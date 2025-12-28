E-commerce su, ma il 90% degli acquisti rimane fisico

L’e-commerce sembra ormai lanciato verso una crescita che appare inarrestabile. Lo dicono le cifre che emergono da un focus dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che mostrano tassi di crescita più che doppi rispetto al commercio tradizionale, affidato a piccoli negozi di vicinato. E tuttavia, il dato da cui si parte è che il 90% circa delle vendite al dettaglio di prodotti nel nostro Paese si svolge nei negozi fisici.

Secondo il focus dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, nel 2024 il commercio elettronico ha coperto il 13% del totale retail (online più offline), mentre in termini di valore economico i valori stimati per l’anno scorso sono di 58.8 miliardi per gli acquisti e-commerce B2C ( commerci online di prodotti o servizi che prevedono un rapporto diretto tra le aziende e i consumatori finali), 38,2 miliardi gli acquisti di prodotti e 20, 6 miliardi quelli di servizi.

Anche l’analisi della variazione di crescita delle vendite al dettaglio che riguarda i primi 10 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024,conferma la crescita del settore. E-commerce e grande distribuzione, quest’ultima trainata dall’alimentare, hanno visto un incremento del 2,1%, mentre sia le vendite eseguite fuori dai negozi (commercio ambulante, porta a porta, distributori automatici e televendite) che i piccoli negozi hanno riportato segno negativo, -0,7%. Le differenze divengono abissali se si prendono i dati del 2024 e si mettono a confronto col 2019, ovvero l’anno precedente lo scoppio della pandemia di Covid; + 72,4% le vendite online, +16,4% la Gdo, + 2,9% i negozi di vicinato, -4,1% le vendite fuori dai negozi.

Tirando le fila, il quadro sembrerebbe contraddittorio; infatti, se da un lato il commercio elettronico è sempre più diffuso, quello fisico mantiene ancora la quota dominante delle vendite e rimane centrale nelle abitudini dei consumatori, come sottolinea la ricerca della Cgia, con le ricadute ben note e positive sull’occupazione, la rete vicinale, la qualità della vita, il freno contro l’abbandono della socialità del quartiere. Facendo tesoro delle esperienze di altri paesi, da cui emerge che il fenomeno del comprare online è più diffuso dove la regolamentazione è debole e la pressione fiscale forte, bisognerebbe correre ai ripari, come suggerisce l’associazione veneta, tenendo presente che laddove “esiste un tessuto commerciale urbano forte e si sono adottate delle politiche di sostegno, il negozio di vicinato resiste meglio”.

Andando nel dettaglio dell’analisi, circa un italiano su due acquista (anche) online, precisamente, secondo i dati Eurostat del 2024, il 53,6% dei cittadini ha fatto almeno un acquisto online di beni o servizi. “Tra i 27 paesi dell’UE, solo la Bulgaria presenta una quota di persone sul totale nazionale (49,8 per cento) inferiore alla nostra – dicono dall’Ufficio Studi della Cgia – la media europea ha toccato il 71,8 per cento, con punte del 90,8 in Danimarca, del 94 nei

Paesi Bassi e del 94,7 in Irlanda. Rispetto a 10 anni prima, la variazione in Italia è stata del +31,3 per cento, contro una media Ue a 27 del +25,6. Insomma, siamo ancora nelle posizioni di coda della graduatoria europea, ma stiamo recuperando e nel medio/lungo periodo dovremmo avvicinarci ai Paesi che presentano una maggiore propensione a eseguire gli acquisti attraverso il commercio elettronico”. In cima alla classifica italiana ci sono i residenti di Trento e Aosta rispettivamente con il 49,2% di acquirenti online e il 47,2%. Terza la Toscana col 47% che precede il Friuli Venezia Giulia col 46,4, mentre chiude la classifica la Calabria col 27,6%.

Cosa si compra online? Abbigliamento, scarpe e accessori sono nettamente in testa alle preferenze del consumatore, tant’è vero che nel 2024, come sottolinea lo studio della Cgia, il 23,2% degli acquisti di questo segmento si è avvalso dell’e-commerce. A seguire, articoli per la casa, mobili e giardinaggio (13,7%), film o serie in streaming (13,4%), servizi di trasporto (11,4%), prodotti cosmetici (9,5%).

Infine, alla domanda principale, se l’e-commerce soppianterà il luogo di vendita fisica e i gloriosi negozi di vicinato, difficile rispondere, anche se il fatto stesso che in Italia la maggior massa di acquisti di prodotti avvenga ancora attraverso canali fisici la dice lunga sulla capacità di resistenza della rete dei negozi in particolare di quartiere, riconosciuti come luogo di socialità e incontro oltre che come punti vendita. Un discorso che non deve cedere a dinamiche nostalgiche, come ben sottolinea lo studio della Cgia di Mestre, ma che deve spingere la politica ad attrezzarsi per regolamentare il settore e costruire, con “regole fiscali competitive” un sistema “per tassare in modo equo le vendite

digitali basate sulla localizzazione effettiva dei consumi”, mettendo in campo anche “politiche urbanistiche e fiscali che alleggeriscano il costo dell’affitto, delle tasse locali e favoriscano gli investimenti nei centri storici e nei quartieri”, oltre a “strumenti di trasformazione digitale per le piccole attività non più basate su bandi episodici, ma attraverso misure strutturali”.

Infatti, se l’e-commerce è ormai un “fenomeno strutturale” delle nostre società, non è detto che divori completamente il negozio fisico di vicinato, come dimostrano i dati. Ciò che ad oggi manca, sottolinea la Cgia di Mestre, è “una cornice politica ed economica che permetta alle piccole attività locali di competere su parametri equi, riconoscendone il valore economico e sociale. In altre parole abbiamo bisogno di scelte politiche — non una resistenza alla modernità, ma una gestione consapevole della transizione — che trasformi la sfida digitale in un’opportunità per tutti”.