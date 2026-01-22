E’ morto Giuliano Taddei, il giornalista pioniere delle tv locali

Firenze – L’Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, e Franco Morabito insieme al Consiglio direttivo dell’Ussi toscano, esprimono profondo cordoglio per la morte, avvenuta oggi, 22 gennaio 2026, a Firenze, di Giuliano Taddei, uno dei primi giornalisti a dar vita ai programmi delle televisioni locali, che allora si chiamavano “tv libere”, in Toscana e non solo. Fece storia il suo “Enne come neve”, rubrica dedicata allo sci, diffusa anche a livello nazionale e, in molti casi, imitata.

Giuliano Taddei era nato a Firenze 86 anni fa. Era stato l’anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni : “Canale dei Bambini”, “Teleregione” e poi, con la sua “EffeGi Television” fino ad “Antenna 5”.

Appassionato di vela e di sci, Taddei ne aveva fatto una professione: indimenticate le sue trasmissioni “Ennecomeneve” e “viva l’estate”. Attivissimo fino ai primi anni 2000 anche nella cronaca locale, onnipresente ad eventi, inaugurazioni, avvenimenti nella sua Firenze.

Il figlio Fabrizio – “Taddo” anche per i tifosi viola – aveva seguito le sue orme seguendolo come cameramen, pur andandosene prematuramente nel 2015. Provocandogli un dolore dal quale con fatica, aveva cercato di riprendersi.

La redazione di Thedotcultura si unisce al ricordo affettuoso dei colleghi