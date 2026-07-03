Economia del Mare, il Mediterraneo torna a essere nodo cruciale della Storia

Si è svolto a Genova, a Palazzo Ducale, il convegno organizzato dal Gruppo Il Sole 24 ORE dal titolo L’Economia del Mare 2026,giunto alla quinta edizione, che ha riunito istituzioni, imprese, operatori portuali, industria nautica e mondo dell’innovazione per un confronto sulle infrastrutture la sostenibilità, la sicurezza, la digitalizzazione unita alla governance del sistema marittimo.

Un evento volto a capire il ruolo del nostro Paese ad un anno dall’adozione dello European Ocean Pact, con cui l’Ue ha lanciato il Patto per il Mediterraneo per garantire la cooperazione tra gli Stati che si affacciano sul bacino, avendo tra gli obiettivi la crescita della competitività dell’industria marittima, il potenziamento dei porti strategici, l’accelerazione della transizione tra settori tradizionali ed emergenti della blue economy. Tenuto conto che ad oggi il 74 % del commercio estero dell’Unione Europea avviene tramite trasporto marittimo, il 99 % del traffico internet globale corre lungo cavi sottomarini, e sono 5 i milioni di posti di lavoro generati dalle attività legate al mare nell’Unione europea.

I lavori della mattina sono stati aperti da Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Fabrizio Ferrari, Presidente Confindustria Genova, Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, Alessandro Terrile, vicesindaco del Comune di Genova e assessore allo Sviluppo Economico Sostenibile, Economia del Mare e Rapporti tra porto e città, e Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria.

Bucci ha messo in evidenza che l’economia del mare oggi è universalmente riconosciuta come una delle grandi leve di sviluppo regionale e nazionale, sottolineando come i cambiamenti geopolitici stiano ridisegnando le rotte commerciali e rendendo il Mediterraneo sempre più un mare centrale. In questo scenario, la Liguria, con Genova insieme a Savona, Vado, La Spezia e Imperia, “ha tutte le caratteristiche per confermarsi come gateway del Sud Europa”, e diventare la principale porta d’accesso ai mercati europei per i traffici provenienti dal Far East, dal Medio Oriente e dall’Africa. E, ha concluso, “la Liguria deve farsi promotrice del cambiamento e guidarlo”.

Fabrizio Ferrari si è espresso sulla pianificazione portuale, “siamo disponibili ad aiutare sul Piano regolatore portuale, perché abbiamo le competenze, gli imprenditori e le aziende hanno le competenze per aiutare a farlo”.

Dubravka Šuica, commissaria europea per il Mediterraneo, ha portato i saluti istituzionali e ha ricordato che il Mediterraneo, pur coprendo poco meno dell’1% della superficie acquatica della terra, produca circa 400 miliardi di euro di valore economico all’anno. “L’Italia ha svolto un ruolo centrale nel plasmare la nostra strategia per la regione con il “Patto per il Mediterraneo”, e ha indicato tra gli obiettivi “più commercio, più posti di lavoro, una migliore connettività e infrastrutture migliori”.

Inoltre la commissaria ha ribadito l’importanza della decarbonizzazione che “è essenziale per vincere la sfida contro il cambiamento climatico”.

Il panel dedicato al Patto per il Mediterraneo e al Piano del Mare 2026-2028 è stato introdotto da Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che ha ricordato il lavoro svolto dal Governo attraverso il Piano del Mare, evidenziando un nodo cruciale per il settore: “Il mare è tornato protagonista delle nostre agende ma mancano all’appello decine e decine di migliaia di abilità professionali, diplomati e laureati, che potrebbero trovare lavoro in un settore che ancora viene guardato con una certa diffidenza”.

Nel confronto moderato da Filomena Greco e Raul de Forcade, giornalisti del Sole 24 Ore, Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria all’Economia del Mare, ha ricordato che “la Blue Economy vale l’11,3% del Pil nazionale” e che attraverso il Mediterraneo transitano il 27% delle rotte strategiche mondiali e il 65% degli approvvigionamenti energetici europei. Porti, flotte, energia, logistica e competenze costituiscono “un’unica filiera strategica per il Paese”.

A seguire, Maria Luisa Fantappiè, Responsabile del programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dello IAI, e Paolo Moretti, CEO di RINA Services, hanno approfondito il ruolo crescente del Mediterraneo nello scenario internazionale. Moretti ha sottolineato: “Il dominio subacqueo è la nuova frontiera dell’economia del mare: cavi, energia e infrastrutture critiche richiedono tecnologia, sicurezza e visione industriale”.

Il tema della sicurezza della navigazione è stato al centro del confronto tra Fabrizio Orengo, Contrammiraglio e Direttore dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, e Antonio Ranieri, Ammiraglio Ispettore, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova.

Sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo allargato è intervenuto Francesco Munari, Partner e Responsabile practice Port, Shipping & Transport e International & EU Law di Deloitte Legal. “L’Italia si trova oggi in una posizione geografica e geopolitica che può tornare a essere un vantaggio competitivo decisivo”, ha detto, sottolineando poi che la riforma del sistema portuale possa solo rafforzare il ruolo del Paese quale piattaforma logistica naturale tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

Mentre tra Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, Barbara Amerio, CEO Amer Yachts, e Gianluca Guaitani, Responsabile Commerciale Liguria Banco BPM,si è parlato della resilienza dell’industria nautica italiana.

“Oggi parlare di economia del mare significa parlare di politica industriale”, (la nautica italiana esporta circa il 90% della propria produzione e genera oltre 13 miliardi di euro di valore aggiunto).

Guaitani ha definito la nautica “una filiera strategica del vero made in Italy”.

Ampio spazio è stato dedicato alla decarbonizzazione e alle rinnovabili offshore nel confronto tra Amalia Ballarino, Scienziata del CERN, Cosimo Cervicato, Manager Energy Saving, R&D and Ship Design del Gruppo Grimaldi, e Ivana Melillo, WISTA Member Representative – Energy Efficiency Director.

Successivamente Diego Cattoni, Amministratore Delegato di A22 Autostrada del Brennero, ha affrontato il tema dell’integrazione tra trasporto marittimo, ferroviario e stradale, mentre Laura Cimaglia, Dirigente Affari Generali e Internazionali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e socia Wista Italy, e Costanza Musso, Presidente Wista Italy e Amministratrice Delegata M.A. Grendi dal 1828, hanno partecipato al confronto dedicato all’efficienza e alla competitività del trasporto merci.

La trasformazione digitale dell’economia del mare è stata al centro dell’intervento di Mauro Capo, Responsabile Aerospace & Naval ITG e Responsabile Digital Sovereignty EMEA di Accenture. “Intelligenza artificiale, Model-Based Systems Engineering e Digital Twin stanno ridisegnando il modo in cui le navi vengono progettate, costruite e gestite nel loro intero ciclo di vita”, avvertendo al contempo, “Non basta più proteggere i singoli asset: occorre ragionare sul sistema nel suo insieme”.

È toccato a Gabriele Cafaro, Executive Vice President Underwater di Fincantieri, chiudere i panel tematici. Il suo intervento ha riguardato le infrastrutture e le nuove sfide tecnologiche sotto la superficie del mare. “Diventa impossibile fare sviluppo se le infrastrutture non sono al sicuro”.

Da questa premessa è partito il focus sui porti e ma anche sui cavi sottomarini,definiti da Cafaro, ” una infrastruttura critica circoscritta da proteggere con soluzioni tecnologiche integrate”. E ha aggiunto, -La proposta di Fincantrieri prevede un sistema che combina allarme perimetrale, quindi nodi e sensori oltre a droni subacquei e di superficie coordinati da una piattaforma software centrale definita un sistema agnostico e senza volonta’ egemoniche. Il suo cuore e’ un’architettura basata sull’intelligenza artificiale, che governa tutto questo sistema, cercando di mantenere il piu’ possibile una indipendenza nazionale”.

Secondo Cafaro, per proteggere, manutenere e sviluppare le infrastrutture critiche sottomarine servono almeno tre elementi, “Competenze tecnologia e imprese. Ma occorrono spalle robuste per poter affrontare un percorso industriale univoco chiaro”.

Le conclusioni sono state affidate a Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che , in videocollegamento, ha chiarito che bisogna superare l’attuale frammentazione nella gestione delle risorse, “Oggi i fondi sono legati ai singoli capitoli di bilancio delle autorità portuali e, se un appalto è in ritardo, i soldi non possono essere impiegati, ma vanno in economia”.

Il viceministro ha escluso che la riforma intenda togliere competenze alle autorità portuali, perché “non è questo il tema”. E ha assicurato, “si vuole invece affidare alla nuova struttura attività che le autorità non sono in grado di fare o non possono fare, anche per i limiti della macchina pubblica”.