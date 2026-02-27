Europa federale, utopia necessaria

Firenze – L’Europa deve diventare federale o siamo perduti. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che giunge dall’incontro, organizzato dal Circolo 2 Santa Croce-Ciompi del Pd, dal titolo: “Europa Federale, un’Utopia necessaria”. Interessanti gli interventi, che si sono aperti con i saluti del segretario comunale del Pd Andrea Ceccarelli, e hanno visto, fra gli altri, l’intervento dell’ex parlamentare del Pd, già presidente della commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Lumia. Al tavolo, il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, l’avvocato Antonio Foti Valente Circolo Pd Europa e l’esponente del Movimento Tulipani Rossi Silvia Mariotti, oltre all’on. Lumia.

La necessità di un’Europa che dica la sua, capace di sedersi a quei tavoli a cui non è stata neppure invitata, è evidente a tutti. Ma come? la pietra la lancia Calleri: serve che l’Europa si trasformi e la trasformazione passa attraverso una svolta necessaria, ovvero il passaggio dal confederalismo attuale al federalismo. Un dibattito astratto? Per nulla ribadisce nel suo intervento di apertura Silvia Mariotti, ricordando la necessità che l’Europa torni ai tavoli non solo della politica internazionale, ma anche della vita quotidiana delle persone, ad esempio riprendendo in mano il tema dello stipendio minimo, la transizione energetica, le politiche green, in una parola, il futuro delle nuove generazioni. Del resto, l’apparire di Trump all’orizzonte europeo, dice Foti Valente, oltre ad avere scompaginato l’ordine precedente, ha minato irreversibilmente anche la “gabbia” liberista su cui l’occidente si era adagiato, confidando nel rapporto privilegiato con gli Usa. Una rottura che può essere anche una grande occasione a condizione che le classi dirigenti europee e non solo siano pronte e abbiano il desiderio di cogliere l’occasione per ripensare un sistema che, ad ora, s è rivelato in gran parte produttivo di diseguaglianze e conseguenti tensioni sciali. Il che tuttavia non è scontato. E allora? Allora, chiude Lumia, se è necessario, come evidente, che l’Europa deve riguadagnare il proprio ruolo, non foss’altro per non trasformarsi in uno straordinario mercato d assaltare da parte degli altri Paesi, è necessario fare ripartire una fase costituente che deve cominciare ora, immediatamente, per trasformare la governance, da confederale e federale. Inoltre, Lumia indica alcuni sondaggi che testimoniano come la società è già più avanti della politica, in tutta Europa, ma in particolare in Italia, dove il progetto federale è preferito, rispetto a quello confederale, da 3 giovani su quattro. A seguire, animata discussione fra i cittadini presenti, che hanno riempito la sede di piazza dei Ciompi del circolo.