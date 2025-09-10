Elba, ancora piogge, ma procedono i lavori per liberare le strade

Isola d’Elba – Temporali anche stamani, 10 settembre, all’Isola d’Elba, travolta ancora una volta dall’acqua, ma la situazione sembra in miglioramento. Si segnala l’esondazione di due fossi, nella zona di Portoferraio, il fosso della Valle del Lazzaro e il fosso della Concia, mentre una frana ha inghiottito la strada che collega l’abitato di Forno, e i suoi 200 abitanti sono isolati. In mattinata sono caduti altri 50 millimetri di pioggia, grazie ai forti temporali. ma i mezzi della Provincia di Livorno stanno lavorando per ripristinare la viabilità sulla SP 24 direzione Procchio interrotta in seguito alla frana causata dal violento temporale di stamani. Il cedimento del versante ha provocato una voragine sulla strada che richiederà alcuni giorni di lavoro.



Si lavora inoltre ai problemi di accessibilità per 200 abitanti della frazione di Forno (Portoferraio) che però non sono rimasti isolati. Con il supporto della Protezione civile è stato attivato un servizio sostitutivo di bus con il quale ci si può spostare mentre, per le eventuali emergenze mediche, grazie alla Capitaneria di porto, è garantito un pronto intervento via mare.

A Portoferraio, dopo il violento evento meteo di ieri che ha provocato allagamenti e molti disagi, la situazione è in miglioramento. Le linee telefoniche sono state ripristinate e sono rientrate in casa le 10 famiglie che erano state evacuate. Le operazioni di ripulitura stanno procedendo abbastanza speditamente, agevolate dal fatto che l’acqua che ha allagato non era mista a fango. Il presidente della Regione Toscana sta seguendo le operazioni.

I danni di oggi continuano a colpire l’isola già provata dal maltempo di ieri, che ha visto Portoferraio in particolare al centro di un vero e proprio nubifragio che ha fatto registrare 70 millimetri di pioggia in poco più di un’ora, con picchi che hanno raggiunto i 232 millimetri all’ora. Allagamenti anche a Porto Azzurro, a Lacona, a Capoliveri, a Rio Marina e a Marciana Marina, oltre a degli smottamenti sulla provinciale 26..