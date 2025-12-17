Export, Toscana in testa per prodotti alimentari e bevande

Firenze – Né guerre, né dazi e altre misure protezionistiche: il commercio internazionale non si piega, anzi, mostra segnali di ripresa. Ne beneficia anche la Toscana, che, come emerge dalla nota congiunturale 38/2025 dell’Irpet, ha chiuso l’anno in positivo .

“L’andamento del commercio di prodotti agro-alimentari regionale non ha fatto eccezione, crescendo più che nel resto d’Italia e segnando una performance positiva per il secondo anno di seguito: a fronte di una crescita nazionale del 7,8%, l’export toscano è aumentato del 16,1% – si legge nella nota emessa dall’Istituto – Di contro, anche l’import diretto è cresciuto di più che altrove (+13,2%). Il valore delle vendite all’estero di prodotti agricoli toscani è stato di oltre 471M€ e la crescita rispetto al 2023 è stata in linea con quella nazionale (+5,6%)“.

Fiore all’occhiello dell’export toscano quello che riguarda prodotti alimentari e bevande, il cui risultato è stato che “la Toscana è stato migliore con riguardo al resto d’Italia: rispetto al 2023, le vendite dei due settori sono cresciute, rispettivamente, del 23,7% e dell’8,6%, totalizzando un valore, rispettivamente, di 2.196,1M€ e 1.297,5M€”.