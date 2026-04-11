Farmacie private, il 13 aprile è sciopero

Firenze – E’ sciopero. Un muro contro muro che stavolta si trasforma in uno sciopero di portata nazionale e che riguarda le farmacie private, i cui dipendenti rivendicano vari punti ma soprattutto protestano veementemente contro il “non ascolto” di Federfarma. “Il Contratto nazionale è scaduto da agosto 2024, e dopo 11 incontri, una rottura delle trattative ad agosto 2025 ed un primo sciopero il 6 novembre, Federfarma ancora non vuole riconoscere aumenti salariali che recuperino l’inflazione per tutte e tutti le/i dipendenti di farmacia.- si legge nel comunicato firmato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs – non vuole riconoscere nemmeno la professionalità alle farmaciste e farmacisti ai quali però chiede sempre di più. Ad esempio, chiede di effettuare senza alcun riconoscimento una serie di nuovi servizi che non fanno parte dell’attività storica e caratteristica dei farmacisti”.

In Toscana sono interessati 5mila dipendenti. Il messaggio dei sindacati è netto : “Urge un concreto riconoscimento della professione e del lavoro fondamentale che quotidianamente si svolge”. Anche perché la spesa farmaceutica è aumentata, con maggiori introiti per le aziende del farmaco e per i titolari di farmacia, i servizi che le Regioni convenzionano con le farmacie sono pagati, “ma tutto questo incremento di guadagno è solo per i farmacisti titolari, non per i dipendenti”.

Inoltre, la nota sindacale vuole sfatare il comune convincimento che chiunque lavora in farmacia ha buoni stipendi. Non è così. “Un farmacista dipendente ha una laurea di 5 anni, deve formarsi continuamente ed obbligatoriamente per svolgere la professione, e guadagna 1.500 euro che diventano 1.700 solo dopo molti anni di anzianità”.

Stipendi bassi, dunque, che non rispecchiano le responsabilità e il valore, sanitario e sociale, dell’attività. Il nodo è rappresentato, dicono i sindacati, dai contratti nazionali “non rinnovati anche per 7 anni in più di una scadenza, con la forza di Federfarma che giocava sul rapporto padrone/dipendente, facendo leva sul senso di responsabilità professionale. Ma oggi chi lavora in farmacia non sta più al ricatto di Federfarma, che propone poco più della metà dell’aumento che richiediamo, che non vuole farsi pienamente carico della formazione in orario retribuito. Se i farmacisti collaboratori devono formarsi per avere ancora più professionalità e responsabilità per i nuovi servizi da svolgere (che il titolare riscuote, dai cittadini o dal SSN) vogliamo che questa professionalità sia riconosciuta, e che si concili il lavoro con la vita privata, visto che le farmacie devono garantire un servizio essenziale per il cittadino”.

Per quanto riguarda i servizi essenziali, visto che lo sciopero del 6 novembre, il primo in assoluto nelle farmacie private, ha visto una grande adesione nonostante le minacce di Federfarma, “questa volta in vista del 13 aprile le minacce sono ancora più pesanti, anche di sanzioni, pur di scoraggiare l’adesione allo sciopero”.

Il servizio essenziale è quello garantito durante le festività, che vede le farmacie aperte secondo un calendario comunale (o meglio di zona farmaceutica). Lo stesso servizio che troviamo in un protocollo validato dalla Commissione di Garanzia per lo Sciopero (che si trova in Gazzetta Ufficiale) in occasione dello sciopero dei titolari Federfarma. Lo stesso servizio che vede da trent’anni l’accordo sullo sciopero nelle farmacie comunali tra Associazione Datoriale e sindacati, ma che Federfarma con i sindacati non vuole neanche discutere, dal momento che, spiegano dai sindacati, “così possono dire che il servizio da garantire è “tutte le farmacie aperte con il 50% dei servizi e con 1/3 del personale”, cosicché il fatturato del giorno diminuisce ma non si annulla”.

“Quindi il servizio essenziale da garantire al cittadino è diverso se fanno sciopero i titolari di farmacia (ce ne sono stati in passato) e se fanno sciopero le e i farmacisti dipendenti e tutto il personale di farmacia? Sarebbe uno strano diritto di sciopero”.

I dipendenti delle farmacie private a livello nazionale sono 75.000 in Italia, più o meno 5.000 in Toscana, la maggior parte delle quali donne.

Concludono i sindacati: “Visto che davvero chi lavora in farmacia crede nell’importanza della professionalità e nella vicinanza ai cittadini, bene farebbero Federfarma e le aziende associate a sedersi nuovamente al tavolo di trattativa, questa volta con risposte che non siano un’offesa ma un concreto riconoscimento della professione e del lavoro che quotidianamente si svolge in farmacia”.