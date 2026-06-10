Elba, otto denunciati, contestate multe per circa 50mila euro per illeciti ambientali

Portoferraio – Si è conclusa nei giorni scorsi un’importante operazione di polizia condotta dalla Guardia Costiera di Portoferraio finalizzate alla tutela dell’ambiente marino e

costiero e alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dell’Isola d’Elba.

L’attività, sviluppata nel corso degli ultimi mesi attraverso una capillare azione di

monitoraggio del territorio, controlli mirati, verifiche documentali e sopralluoghi

tecnici, ha consentito di individuare numerose irregolarità in materia ambientale e

demaniale, con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di otto soggetti ritenuti

responsabili di reati ambientali e la contestazione di sanzioni amministrative per un

importo complessivo di circa 50.000 euro.



Determinante, nell’ambito delle attività investigative, il supporto specialistico fornito

dal Laboratorio Analisi Ambientali della Guardia Costiera “C.F. (CP) Natale De

Grazia”, struttura di eccellenza del Corpo delle Capitanerie di porto specializzata

negli accertamenti tecnico-scientifici in materia ambientale. Il contributo del

Laboratorio ha fornito un qualificato supporto alle attività di polizia giudiziaria svolte

sul territorio.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate violazioni inerenti la gestione dei

rifiuti e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali. In

particolare, presso alcune attività cantieristiche operanti sull’isola sono emerse

difformità rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati dagli enti competenti, mentre ulteriori

controlli hanno consentito di accertare illecite modalità di deposito e gestione dei

rifiuti presso impianti di autolavaggio annessi a stazioni di servizio.

Le attività ispettive hanno inoltre interessato aree del demanio marittimo

caratterizzate da particolare pregio ambientale e paesaggistico, consentendo di

individuare occupazioni abusive e opere realizzate in assenza delle necessarie

autorizzazioni. In alcuni casi gli accertamenti hanno portato al sequestro di porzioni

di arenile interessate dagli interventi abusivi e alla conseguente immediata

attivazione delle procedure di ripristino dello stato dei luoghi.

L’operazione ha altresì consentito di ottenere la tempestiva bonifica delle aree

interessate dalle violazioni accertate, eliminando situazioni potenzialmente

pregiudizievoli per l’ambiente e restituendo alla collettività spazi e aree di particolare

valore naturalistico.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Guardia Costiera nella

prevenzione e nel contrasto degli illeciti ambientali e nella tutela del patrimonio

marino-costiero, attraverso un’azione di vigilanza sempre più orientata alla

salvaguardia degli ecosistemi, alla corretta gestione dei rifiuti e al rispetto della

normativa posta a protezione del territorio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi sull’intero territorio di competenza,

mediante mirate campagne ispettive finalizzate alla tutela dell’ambiente, della

legalità e della corretta fruizione dei beni demaniali marittimi.