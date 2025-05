Expo 2025, lo scienziato Stefano Mancuso svela la vita segreta delle piante

A EXPO 2025 Osaka, in Giappone, l’installazione dello scienziato Stefano Mancuso svela per la prima volta la vita segreta delle piante.

Fino al 13 ottobre 2025, The Hidden Plant Community porta nel cuore dell’esposizione universale il valore della ricerca italiana e fa capire cosa significa vivere come un albero attraverso l’esperienza immersiva di un paesaggio sonoro e cinetico.

Un’esperienza unica permette per la prima volta di vedere il mondo dalla prospettiva di un albero e di percepire intuitivamente cosa significa vivere come una pianta. L’installazione interattiva, The Hidden Plant Community, porta nel cuore della Foresta della Tranquillità di EXPO 2025, a Osaka, in Giappone, l’eccellenza della ricerca italiana nel pionieristico campo dell’etologia vegetale. Ideata e realizzata da PNAT Project Nature, il collettivo di scienziati, botanici e designer fondato dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, questa Comunità delle piante invisibili coniuga arte e scienza per tradurre in suoni e luci la vita segreta degli organismi vegetali. Obiettivo: permettere finalmente al pubblico di osservare con gli occhi e con il cuore i movimenti e le funzioni di questi esseri viventi attraverso il linguaggio dell’arte, per abbandonare la visione antropocentrica del mondo e cogliere l’esistenza da una prospettiva più ampia. The Hidden Plant Community sarà in mostra fino al 13 ottobre 2025.

Un’altra importante funzione svolta dalle piante, ovvero la loro capacità di creare autonomamente le condizioni ambientali più consone alla loro sopravvivenza, viene dimostrata dal Professor Stefano Mancuso in Building Biospheres, il Padiglione del Belgio alla Biennale di Architettura di Venezia di cui è il curatore insieme al paesaggista Bas Smets. Inoltre, il lavoro scientifico di PNAT e l’intelligenza delle piante sono protagonisti alla Biennale di Architettura di Venezia 2025 (dal 10 maggio fino al 23 novembre 2025) con l’installazione Fabbrica dell’Aria Pavilion, all’interno delle Corderie dell’Arsenale, dove viene presentato per la prima volta il dispositivo di bio-filtrazione vegetale stand alone Fabbrica dell’Aria.2 progettato dagli scienziati di PNAT per le abitazioni e gli ambienti di lavoro.

