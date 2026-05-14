Elezioni Prato/1 Bresci (Pd): “Una commissione allargata per eventi climatici estremi”

Prato – Mancano davvero pochi giorni alle elezioni amministrative pratesi. Tante le personalità del mondo civico e sociale che hanno accettato l’invito da parte dei vari schieramenti di scendere in campo per contribuire al buon esito elettorale di maggio.

Incontriamo Gabriele Bresci candidato consigliere nella lista del Pd di Prato,

quarantaduenne pratese con alle spalle più di 20 anni di volontariato nella protezione civile,prima nell’associazione Nazionale Carabinieri e poi, da 4 anni, per il secondo mandato, come coordinatore delle 16 associazioni di volontariato del Comune di Prato e referente della funzione 3 locale. A lui chiediamo quali sono le sue proposte che potrebbero andar bene per il territorio pratese sempre più soggetto ad eventi climatici estremi.

“Innanzitutto l’informazione. Una cittadinanza informata e consapevole attraverso progetti che fin dalle scuole elementari coinvolgano i ragazzi ed adulti con il duplice scopo di autotutela e di formazione alla cittadinanza attiva. Accompagnata dalla prevenzione macro e micro”.

Cosa significa in concreto?

“Nelle scorse amministrazioni è stata tracciata la strada per le opere di mitigazione del rischio idraulico concordemente con la regione e le altre autorità competenti, come ad esempio la sistemazione degli alvei del reticolo primario e secondario; le nuove casse di espansione; l’attenzione verso le zone depresse a sud di Prato e delle zone colpite dall’alluvione del 2023”.

Proprio sull’alluvione del 2023 non sono mancate le polemiche da parte dei cittadini sul ritardo degli interventi.



” Gli interventi devono essere portati a termine nei tempi stabiliti contemporaneamente all’analisi del territorio e degli eventi per programmare i nuovi investimenti. Inoltre è fondamentale la revisione del sistema tombato e del sistema fognario oggi del tutto sottostimato per il nostro territorio.

Più in piccolo, penso a una programmazione certa della pulizia di caditoie, strade, fossi di competenza comunale, non solo in fase di pre-emergenza ma continua e costante

nell’anno, unita alla divisione delle competenze interne per interventi più efficaci”.

Lei ha anche parlato di una “commissione allargata” di protezione civile. Ci può spiegare meglio?



“Si tratta di instituire una commissione aperta a Regione, enti locali, consorzio, volontariato, comitati cittadini, professionisti, che possano incidere con proposte e attività concordate sul rischio idraulico e idrogeologico e che lavori parallelamente alla commissione consiliare.

Occorre che tutti gli attori: comune, regione, consorzi, provincia siamo costantemente allineati sullo stato delle criticità, investimenti, indirizzi sulterritorio. Oggi purtroppo non è pienamente così”.

Cosa vuol dire per lei oggi volontariato ?



“Sono convinto che il volontariato vada valorizzato come funzione imprescindibile del sistema attraverso l’incremento delle specializzazioni per i volontari. Inoltre sono necessarie sedi idonee e funzionali e un coinvolgimento dei comitati cittadini in forme di volontariato attivo come «sentinelle del proprio territorio» anche nelle fasi decisionali. Un progressivo aumento dei contributi per i servizi di PC e un coinquilino nelle scelte di indirizzo politico”.

E in caso di emergenze?



“Attivare le forme di prevenzione attiva nella fase pre emergenziale attivando sempre il cesi rafforzato con le funzioni minime: volontariato, viabilità, sanità , servizi, assistenza alla popolazione. Oltre che pensare alle squadre di valutazione veloce: un team di professionisti addetti alla Protezione Civile per la valutazione sul campo delle criticità così da impiegare le soluzioni più idonee al problema”.

Gabriele Bresci fino a poche settimane fa era segretario della Curia e presidente della cooperativa Prato Cultura, ruoli da cui si è sospeso.