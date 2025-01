Ecommerce Forum: poche le imprese toscane che vendono online

Firenze – Prima edizione di Firenze e-commerce Forum, l’evento formativo e informativo che CNA Firenze Metropolitana ha organizzato per artigiani, professionisti ed imprenditori interessati ad avviare, sviluppare o consolidare la propria presenza nel commercio online.

“Il fenomeno dell’e-commerce, come peraltro tutti i principali aspetti connessi alla diffusione della digitalizzazione nel mondo produttivo, è fortemente correlato alla dimensione aziendale. La quota di imprese che realizza vendite elettroniche cresce infatti al crescere del numero di addetti, ma lo strumento è una leva fondamentale per la competitività di tutte le imprese, comprese quelle più piccole, con meno di dieci addetti, che costituiscono il 95% di tutte quelle esistenti nel paese. È principalmente a questa tipologia di aziende che ci rivolgiamo con il Forum” dichiara David Nannini, presidente CNA ICT e titolare Vedanet e-commerce agency.

“Nonostante l’importanza rivestita, lo strumento è però ancora poco utilizzato – prosegue Nannini – Basti pensare che in Toscana la quota di fatturato derivante dalle vendite elettroniche è pari al 13,6% del fatturato complessivo, un dato inferiore a quello medio italiano di oltre 4 punti percentuali”.

Lo confermano i dati 2023 di Regione Toscana, Istat e Eurostat relativi al ricorso al commercio elettronico da parte delle imprese con almeno 10 addetti (non esistono infatti statistiche ufficiali che prendano in considerazione le aziende con un numero minore di addetti) presentati ad inizio evento. Se l’Italia non brilla (solo il 19,1% delle imprese effettua vendite elettroniche, un dato inferiore alla media europea del 22,9%), la Toscana centra risultati ancora più modesti con soltanto il 17,7% delle sue aziende attive nel commercio online (un dato, comunque, cresciuto di 7 punti percentuali rispetto al 2015).

Si tratta di imprese che, nella nostra Regione, vendono prevalentemente via web o app, sia propri (utilizzati dal 66,5% delle imprese) che di intermediari, i cosiddetti mercati di e-commerce (utilizzati dal 62,5% delle aziende). Se il ricorso agli strumenti di proprietà è però in calo (-16 punti percentuali dal 2022), quello ai mercati di e-commerce è invece in crescita (+12 punti percentuali nello stesso arco di tempo). Quanto alla clientela, il 94,5% di queste imprese vende a privati e il 53,8% ad altre imprese e autorità pubbliche.

“Il pubblico potenziale è ampio. In base ai dati Istat, nel 2022, solo in Toscana, ha fatto compere online il 66,5% delle persone con più di 14 anni, prediligendo l’acquisto di abbigliamento, articoli per la casa, libri, computer e cosmetici. Insomma, la domanda esiste, ma per soddisfarla occorre preparazione e non improvvisazione” fa presente Nannini.

Il Forum ha proprio l’obiettivo di descrivere ai partecipanti cosa occorre fare (e cosa non) affinché la presenza commerciale online della propria impresa sia efficiente, efficace e proficua.

Si sta parlando degli strumenti tecnici necessari ad avviare e gestire un’attività di e-commerce, con approfondimenti su piattaforme, metodi di pagamento e soluzioni logistiche avanzate, ma anche di strategie di marketing digitale, SEO, materiali fotografici e video, intelligenza artificiale e opportunità legate ai finanziamenti per la digitalizzazione.

Tra i relatori si annoverano esperti del settore e professionisti con esperienza pratica, pronti a condividere best practice e approcci concreti per affrontare le sfide del mercato digitale. Tra di essi Mario Bagliani (Consorzio Netcomm), David Nannini (Vedanet eCommerce agency), Francesco D’Acri (Contry Manager Europa PrestaShop), Michele Simone (PayPal), Manon Genin (PrestaShop), Gabriele Hoffer (e-commerce marketing manager), Elisa Toccafondi (Diseo Agency), Paolo Matteoni (fotografo), Laura Politi (Webtitude), Giovanni Bocchetti (Finart CNA). Coordina gli interventi Marco Tortora, presidente Fair.