Energee3 apre i propri uffici a Reggiolo presso la Villa Fassati

Si è svolta venerdì 19 aprile l’inaugurazione dei nuovi uffici di Energee3 presso Villa Fassati, il prestigioso edificio storico di Reggiolo sede della Fondazione Officina Belle Arti.

Villa Fassati, completamente ricostruita dopo il sisma grazie a un progetto di Mario Pavesi, Fabio Storchi, Gianfranco Marchesi e Tazio Bortesi, è un ambiente stimolante in cui si respirano arte e cultura. Si tratta di un vero e proprio laboratorio creativo con corsi di pittura, scultura, cucina, danza, comunicazione, moda e restauro.



Non a caso il gruppo Energee3, con sede principale nel centro storico di Reggio Emilia e sedi secondarie a Milano, Torino e Roma, ha scelto questa residenza per aprire i propri uffici a Reggiolo, portando così avanti il carattere culturale che contraddistingue le sue tre società: Energee3 specializzata nel mondo IT, Energee4 focalizzata sull’Intelligenza Artificiale e thedotcompany, che insieme alla casa editrice Edizioni thedotcompany ha da sempre fatto della cultura il suo centro vitale, proponendola in diverse forme; dalla stampa, attraverso le sue collane con libri di alta qualità al web, con quotidiani online che si propongono di divulgare cultura scientifica e letteraria, fino alla progettazione dell’esperienza utente attraverso il Design Thinking e l’UX design. “Tutto ciò che facciamo ruota intorno alla persona. Per questo, quando cerchiamo di creare la perfetta user experience di un’applicazione o di un sito, diventa fondamentale conoscere le attitudini, i pensieri e i desideri del nostro utente” dice Giorgia Marchesi, Responsabile Marketing del gruppo Energee3.



L’inaugurazione ha visto, oltre ad alcuni dei centocinquanta dipendenti del Gruppo Energee3, la partecipazione di personalità di rilievo nella Bassa reggiana, fra cui Fabio Storchi e Mario Pavesi, che hanno partecipato al taglio del nastro insieme al Presidente e AD di Energee3 Armando Sternieri ed alla responsabile della nuova sede Valeria Missora.

La serata si è conclusa con l’emozionante concerto dei due musicisti di fama internazionale Giovanni Mareggini e Davide Burani, che hanno riprodotto brani celebri di Maurizio Tedeschi, Kaspar Kummer, Ennio Morricone e Francois Borendo Suite.



“Uno degli impegni che si pone Energee3 è quello di aggiungere al patrimonio culturale di Villa Fassati anche quello musicale, con lo scopo di avvicinarsi ai giovani talenti della zona” , riferisce l’AD Armando Sternieri, che fra le altre cose è anche Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo. L’azienda, che collabora da anni con numerose università e centri di ricerca, si è posta inoltre l’obiettivo di accogliere nella nuova sede gli studenti più valorosi che si laureano al Corso di Ingegneria Informatica UNIMORE presso la sede di Mantova. La Responsabile HR di Energee3 Federica Beneventi dichiara: “Stasera per Energee3 è una serata speciale, in quanto con l’inaugurazione di questi nuovi spazi messi a disposizione dalla Fondazione Officina Belle Arti, si apre un capitolo importante per la nostra azienda. La possibilità di portare anche qui la nostra attività e dare spazio ai colleghi che abitano in zona, in un contesto prestigioso come quello di Villa Fassati in cui storia, cultura e arte si respirano così intensamente, è un privilegio che siamo orgogliosi di potere avere. Siamo certi che sarà il primo passo per far giungere la nostra identità a un territorio così fertile e ricettivo come quello di Reggiolo e dintorni, anche attraverso la formazione di giovani potenziali collaboratori , la divulgazione di ciò che facciamo e di tecnologie all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale, che rivoluzioneranno sia il mondo del lavoro che la vita quotidiana”.