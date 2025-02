Estate fiesolana, prestigiose presenze e voglia di cultura

Fiesole – “A Fiesole la cultura non si ferma. Abbiamo presentato da poco la Primavera Fiesolana e ora ecco l’Estate. Una proposta di alto livello, estremamente variegata, ma tesa anche all’approfondimento culturale che nell’arco di oltre tre mesi di programmazione mira ad accrescere una coscienza in grado di coltivare pace, libertà e democrazia”. Con queste parole la sindaca Cristina Scaletti saluta il cartellone dell’Estate Fiesolana 2025, il festival nato nel 1911, giunto ora alla 78esima edizione, che da sempre può contare sulla scenografica passerella del teatro romano.

Il festival certo ha cambiato pelle nel corso della sua storia mantenendo però quel carattere interdisciplinare che ne fanno una delle vetrine più sfaccettate (musica, danza, cinema, teatro, letteratura, progetti site specific, incontri) e autorevoli della mappa festivaliera dell’estate italiana. Organizzato da Prg e Associazione Music Pool, il festival muove le sue pedine (uno scacchiere annunciato con largo anticipo al quale mancano ancora alcune tessere non secondarie come quella che incornicia il Premio ai Maestri del Cinema ) a partire dal 5 giugno, riempie i mesi di luglio e agosto (quest’ultimo dedicato al tradizionale “Cinema sotto le stelle”) e si concede una coda settembrina, ancora in via di definizione, ma di cui già si conoscono le prime due entrée: Roberto Saviano il 4 e Umberto Galimberti il 5. Entrando nel dettaglio, a fare da asse portante è la musica (variamente declinata: classica, jazz, etno, pop, blues, leggera) che bagna la serata di apertura con il concerto del poliedrico Pippo Pollina, fondatore degli Agricantus, emigrato in Svizzera, affermandosi come un musicista di culto nei paesi di lingua tedesca, mentre il 14 luglio è atteso per la sua unica data in Italia il cantautore svedese di origini argentine, José González.

Il pentagramma dell’Estate Fiesolana 2025 si arricchisce di altre prestigiose presenze, da Richard Galliano a Paolo Fresu a Ian Lundgren , dagli Incognito a Ana Carla Maza, fino al duo Igudesman & Joo, impareggiabili performer, dotati di sfrenato umorismo al servizio di esplosivi arrangiamenti, che saliranno sul palco per l’ultima volta. Sul versante più squisitamente teatrale spiccano i nomi di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi (“Edipus” di Giovanni Testori), della Compagnia Zerkalo che mette in scena l’”Agamennone” di Ghiannis Ritsos e di Gabriele Vacis che firma un allestimento ispirato alla tragedia di Eschilo “Sette a Tebe”. Si riconferma la presenza del Teatro Pubblico Ligure che lancia il progetto “Iliade -Un racconto Mediterraneo”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, una vetrina di eroi e divinità, le cui gesta saranno cantate durante quattro serate da Dario Vergassola, David Riondino, Tullio Solenghi, Alessandro Riccio e Maddalena Crippa mentre alla voce “teatro civile e di narrazione” troviamo Federico Buffa, Walter Veltroni e Massimo Recalcati. Da segnalare inoltre le tappe dei nuovi tour teatrali di Patty Pravo e di Alice, l’omaggio a Paolo Benvegnù istruito dall’Orchestra Multietnica di Arezzo con la partecipazione di Neri Marcorè e le quattro serate dedicate alla danza: i Motus col nuovo progetto “La Madrina”, il Balletto di Toscana che confeziona l’accoppiata “Bayadére” e “Seven”, il tributo a Maria Callas disegnato dalla Lyric Dance Company e la “Carmen” di Bizet compilata dal Balletto di Milano. (31 luglio). Il cartellone poggia sui contributi del Comune di Fiesole, della Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana, della Città Metropolitana e del Ministero della Cultura, più una nucleo di sponsor (Autolinee Toscane, Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Bibi Graetz, Uovo del Casentino). Info 055 667566. Programma completo www.estatefiesolana.it.

.