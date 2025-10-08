Suggerimenti
8 Ottobre 2025

Disordini a Livorno, contestate Lega e Forza Italia
Due fermati e portati in Questura, ancora al vaglio la loro posizione
diRedazione
1 minuto di lettura
Livorno – Ci sono stati anche due fermati a Livorno, nel corso dei disordini scoppiati all’appuntamento elettorale leghista nella sede dei Bagni Pancaldi, nei pressi di viale Italia, , dove, nel contempo, si svolgeva anche quella di Forza Italia al Grand Hotel Palazzo. All’iiniziativa della Lega erano presenti Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.

Il presidio di protesta aveva avuto inizio nella tarda mattinata, quando erano stati esposti striscioni ed era cominciato il lancio di uova, ma la recrudescenza si sarebbe avuta nel pomeriggio . La tensione si è alzata quando un drappello di manifestanti sarebbe stato protagonista di un tentativo di sfondamento del cordone di polizia schierato a difesa dell’incontro, Il lancio di fumogeni , bottiglie e bombe carta avrebbe provocato la reazione delle forze dell’ordine. La posizione dei due fermati sarebbe al vaglio in Questura dove sono stati condotti. Nei vari contatti risulterebbero feriti due agenti.

