Esecutivo e Parlamento, 38 Dl approvati con doppia fiducia

Un vecchio dibattito riemerge in queste settimane, ed è quello dell’uso dei decreti legge da parte del governo per intervenire sulle politiche del Paese. Un tema antico, si diceva, dal momento che l’uso del decreto legge come strumento di fatto ordinario per legiferare da parte dell’esecutivo è un “vizio” ampiamente praticato da tutti gli esecutivi della Repubblica, senza che si sia mai tenuto particolarmente conto dei requisiti di “necessità e urgenza” che pone la Carta costituzionale per l’utilizzo. Di fatto, vogliamo ricordarlo, l’uso del decreto legge assume l’aspetto di un atto legislativo dell’esecutivo che riesce in questo modo a saltare la discussione parlamentare. Un modo per assumere un ruolo legislativo da parte dell’esecutivo che va completamente contro il principio della separazione dei poteri che regge la nostra Costituzione.

Detto questo l’eterno ritorno del tema ruota tutto intorno a un numero, 38. Sono 38 infatti i provvedimenti dell’esecutivo che non solo si sono avverati attraverso lo strumento del decreto legge, ma sono stati corredati anche dalla questione di fiducia da parte del governo. Anzi, di più: per questi 38 provvedimenti legislativi da parte dell’esecutivo è stata posta la doppia fiducia, sia alla Camera che al Senato. Il dato è stato evidenziato da una ricerca di Open Polis ed è il dato in assoluto più alto delle ultime 4 legislature.

Mirando al quadro generale, il governo Meloni, pur essendo in buona compagnia, si qualifica per un utilizzo ricorrente allo strumento del decreto legge + fiducia tutte le volte che il tema è particolarmente caldo e potrebbe anche creare discussioni pericolose nella stessa maggioranza. Una funzione già assolta in altri governi, ma che si qualifica particolarmente gradita all’esecutivo operante in questo momento, tant’è vero che contempla un dato molto alto dell’utilizzo della decretazione d’urgenza, affine ai governi gestori dell’emergenza covid, pur a tre anni dalla fine della stessa. Non è un mistero ormai, ma dato assodato, che l’impennata di utilizzo dello strumento d’urgenza che si ebbe nel periodo della pandemia non ha mai dato segnali di caduta. Anzi.

Se si prendono i numeri assoluti, il ricorso al decreto legge del governo Meloni dal suo insediamento è pari a 98, il che lo porta al primo posto fra gli esecutivi succedutisi nelle ultime 4 legislature. Se tuttavia teniamo conto della durata dei governi, sono i governi Draghi e Conte II a risultare con il valore più alto, riportando una media di 3,07 decreti legge al mese. L’esecutivo Meloni? 3,05 Dl al mese, a un soffio dal picco, come si legge nella ricerca di Open Polis.

Ma c’è anche un altro elemento, che tende a non essere preso in considerazione. Il ricorso al decreto legge come strumento ordinario, pone infatti il problema della sua approvazione: come è noto, il Dl deve essere convertito in legge entro i 60 giorni, altrimenti decade. Ma se il numero dei Dl diventa eccessivo, si crea un ingorgo che rischia di paralizzare le Camere. E come si fa? Ovviamente, si ricorre alla fiducia. E così, anche l’ultima possibilità per il potere legislativo, (le Camere) di potere intervenire, viene bellamente saltato..

Qualche numero, preso sempre da Open Polis, fa capire meglio il punto. Se si considerano i numeri assoluti, l’esecutivo Meloni stravince: prendendo in esame solo le questioni di fiducia poste ai fini dell’approvazione dei disegni di legge nelle ultime 4 legislature, l’attuale esecutivo totalizza 91 “fiducie” dall’ottobre 2022 al giugno 2025. Secondo il governo Renzi a 68, terzo quello Draghi con 55. Se però più correttamente si voglia tenere conto della diversa durata dei vari governi e ci si affida al dato medio mensile, al primo posto risulta il governo Monti, con 2,89 voti di fiducia, secondo Meloni, 2,85, terzo Draghi 2,68, quarto Conte II, 2,22, sempre secondo la ricerca di Open Polis.

Vecchi mali si dirà, ma nuovi bisogni, aggiungiamo noi. Tant’è vero, e si torna al numero che ha dato il via alla ricerca, che l’odierno esecutivo si qualifica per un dato che nessuno ha battuto, ovvero i provvedimenti che sono passati con doppio voto di fiducia: 38. Provvedimenti importantissimi per il Paese (emblematico che l’ultimo sia il decreto sicurezza) sottratti alla discussione parlamentare due volte. Resta da chiarire quali sono i “nuovi” bisogni.