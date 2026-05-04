Energia, la scelta del gas incatena il Paese alle energie fossili

Dipendenze, è difficile liberarsene. Anche da quelle che riguardano la comunità nazionale. In particolare, da quelle che tengono il nostro Paese alla catena per le energie, quelle fossili, quelle che noi non abbiamo e siamo costretti a importare: con costi altissimi in termini di vil denaro, di influenza geopolitica, di ricadute economiche. Così, come dimostra il report stilato da Legambiente e reso pubblico a quattro anni dall’invasione della Russia in Ucraina, l’Italia, nell’affrontare le conseguenze dei bombardamenti americani e israeliani in Iran, dimostra che ancora non ha capito la necessità di allentare quantomeno le dipendenze.

Fatto sta che, come dice con tanto di numeri il report, in questo confuso momento della storia ci ritroviamo, per quanto riguarda la dipendenza energetica, esattamente allo stesso punto di sempre: ovvero, siamo ancora legati alle fossili, con in più una (imprevedibile fino a qualche e anno fa) spinta politica verso il gas fossile e la “rinascita del nucleare sostenibile” .

Una situazione che in prospettiva si presenta ancora peggiore rispetto all’esistente, mentre nella vita quotidiana di cittadini e imprese pesano bollette sempre più pesanti e acquista spazio la cosiddetta povertà energetica, ovvero aumentano le famiglie che sono costrette a rinunciare a riscaldamento e luce elettrica mentre il ceto medio nelle fasce di reddito più basso non riesce a giungere a fine mese.

Una temperie che è corroborata dai dati resi pubblici da Think Tank Ember, che mettono in luce come, nel corso della crisi energetica 2021-2024, l’Europa abbia speso 930 miliardi in più per l’importazione di fonti fossili rispetto allo stesso periodo precrisi, mentre, nei primi dieci giorni del conflitto in Medio Oriente,” a partire dal 28 febbraio, il costo dell’energia elettrica prodotta dal gas è aumentato di oltre il 50%. Infatti, la chiusura dello Stretto di Hormuz ha portato i prezzi europei del gas a una media di 45 euro a MWh nella prima settimana del conflitto (2 – 6 marzo), costringendo l’Europa, nei primi 10 giorni del conflitto, a spendere 2,5 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili”.

La situazione italiana, nell’ambito europeo, è speciale, purtroppo. Intanto, come ormai noto, il nostro Paese dipende dalle fonti fossili e dalle importazioni di fonti fossili per il 95% rispetto al gas fossile consumato, e per il 91% rispetto al petrolio consumato. Il che fa dell’Italia uno dei Paesi più vulnerabili sotto il profilo energetico rispetto alle montagne russe della situazione internazionale. All’interno del quadro generale, si sottolinea che il 44,6% dei consumi finali di gas (dati del report) soddisfa il settore residenziale, che è pari al 48% dei consumi complessivi del settore. Per quanto riguarda la dipendenza dell’industria italiana, è pari al 41,5% delle fonti fossili (petrolio e gas) mentre la dipendenza dei servizi arriva al 33% dei consumi complessivi. Nella produzione di elettricità, il gas fossile rappresenta il 47%.

Cos’è il gas fossile? Chiamato anche gas naturale o metano, dall’elemento prevalente nella miscela di idrocarburi gassosi che lo compongono, si tratta dell’ultima fonte di energia fossile utilizzata dall’umanità. La conoscenza del metano risale a svariati secoli fa, ma l’utilizzo è relativamente recente, perché era necessario trovare il modo di imbrigliarlo, utilizzarlo e trasportarlo. Il suo uso diffuso nasce negli anni ’50, e vede la costruzione, negli anni seguenti di enormi, lunghissimi metanodotti. Da sottolineare il fatto che l’Italia, in Europa, ha la palma di primo Paese che utilizzò diffusamente il gas fossile, grazie ai giacimenti nella Val Padana. Tuttavia, il fabbisogno di energia non riusciva a essere soddisfatto col metano nazionale, per cui via libera alle importazioni dall’Olanda ad esempio o dalla Russia, con le complicazioni ultime che riprenderemo in seguito. Degno di nota il metanodotto algerino, che partendo dal Sahara, attraversa la Tunisia, si inabissa nel canale di Sicilia, raggiunge la Sicilia, lo stretto di Messina e si congiunge alla rete nazionale, per una lunghezza complessiva di circa 2.500 Km, di cui 175 sottomarini; nel 1997 è stato completato il raddoppio del Transmediterraneo.

Un’altra via attraverso cui il gas naturale si porta a destinazione è la liquefazione, processo che avviene in appositi impianti, in seguito trasportato attraverso le cosiddette navi metaniere fino ai terminali di rigassificazione, dove, dopo essere stato riportato allo stato gassoso, viene immesso nella rete di distribuzione; questione ben conosciuta dall’Italia, anche per le relativamente recenti polemiche che hanno investito l’hub “temporaneo” di Piombino e la gestione della questione da parte del Comune di Ravenna.

Le caratteristiche del gas fossile, sebbene per molti rappresenti la più pulita delle fonti fossili, partecipa della natura di quest’ultime. Come sottolinea Legambiente, è comunque climalterante e inquinante. Inoltre è costosa e come tale foriere di disuguaglianze sociali. Eppure, grazie alle politiche nazionali, il suo ruolo nel determinare il prezzo dell’energia elettrica in Italia, è veramente determinante: nei primi mesi del 2026, ha determinato il prezzo dell’energia elettrica per l’89% delle ore.



“I risultati sono chiari – sottolineano dall’ associazione ambientalista – tra il 1° gennaio e il 7 aprile 2026 è proprio l’Italia ad avere il costo maggiore dell’energia elettrica all’ingrosso dei principali Paesi europei con una media di 130,46 euro a MWh”. Tutto questo consiglierebbe forse di provare ad allentare la dipendenza. Invece, le importazioni aumentano, anche grazie al Piano Mattei a cui è destinata una parte importante del Fondo Italiano per il Clima, come ricordano i ricercatori: “A tal proposto, elemento interessante messo in evidenza dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani è come, nel 2024, l’Italia abbia importato dai Paesi coinvolti nel Piano Mattei beni per 20,5 miliardi di euro di cui 9,4 miliardi di gas fossile, pari al 45,8% dei fondi”.

Se l’utilizzo sempre più invasivo del gas fossile pesa sulla bilancia commerciale e sulle alterazioni climatiche, c’è anche un’altra ricaduta messa in luce dal Report, ed è quella del ruolo geopolitico dell’Italia, della sua accountability internazionale. Andando a curiosare nello status dei Paesi esportatori, “l’80% delle importazioni, pari a 47.586 milioni di metri cubi, arrivano da Paesi che secondo l’Human Rights Index, 2025, hanno un basso indice in materia di rispetto dei diritti umani. Parliamo di Paesi come l’Algeria, Azerbaigian, Qatar, Russia e Libia. E alcuni di questi sono stati coinvolti o sono ancora coinvolti in conflitti armati”.

Ed ora, come risolverà l’Europa, che scontava una dipendenza assoluta, l’autochiusura dei rubinetti russi da attuarsi entro il 2027? Risposta quasi banale, il rischio è sostituire un dominus all’altro, ovvero sviluppare una dipendenza assoluta anziché dalla Russia, dagli Stati Uniti. Con prezzi più alti però. Complici le debolezze storiche dell’Europa in tema di politiche energetiche, gli Stati Uniti stanno entrando prepotentemente alla ribalta: tant’è vero che l’America, che è il Paese numero uno al mondo nell’export di Gas Naturale Liquefatto (GNL), ha visto quasi quadruplicate, tra il 2021 e il 2025, le importazioni europee di gas, che passano da 21 a 81 miliardi di metri cubi. Italia in prima fila: la quota complessiva di GNL sulle importazioni totali di gas del nostro Paese, tra il 2021 e il 2025, “è passata dal 14% al 25%, quintuplicando i metri cubi di gas fossile importato dagli USA, passato da 0,81 miliardi di metri cubi a 5,19”.

Una tendenza in crescita, dal momento che nei prossimi anni, grazie all’accordo commerciale annunciato fra UE e USA, l’Unione Europea, “si è impegnata ad acquistare prodotti energetici (gas, petrolio e prodotti legati alla filiera nucleare) per un valore di 750 miliardi di dollari entro il 2028”.

Tuttavia, dice Legambiente, il futuro ancora non è del tutto scritto, e la visione che vede il nostro Paese stretto fra dipendenza energetica da gas fossile o ricorso al nucleare, non contempla la terza opzione, ovvero le rinnovabili. Che l’indipendenza energetica, o qualcosa che le somiglia molto, possa essere qualcosa di più di un sogno, lo dimostra un’altra nazione mediterranea, ovvero la Spagna. Si tratta, si spiega nel report, di un Paese più esteso del nostro, mediterraneo e con un profilo energetico simile. Eppure, la diversità è evidente e risiede nel fatto di avere investito negli ultimi 5 anni sulle fonti rinnovabili.

Grazie a questo, “nei primi tre mesi del 2026 il gas fossile ha influenzato i prezzi dell’energia elettrica solo nel 15% delle ore (89% per l’Italia). In questo Paese, infatti, il ruolo del gas nel mix elettrico, dal 2020 al 2025, che ha generato il 21,5% della produzione elettrica complessiva, è diminuito dell’11% – mentre in Italia è sceso solo del 6%, coprendo il 47,3% della generazione elettrica – mentre le rinnovabili sono cresciute del 42%, arrivando a produrre il 55,9% della produzione elettrica – nel nostro Paese le rinnovabili sono aumentate del 10%, arrivando al 48,6% della produzione e al 41% dei consumi . Questo ha consentito alla Spagna di registrare il costo più basso dell’energia elettrica all’ingrosso in Europa, nel periodo tra il 1° gennaio – 7 aprile 2026, con una media di 42,51 euro/MWh, contro i 130,46 dell’Italia. Da sottolineare che in Spagna, tra il 2020 e il 2025, è diminuita la produzione di energia elettrica da tutte le fonti inquinanti e non sostenibili: nucleare meno 7,2%, petrolio meno 17,2%, carbone meno 83,3%. Il tutto accompagnato da un “Decreto Bollette”, lungimirante, pensato per rispondere alla nuova emergenza determinata dal conflitto in Iran e fatto di investimenti in grado di dare risposte concrete a imprese e famiglie”. Ovvero, “taglio dell’IVA e delle accise ai carburanti, misure strutturali in tema di elettrificazione dei consumi, di autoproduzione, stoccaggio e l’introduzione di zone di accelerazione per le rinnovabili. Oltre a prevedere che i nuovi consumi elettrici dei datacenter vengano compensati con volumi identici di generazione rinnovabile”.

Naturalmente, la ricaduta non è stata solo in termini di risparmi sui costi. Tutti ricordiamo le posizioni coraggiose della Spagna in termini di politica internazionale. In altre parole, minore dipendenza, più autorevolezza nello scacchiere mondiale. Il bonus italiano di risposta alle richieste statunitensi di sostegno alla guerra in Iran ha invece avuto carattere emergenziale , che oltre a non essere strutturale per le famiglie a medio e basso reddito, è ripagato, come si spiega nel report, “togliendo fondi all’efficienza energetica, alle rinnovabili e alla decarbonizzazione”. L’altra proposta, sospendere l’ETS per le centrali elettriche a gas, non solo potrebbe non essere accettata dall’Europa, ma “avrebbe un impatto quasi nullo in termini di riduzione dei costi, considerando che, non solo il sistema ETS incide tra il 3 e il 7% sulle bollette degli utenti, ma anche che il rimborso dei costi del sistema sarebbe comunque a carico dei consumatori attraverso una nuova componente tariffaria e che non vi è alcuna garanzia che i produttori di energia da gas fossile trasferiscano il vantaggio economico all’utenza finale “.

Inoltre, il nostro Paese ha proposto di rimandare l’uscita dal carbone al 2038, sebbene l’Italia, anche in questo caso, sia dipendente dalle importazioni. Infatti, prendendo i dati del 2022, anno della crisi energetica, il carbone ha rappresentato l’8% della generazione elettrica lorda, arrivando all’1% nel 2024 e le importazioni di carbone sono state pari a 9.854 migliaia di tonnellate di cui il 40% dalla Russia, il 22% dal Sud Africa e il 12% dall’Indonesia. Ciò significa navigare in direzione ostinata e contraria al vento, dal momento che il carbone è una delle fonti fossili più climalteranti e inquinanti che esistano.

A tutto ciò di aggiunge anche l’ambizione italiana di diventare l’hub per eccellenza del gas per il Mediterraneo e l’ Europa. E quindi entra nel tema dei gassificatori. Oltre a Piombino e Ravenna, la lista è lunga: potrebbero aggiungersi Taranto, Porto Empedocle e Gioia Tauro . Se il disegno fosse realizzato , il nostro Paese giungerebbe a una capacità di importazione uguale a 170,3 miliardi di metri cubi, pari al 170% del nostro fabbisogno, con un surplus di 107,2 miliardi di metri cubi. Tutto ciò nonostante, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, sia in ponte, per il 2035, una riduzione della domanda di gas fossile nell’Unione Europea del 20% circa rispetto al 2025.