Elena Pampana nuova presidente regionale delle Acli toscane

Firenze – Elena Pampana, pisana, è la nuova Presidente regionale delle Acli toscane. Un evento particolarmente significativo anche perché per la prima volta una donna è alla guida dell’Associazione in una delle Sedi regionali che con 153 strutture di base e quasi 20mila iscritti e numerose associazioni specifiche aderenti è una delle prime d’Italia.

Elena Pampana ,44 anni, laureata in Giurisprudenza, ha già compiuto un lungo percorso nelle Acli. Iscritta dal 2008 al 2016 ha fatto parte della Presidenza provinciale di Pisa,( dal 2016 come vice presidente). Poi nei successivi otto anni dirigente regionale come responsabile dello sviluppo associativo e dal 2022 Vice Presidente regionale.

Parlando del fatto che le Acli sono una presenza forte nella società toscana, Elena Pampana ha rilevato che “ la nostra forza è di agire come sistema, quindi sia mediante il sistema dei Circoli presenti sul territorio e con il sistema dei servizi (ad esempio il Patronato e il Caf) che venendo incontro ai bisogni aiutano molte persone ad avere tutele e a far valere diritti previste dal nostro ordinamento.

Circa le strutture territoriali ha osservato che la struttura tradizionale del Circolo è ancora preponderante ma accanto ad essa di stanno affiancando forme associative diverse per intercettare bisogni e sviluppare progettazioni sociali che realizzino il bene comune sui territori, con particolare attenzione alle aree interne.

A proposito del tema del Congresso “Il coraggio della pace” la neo Presidente regionale ha sottolineato che la pace è un tema centrale per tutti e deve esser vista non solo come assenza di guerra ma anche come condizione attiva per promuovere democrazia, giustizia e cooperazione fra i popoli.

Questa la composizione della nuova Presidenza regionale:

Elena Pampana Presidente Regionale (e Presidente del Patronato)

Manuela Pisaniello (Vicepresidente Regionale Delega Welfare), Debora Baldi (Nuove forme aggregative) Stefano Gelsumini (Responsabile Amministrativo), Marta Guerrini (Vita Cristiana) Leonardo Cappellini (US Acli) Elena Lo Giacco (Coordinamento Donne). Invitati in presidenza: Lorenzo Bravetti (Formazione e Animazione di comunità), Riccardo Sestini (Politiche Giovanili), Mariachiara Cantini (Servizio Civile), Luigi Fanciulli (Segretario FAP Regionale), Grazia Ambrosino (Delega al Lavoro), Emilio Monciatti (Turismo Culturale)

Il Congresso regionale ha inoltre eletto Consiglieri Nazionali Acli Debora Baldi ,Riccardo Sestini e Federico Barni

Il Presidente uscente Giacomo Martelli, che ha fatto il doppio mandato è attualmente Vice Presidente nazionale del Caf Acli