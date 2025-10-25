Economia, i migranti producono il 9% del PIL e pesano il 3% sulla spesa pubblica

I conti sui migranti, rispetto al loro contributo al PIL e alla loro consistenza demografica, oltre al loro peso sulla spesa pubblica, li fa la Fondazione Leone Moressa, legata alla Cgia di Mestre, che, nel suo Rapporto annuale 2025 sull’economia della migrazione, sfodera alcuni dati molto interessanti, che contribuiscono a comprendere l’apporto che i migranti danno al tessuto economico italiano. A cominciare da quel 9% del Pil nazionale attribuibile alle attività “straniere” che raggiunge, in settori come Agricoltura e Costruzioni, rispettivamente il 18% e il 16,4%.

Da dati emersi nel rapporto, si configura anche una sorta di riequilibrio demografico valido a livello nazionale. Infatti, partendo dai numeri degli stranieri residenti in Italia nel 2024 (5,3 milioni pari all’8,9% della popolazione totale, ma 6,7 milioni pari all’11,3% se si considerano i nati all’estero), ci si accorge che, ad esempio, nel 2023, gli italiani sono diminuiti di 385mila unità mentre gli stranieri sono aumentati di 375mila. Quasi un riassestamento completo della bilancia, tanto più che tra gli stranieri solo il 6% ha più di 64 anni, mentre tra gli italiani si arriva al 28% degli ultra sessantaquattrenni. Le acquisizioni di cittadinanza italiana arrivano a oltre 200 mila all’anno. Il tasso di natalità è più alto rispetto ai residenti italiani, essendo del 9,9 nati ogni mille abitanti per gli stranieri contro il 6,1 degli italiani, con un tasso di mortalità inferiore, ovviamente considerando la più giovane età.

Una bilancia che ha i suoi lati positivi per tuta la comunità nazionale sotto l’aspetto del lavoro: i lavoratori stranieri (2,51 milioni, il 10,5%, ma 3,65 milioni se si considerano i nati all’estero) producono infatti 177 miliardi di Valore aggiunto, con i già sottolineati picchi in Agricoltura e Costruzioni.

La demografia è la leva che determina la crescente richiesta di manodopera dall’estero. Le previsioni Unioncamere – Excelsior ci dicono che nel quinquennio 2024-2028 le imprese italiane avranno bisogno di 3 milioni di nuovi occupati (esclusa P.A.), di cui 640 mila immigrati (21,3%). Inoltre, il problema del fabbisogno di manodopera in Italia risulta legato per l’80% al ricambio legato ai pensionamenti e solo per il 20% alla crescita economica. “Nelle regioni del Centro-Nord – dicono i ricercatori – la percentuale di immigrati sul fabbisogno totale supera il 25%, con punte del 31% in Toscana e Trentino Alto Adige”.

Il settore dell’imprenditoria inoltre offre un chiaro segnale dell’integrazione nel nostro tessuto economico dei migranti, con la prosecuzione della parabola ascensionale degli imprenditori immigrati. Si tratta di 787mila unità nel 2024, pari al 10,6% del totale. Se si raggruppano i risultati delle indagini nei dieci anni 2014-24, i dati rivelano che gli imprenditori immigrati sono cresciuti, +24,4%, mentre gli italiani sono diminuiti, -5,7%. Il fenomeno è più marcato nel Centro-Nord e nei settori di Costruzioni, Commercio e Ristorazione.

Il fenomeno migratorio ha anche un altro lato, rispetto al contributo demografico-economico che si estrinseca nei paesi di destinazione, dal momento che i migranti contribuiscono allo sviluppo dei paesi d’origine anche attraverso l’invio di denaro. Ecco i numeri: nel 2024 gli immigrati in Italia hanno inviato 8,3 miliardi di euro a sostegno delle famiglie nei paesi d’origine, pari a circa 130 euro pro-capite al mese.

Un altro profilo riguarda la spesa pubblica e i pregiudizi che sotto questo punto di vista volano, nel senso di “ma quanto ci costano”. “I contribuenti immigrati in Italia sono 4,9 milioni (11,5% del totale) e nel 2024 hanno dichiarato redditi per 80,4miliardi di euro e versato 11,6miliardi di Irpef – si precisa nel Rapporto – Rimane alto il differenziale di reddito pro-capite tra italiani e immigrati (quasi 9 mila euro annui di differenza), conseguenza diretta della struttura occupazionale”. Il contributo fiscale è comunque positivo.

I motivi sono sostanzialmente legati alla età delle componenti migratorie, che fa in modo che, essendo principalmente in età lavorativa, incidano poco sulla spesa pubblica. Si parla nella relazione del 3%. Tant’è vero che “confrontando le entrate per lo Stato (gettito fiscale e contributivo)con la spesa pubblica per i servizi di welfare, il saldo per la componente immigrata è positivo (+1,2 miliardi di euro):gli immigrati, prevalentemente in età lavorativa, hanno infatti un basso impatto sulle principali voci di spesa pubblica come sanità e pensioni”.