Fap Acli, il rapporto fra generazioni al centro del dibattito

Firenze – La Fap Acli ( Federazione Anziani e Pensionati) che conta in Italia circa 130mila iscritti è nata all’inizio degli anni Duemila. Quindi è relativamente giovane e questo è in linea con la sua volontà di essere un sindacato pensionati di tipo nuovo in quanto pur essendo

contrale il suo impegno a tutelare la popolazione anziana, guarda molto ai rapporti

intergenerazionali.

Non a caso nel suo VII Congresso nazionale che si tiene a Roma dall’ 11 al 13 giugno, la

giornata centrale è in buona parte dedicata a una tavola rotonda tra esponenti della

Fap e dei Giovani delle Acli e a seguire la presentazione del Laboratorio “Generi e

Generazioni”

Un secondo aspetto significativo dell’impegno sociale della Fap quello su temi generali

che riguardano l’intera popolazione, sia pure con una particolare attenzione alle

problematiche degli anziani.

Per questo Gabriele Parenti neo Segretario regionale della Fap Acli Toscana (che con

circa 14.500 iscritti è numericamente la seconda in Italia) nell’ individuare alcune linee

guida per il prossimo mandato, accanto alla tutela sindacale e all’assistenza della

popolazione anziana per le questioni previdenziali e sociali, in collaborazione con il

Patronato Acli e Caf Acli, considera prioritario un impegno sui temi della sanità e delle

politiche sociali con riferimento ai nuovi bisogni che stanno emergendo con il crescere

dell’aspettativa di vita ma, parallelamente, anche delle cronicità e delle situazioni di

disabilità o, comunque, di fragilità.



Parenti sottolinea che tra le problematiche più note ci sono sempre le liste d’attesa o le

necessità sempre più frequenti di ricorrere al privato che sono aspetti eclatanti della crisi

della sanità pubblica. Ma ci sono anche altri aspetti che vanno affrontati.

Cita, ad esempio, un recente articolo de Il Sole 24 ore del 5 maggio scorso “Farmaci, la

spesa schizza sopra i 25 miliardi: revisione del prontuario in pista” dove si riporta che

secondo l’ultimo report dell’Agenzia italiana del farmaco, nel 2025 la spesa del servizio

sanitario nazionale per i farmaci (quelli gratuiti e quelli per i qual si paga il ticket) ha avuto

una nuova impennata ed ha oltrepassato i 25 miliardi. Quindi si parla di una possibile

revisione del prontuario. (per l’articolo completo di Marzio Bartoloni si rinvia a :

https://www.ilsole24ore.com/art/farmaci-spesa-schizza-sopra-25-miliardi-revisione-prontuario- pista-AITk23qC). “Nel rapporto -aggiunge Parenti – si legge che l’impennata è legata innanzitutto a una domanda di salute che esplode con l’invecchiamento della popolazione – anche in altri Paesi europei la spesa per i farmaci corre, sottolinea la stessa Aifa – e in cui pesa l’arrivo di molti farmaci innovativi e terapie per malattie rare spesso costose che sono state approvate ma che ora presentano il conto”.

“Tutto questo-commenta il Segretario della FapAcli Toscana – non è una novità: sono

praticamente 80 anni che si sapeva che il baby boom del dopoguerra avrebbe prodotto

una crescita della popolazione anziana. Quindi non c’è da meravigliarsi ma da provvedere.

E non certo con una revisione del prontuario in senso restrittivo. Anzi, la FapAcli sottolinea

che “è facile vedere che molti farmaci, sebbene siano necessari per la salute, sono a

totale carico del cittadino. Eppure ce li paghiamo a prezzo intero. E allora il prontuario va

ampliato, non ristretto”.

Inoltre, Gabriele Parenti annuncia un’iniziativa rivolta a Governo e Parlamento sui c.d.

soggetti “incapienti” (per lo più sono i pensionati a basso reddito) che non possono

scaricare nemmeno quel 19% di spese mediche se un anno si trovano a superare il tetto

delle loro ritenute Irpef. E fa presente che “non è possibile nemmeno spalmare la detrazione in più anni se non per cifre particolarmente rilevanti”.

Quindi invoca la necessità di cambiare la norma. “Tuttavia – aggiunge Parenti non vogliamo limitarci alle critiche bensì compiere anche un percorso di attenzione e di collaborazione circa le nuove opportunità del sistema socio- sanitario affinché le nostre proposte contribuiscano a renderle più efficaci. Ad esempio il nuovo assetto dato dalle Case di Comunità “affinché si garantisca un’assistenza sempre più centrata sulla persona e sulla comunità che è importante specie per la popolazione anziana e per i disabili”. Ritiene che si debba parlare anche del sistema badanti e di aiuti per gli anziani meno abbienti per sostenere il costo o almeno per renderlo interamente detraibile dalle tasse.



Il Segretario della FapAcli Toscana ha sottolineato infine un altro aspetto affrontato nel Congresso regionale: gli anziani come risorsa in quanto portatori di esperienze e che tramandano la memoria storica. Per questo sono state effettuate varie iniziative come pubblicazioni sulla storia delle Acli inserita in quella dell’Italia repubblicana, dai primi anni del

dopoguerra ad oggi e un volume collettaneo “Profeti di pace” dedicato a Giorgio La Pira,

Don Milani, Padre Balducci. “Altre ne seguiranno – conclude Parenti – per celebrare l’80 anniversario della Repubblica e parleremo dei lavori della Costituente con commenti di giuristi ai vari articoli della nostra Costituzione per mettere in luce quanto essa sia stata e sia oggi importante per la democrazia e la coesione sociale. espressione dei valori della Resistenza e dell’Italia risorta dalla macerie del fascismo e della guerra, valori sempre attuali inscritti nel nostro DNA”.