Diventare madre significa per una donna su 5 lasciare il lavoro

Cosa succede nelle famiglie italiane quando nasce un bambino? Succede qualcosa alla madre, solitamente. Nel senso che non solo diventa madre, ma una volta su cinque lascia il lavoro. A dirlo, la ricerca di Open Polis che mette sul tavolo uno dei problemi ancora più pesanti per il nostro Paese, ovvero il fatto che per le donne italiane la maternità segna spesso la fuoriuscita dal mercato del lavoro.

La causa di questo divario (uno fra i più alti nell’Unione Europea) fra genitori che lavorano, è spesso indicato come un portato culturale tipico delle culture del Sud Europa. Ma a un’analisi più approfondita, ci si accorge che i veri motivi sono altri. Anche all’interno della stessa Italia, e riguardano l’estensione dei servizi per la prima infanzia e la loro accessibilità in termini economici. In altre parole, servono asili nido e servono gratis.

I dati sono molto chiari. Seguendo la ricerca di Open Polis, emerge, con riguardo ai capoluoghi, che le 10 città con più occupazione femminile vedono l’offerta di servizi per la prima infanzia superare la media nazionale, che è di 30 posti ogni 100 bambini, collocandosi in un range che va dai 60 posti ogni 100 bambini di Siena ai 35,1 di Cuneo. Le città in questione sono situate nell’area centrosettentrionale del Paese: Belluno, Siena, Bolzano, Trento, Lodi, Prato, Cuneo, Modena, Lecco e Milano. L’occupazione femminile oscilla tra il 75,7 di Milano e l’81,9% di Belluno.

Occupazione femminile più bassa? Tutte città del Sud Italia. Si tratta di Catania, Napoli, Palermo, Trapani, Andria, Taranto, Messina, Crotone, Siracusa e Trani. Offerta di servizi per la prima infanzia, bassissima: si arriva agli 8 posti ogni 100 bambini di Catania, mentre un po’ meglio sta Siracusa, che si aggira su una media di poco più di 27 posti ogni 100 bambini. Delle altre, nessuna raggiunge i 20 posti ogni 100 bambini. L’occupazione femminile passa dal 42,1% di Catania al 47,4% di Trani e Siracusa.

Ma è nato prima l’uovo o la gallina, ovvero, in che rapporto stanno i due dati, quello dell’occupazione femminile e quello dell’offerta di asili nido? La relazione è senz’altro biunivoca, nel senso che alla maggiore occupazione femminile corrisponderà una maggiore richiesta di servizi per la prima infanzia, e viceversa una bona offerta di asili nido permetterà alle donne di affrontare in modo più disinvolto la maternità. Senza paura di dover compiere la scelta da sempre posta alle donne italiane: se vuoi lavorare, non puoi avere figli. Un problema, al di là della maternità, che comprende ogni ramo dell’accudimento famigliare, da sempre sulle spalle delle donne. Un punto squisitamente politico, che presuppone una scelta politica, che è quella di permettere o no alle donne di partecipare attraverso il lavoro a una piena vita sociale e quindi politica. Con un profilo spesso non contemplato, ovvero che rischia di discriminare per censo la partecipazione attiva delle donne alla struttura economico-sociale della comunità. Un buon motivo non solo per sottolineare la necessità che i servizi famigliari come la cura di bambini e anziani venga presa in carico dal welfare (quel poco che rimane) ma anche che, almeno gli asili nido, siano gratis.