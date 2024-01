Donna arrestata dai carabinieri per minacce al marito

Figline Valdarno – Un allarme per minacce, la corsa dei carabinieri. Situazioni purtroppo già viste, ma questa volta a chiamare le divise è un uomo. Il fatto è accaduto a Figline Valdarno, nel fiorentino, dove i carabinieri giunti sul posto hanno trovato la donna con un foulard ancora in mano, che il marito ha accusato di averlo minacciato di morte. 0La storia delle ostilità avrebbe avuto inizio dallo scorso settembre, quando sembra ci ciano state le avvisaglie di crisi del matrimonio. Tant’è vero che l’uomo si sarebbe già recato due volte precedentemente dai militari per denunciare il comportamento della moglie, ma, a fronte del0l’eventuale ipotesi che la donna avesse potuto rifarsela con la figlia ancora minorenne, le aveva ritirate. Infine, di fronte alle nuove minacce della consorte, l’uomo ha chiamato il 112, e con i militari ha di nuovo raccontato nuovamente ciò che stava succedendo. La vicenda ha fatto scattare per la donna l’arresto in flagranza, per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi .

