che nel nostro Paese sembra non arrestarsi mai e che registra numeri sempre molti alti di donne uccise in quanto donne.

Ne parliamo con l’avvocata pratese Anna Edy Pacini,da anni impegnata in prima linea nella difesa delle donne grazie alle sue collaborazioni con le associazioni e i centri antiviolenza del territorio.

Avvocata Pacini, a meno di un mese dalla «Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne», in Italia assistiamo impotenti ad un ennesimo femminicidio.

“Il femminicidio è un fenomeno che continua a mietere vittime in Italia e nel mondo. Ogni giorno, donne di tutte le età e di tutte le condizioni sociali sono vittime di violenza e di omicidio da parte di uomini che spesso sono (o sono stati) loro partner o conoscenti. Questo fenomeno è il risultato di una cultura patriarcale che considera le donne come oggetti di proprietà e non come persone con diritti e dignità”

Ma non si erano fatti passi avanti per il contrasto alla violenza sulle donne con il no al rito abbreviato in caso di femminicidio e il ddl che a luglio ha introdotto come reato autonomo, il femminicidio?

“Da anni si chiede una legge che preveda più aggravanti. Il disegno di legge, approvato dal Senato a Luglio 2025 introduce il reato autonomo di femminicidio con l’art. 577 bis codice penale. La legge punisce con l’ergastolo chi causa la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere, o per sopprimerle i diritti, le libertà o la personalità, e prevede anche aggravanti per altri reati legati alla violenza di genere. Il testo è ora in attesa dell’approvazione definitiva da parte della Camera. Chiaramente l’obiettivo finale è l’ergastolo, un “fine pena mai” per una deterrenza evidente da comunicare con una campagna mediatica adeguata”.

Cioè?

“Che nessuno osi pensare “e l’uguaglianza di fronte alla legge?” e “la legge è uguale per tutti”, perché fino ad oggi il diritto è stato pensato al maschile,si pensi ad esempio che l’articolo del codice penale che prevedeva il delitto d’onore è stato abolito nel 1981; che il reato di violenza sessuale è stato riconosciuto un delitto contro la persona – e non contro la morale- solo nel 1996″.

Quindi lei sta dicendo che a questo punto in materia giudiziaria occorrerà altro?

“Ora serve un diritto «spudoratamente femminile» perché l’uomo deve capire che non è superiore alla donna, che la donna non è di sua proprietà e non può farne quello che vuole; non deve cioè pensare che se la donna che lui erroneamente giudica essere inferiore, lo lascia, o disubbidisce, sfuggendo alla sua volontà, la deve annientare e uccidere. Da sempre ho pensato e detto che le donne devono alzare l’attenzione perché non devono passare sopra ai minimi segnali di violenza perché ci sono e devono essere «bloccati subito»”.

Nei primi sette mesi dell’anno sono stati registrati 60 femminicidi, di cui 38 compiuti da partner o ex. Il numero sale, arrivando quasi a 70 se si contano le ultime vittime. Secondo il Viminale, 51 dei femminicidi sono stati commessi in ambito familiare o affettivo, confermando che oltre otto vittime su dieci muoiono in contesti intimi. Dall’analisi dei dati emerge poi che dieci femminicidi successivi a Ferragosto non erano ancora stato inseriti nel dossier Viminale, tra cui l’ultimo caso a Milano e altri episodi. Gli ammonimenti del questore hanno superato quota 7.571, con un aumento del 70,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di questi, 2.731 erano per stalking e 4.840 per violenza domestica. I braccialetti elettronici attivi erano 12.192, di cui 5.929 destinati a casi di stalking.

Il bilancio complessivo del 2025 riguardo gli atti persecutori contro le donne è in costante aggiornamento, perché è un fenomeno trasversale, riguarda tutte le regioni del Paese indistintamente da nord a sud.

Foto avvocata E.A.Pacini