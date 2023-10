Euro5 Diesel, dal 1° novembre si allarga l’area del divieto

Firenze – Dal 1° novembre viene esteso il divieto di circolazione, nell’area individuata tra piazza Beccaria e piazza della Libertà, a tutti i veicoli diesel fino a Euro 5. Divieto in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

Il Comune di Firenze ribadisce la volontà di puntare su una mobilità sempre più ecosostenibile in grado di migliorare la nostra qualità dell’aria riducendo l’impatto ambientale dei gas di scarico dei mezzi più inquinanti. Secondo le analisi della Regione Toscana sono le emissioni dei diesel (Euro 3, 4 e 5) la causa principale dei superamenti dei limiti di biossido di azoto (NO2) nell’agglomerato di Firenze.

Sebbene in questi primi mesi estivi i dati rilevati dalle centraline che verificano la qualità dell’aria siano significativamente migliorati, a conferma dell’importanza delle limitazioni alla circolazione dei diesel più inquinanti già adottate dal 1° giugno scorso, questi miglioramenti non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi del protocollo tra Comune e Regione che mirano a riportare per l’anno 2023 le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) sotto la soglia di 40 microgrammi/m3.

A tal proposito si informa che, in attuazione proprio del protocollo sottoscritto tra Regione Toscana e Comune per il miglioramento della qualità nell’aria, dal 1° novembre 2023 tutti i veicoli diesel (autovetture e trasporto merci N1, N2, N3) Euro 5 non possono più circolare nell’area individuata (un tratto dei viali di circonvallazione e strade afferenti compresi tra piazza Beccaria e piazza della Libertà), in cui è situata una centralina di rilevazione della qualità dell’aria e nella quale ancora non sono ancora rispettati i limiti di concentrazione annuale del biossido di azoto.



Il divieto è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

L’AREA DI DIVIETO

Il divieto riguarderà l’area all’interno del perimetro delineato dalle seguenti strade:

Piazza della Libertà (corsie di marcia con direzione viale S. Lavagnini – viale G. Matteotti e viale G. Matteotti – via P. Capponi incluse nel divieto), via P. Capponi, piazza Donatello (corsie di marcia con direzione via G. La Farina-via P. Capponi), via G. La Farina, via dei Della Robbia, via G. Bovio, via A. Scialoja, via S. Ammirato, Via Cimabue, via Fra’ G. Angelico, viale Duca degli Abruzzi (corsia diretta in via dell’Agnolo, inclusa nel divieto), viale della Giovine Italia, via dell’Agnolo (inclusa nel divieto), via Santa Verdiana (inclusa nel divieto), piazza L. Ghiberti (inclusa nel divieto), via della Mattonaia tratto piazza L. Ghiberti – via G.B. Niccolini (inclusa nel divieto), via G.B. Niccolini, piazza M. D’Azeglio, via G. Giusti, via Gino Capponi, via Venezia, via L. Cherubini (tratto via Venezia – via G. Modena), via G. Modena (tratto via L. Cherubini – via A la Marmora), via La Marmora, via Venezia, via Sant’Anna, via San Gallo, via delle Mantellate, via Zara, via Santa Reparata, via XXVII Aprile, piazza dell’Indipendenza (direttrice di collegamento tra via XXVII Aprile e via Ridolfi), via C. Ridolfi, viale F. Strozzi, viale S. Lavagnini (corsie di marcia con direzione Viale Strozzi- Piazza della Libertà incluse nel divieto). Per le deroghe e i mouli, consultare la rete civica https://ambiente.comune.fi.it/dalle-redazioni/stop-ai-veicoli-inquinanti-0