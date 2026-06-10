Elba, otto denunciati, contestate multe per circa 50mila euro per illeciti ambientali

Portoferraio – Si è conclusa nei giorni scorsi un’importante operazione di polizia condotta dalla Guardia Costiera di Portoferraio finalizzate alla tutela dell’ambiente marino e
costiero e alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dell’Isola d’Elba.
L’attività, sviluppata nel corso degli ultimi mesi attraverso una capillare azione di
monitoraggio del territorio, controlli mirati, verifiche documentali e sopralluoghi
tecnici, ha consentito di individuare numerose irregolarità in materia ambientale e
demaniale, con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di otto soggetti ritenuti
responsabili di reati ambientali e la contestazione di sanzioni amministrative per un
importo complessivo di circa 50.000 euro.
Determinante, nell’ambito delle attività investigative, il supporto specialistico fornito
dal Laboratorio Analisi Ambientali della Guardia Costiera “C.F. (CP) Natale De
Grazia”, struttura di eccellenza del Corpo delle Capitanerie di porto specializzata
negli accertamenti tecnico-scientifici in materia ambientale. Il contributo del
Laboratorio ha fornito un qualificato supporto alle attività di polizia giudiziaria svolte
sul territorio.
Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate violazioni inerenti la gestione dei
rifiuti e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali. In
particolare, presso alcune attività cantieristiche operanti sull’isola sono emerse
difformità rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti, mentre ulteriori
controlli hanno consentito di accertare illecite modalità di deposito e gestione dei
rifiuti presso impianti di autolavaggio annessi a stazioni di servizio.
Le attività ispettive hanno inoltre interessato aree del demanio marittimo
caratterizzate da particolare pregio ambientale e paesaggistico, consentendo di
individuare occupazioni abusive e opere realizzate in assenza delle necessarie
autorizzazioni. In alcuni casi gli accertamenti hanno portato al sequestro di porzioni
di arenile interessate dagli interventi abusivi e alla conseguente immediata
attivazione delle procedure di ripristino dello stato dei luoghi.
L’operazione ha altresì consentito di ottenere la tempestiva bonifica delle aree
interessate dalle violazioni accertate, eliminando situazioni potenzialmente
pregiudizievoli per l’ambiente e restituendo alla collettività spazi e aree di particolare
valore naturalistico.
L’attività svolta conferma il costante impegno della Guardia Costiera nella
prevenzione e nel contrasto degli illeciti ambientali e nella tutela del patrimonio
marino-costiero, attraverso un’azione di vigilanza sempre più orientata alla
salvaguardia degli ecosistemi, alla corretta gestione dei rifiuti e al rispetto della
normativa posta a protezione del territorio.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi sull’intero territorio di competenza,
mediante mirate campagne ispettive finalizzate alla tutela dell’ambiente, della
legalità e della corretta fruizione dei beni demaniali marittimi.