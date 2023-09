“European cities and global challenges”, città presidio contro il sovranismo, la dichiarazione finale

Firenze – Firenze, Parigi, Istanbul, Bologna, Amsterdam e Napoli unite nel segno dell’Europa. E oggi, 30 settembre, questa unione si trasmuta in una dichiarazione, che chiude il convegno “European cities and global challenges” in corso a Firenze,che ha visto la partecipaizone, tra gli altri, dei sindaci di Bologna Matteo Lepore, di Napoli Gaetano Manfredi, di Parigi Anne Hidalgo, di Istanbul Ekrem Imamoglu e in collegamento il sindaco di Kiev Vitalij Klitschko. Una dichiarazione che sottolinea il ruolo fondamentale delle città nell’affrontare le sfide globali. Una richiesta, anche, di maggior coinvolgimento nelle decisoni comuni e di acquisizione di centralità nel dibattito politico. Fra gli obiettivi strumentali rivolti ad affrontare le criticità dei nuovi tempi, nella dichiarazione viene richiamato il concetto di Green New Deal, ovvero la necessità di stabilire un “nuovo patto sociale per affrontare le diseguaglianze e l’emergenza climatica”. Il patto sottoscritto dai primi cittadini si pone obiettivi concreti , “Rinnoviamo il nostro impegno ad anticipare di 10 anni gli obiettivi di carbon neutrality, ponendoci il target del 2040, anticipando in questo modo quello del 2050 fissato dall’UE” e altri a più lungo termine e visione, “Proponiamo un nuovo programma di governo delle istituzioni europee con un ruolo centrale per le città, impegnate in azioni concrete a tutti i livelli, dalle grandi metropoli alle comunità più piccole, dalle periferie urbane alle aree interne, rilanciando l’azione dell’Unione Europea attraverso il coinvolgimento attivo dei sindaci, i quali rappresentano il livello di governo più vicino ai cittadini. In particolare, chiediamo che la Commissione Europea e il Parlamento Europeo si dotino di strumenti di confronto permanente con i Sindaci europei e che istituiscano una propria commissione preposta alla promozione e allo sviluppo delle realtà locali”.

Infine, la rappresentazione del ruolo delle città (e dei sindaci) come presidio di democrazia, legalità, progressismo, contro il sovranismo: “Le città – continua la Dichiarazione – rappresentano la difesa dei valori democratici, dell’inclusione e della cooperazione internazionale, in contrasto con l’isolazionismo dei movimenti sovranisti; le città costituiscono modelli avanzati di qualità democratica, spesso superando i governi nazionali in campi come la discriminazione di genere, l’educazione e le pari opportunità; le città rappresentano la chiave per fermare l’avanzata dei nazionalismi che minacciano la costruzione di un’Europa comune. Il protagonismo delle città può offrire una nuova visione collettiva dell’Europa, più concreta e vicina al sentire comune dei popoli”.

Una dichiarazione che si pone in un’ideale linea di continuità con l’appuntamento che si è tenuto ieri sera al Teatro Niccolini, dove cinquecento persone, insieme ai sindaci delle città europee hanno voluto rappresentare quella che potrebbe essere, secondo i partecipanti e gli organizzatori, la ripartenza dell’Europa. Auspicata, incoraggiata e sostenuta dalla segretaria del Pd, Elly Shlein, che arriva e mette quasi subito i puntini sulle i: non c’è l’Europa del manifesto di Ventotene, dice, ma oggi “è quello ciò di cui avremmo ancora più bisogno”.

Un intervento appassionato, quello della segretaria del Pd, che mette insieme i punti fondamentali della sua leadership, che mette in conto il ruolo delle città a livello europeo: e qundi, città dei 15 minuti, lotta alla rendita con la necessaria regolamentaizone degli affitti brevi, ma anche i temi dell’affresco generale di un mondo alternativo, com e salario minimo e lotta alal povertà educativa. “Musica per le nostre orecchie”, dicono dai circoli. Non sfugge a nessuno neppure la credibilità sempre più significativa della eventuale candidatura europea di Nardella, e neppuure la stretta di mano di Shlein a Funaro, foriera, secondo osservatori molto attenti della politica fiorentina, di un sia pur ancor ainformale “endorsement” per la “favorita” di Nardella alla guida del prossimo governo cittadino.

Infine, il ruolo delle città europee come presidio contro il sovranismo, era stato messo in chiaro fin da subito dal sindaco di Firenze: “L’affermazione del pensiero sovranista e nazionalista mette a rischio il progresso culturale e democratico delle nostre città. Ci aspettano mesi impegnativi, a giugno ci saranno le elezioni europee e avremo da affrontare sfide cruciali, a partire dalla guerra in Ucraina e dall’impoverimento della leadership europea nel quadro globale e della incapacità dell’Unione di parlare con voce unica. Per questo il ruolo delle città sarà fondamentale e potrà fungere da argine a questa deriva”, aveva detto Dario Nardella aprendo il convegno ‘European cities and global challenges’ . E la Dichiarazione odierna raccoglie e mette nero su bianco questo principio.

