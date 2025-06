Disastro umanitario, tribunale, alleati inquieti: Netanyahu in bilico

Settimana storta per Benjamin Netanyahu. Il disastro, prevedibile, della gestione degli aiuti umanitari a Gaza. Le perdite di soldati, riservisti, nella campagna militare nella Striscia in drammatico aumento. Il peso delle critiche internazionali ad una guerra, la sua guerra, ormai fuori controllo. I sondaggi impietosi che indicano il declino inesorabile del suo astro politico.

L’umiliazione di tornare in tribunale a Tel Aviv, sotto le forche caudine di un pubblico ministero che l’ha incalzato talmente a fondo che Bibi si è trincerato in una sfilza ripetitiva e infinita di “non ricordo”. Il primo giorno è apparso stanco, cupo e smarrito. Negli occhi la solitudine del capo, non più falco ma pulcino bagnato. Il secondo giorno invece era sorridente, in versione primo giorno di scuola. E poi la doccia fredda. La sua creazione imperfetta, la coalizione di governo, che traballa ad ogni battito di vento e rischia di strapparsi in mille pezzi.

Se nei passati mesi avevano agitato le acque l’uscita dall’esecutivo dei moderati di Benny Gantz, i ripensamenti dell’estrema destra di Itamar Ben-Gvir, adesso è la volta dei partiti haredi, l’ala degli ultraortodossi, ad alzare un polverone. Scricchiola, e si sente, tutta l’architettura bibista. Fa tanto rumore, e molto male, il rabbino Yitzhak Goldknopf, ministro delle Costruzioni e dell’Edilizia abitativa nonché leader del partito religioso United Torah Judaism (UTJ), per aver minacciato la fine anticipata della legislatura. Spera in questo modo di indurre il governo a rompere lo stallo e presentare, dopo il fallimento della maggioranza, un disegno di legge che esenti gli studenti delle yeshiva dal prestare il servizio militare.

Entrambi i movimenti di riferimento della comunità ortodossa, il partito sefardita Shas (11 seggi) e quello ashkenazita UTJ (7 seggi), avevano chiesto l’approvazione del controverso progetto di legge sulla leva entro la festa di Shavuot (che celebra il dono divino delle tavole dei comandamenti), iniziata domenica e terminata martedì, avvertendo che qualsiasi ritardo avrebbe messo in pericolo la continuazione del patto di governo. Precedentemente gli ultimatum a Netanyahu, per altre questioni, non si sono mai avvicinati così tanto al punto di non ritorno. Rottura che potrebbe portare presto il paese al voto. Secondo le norme israeliane se il disegno di legge per sciogliere la Knesset, promosso dall’opposizione, dovesse passare vengono automaticamente indette le elezioni, da tenersi entro 90 giorni.

Ore concitate nel palazzo del potere, con gli sherpa di Netanyahu chiamati a fare da “pacieri”, cercando di allungare i tempi fino alle vacanze estive. A tentare di tenere in piedi la baracca è incaricato Yuli Edelstein, uno dei politici più vicini al premier e volto noto del Likud. Il quale promette l’introduzione di una legislazione che “aumenterà significativamente la base di coscrizione dell’IDF” con asticella dell’obiettivo al 50%, respingendo eventuali limitazioni nell’arruolamento e introducendo sanzioni per i reticenti. Insomma, renderebbe il testo di fatto inaccettabile da parte degli alleati. Tacciati di essere degli irresponsabili. Lo stesso Edelstein a maggio avrebbe espresso il timore ai suoi che “in tre settimane l’intera faccenda potrebbe esplodere”.

Sul tema è intervenuto anche dai banchi dell’opposizione il laico Yair Lapid: “Un primo ministro con un briciolo di responsabilità avrebbe dovuto dire agli haredim [che] il 7 ottobre tutto è cambiato. Siamo in guerra, non abbiamo abbastanza soldati, la vostra fuga [dal servizio militare] è terminata”. Carenza che effettivamente l’esercito stima in 12 mila unità, di cui 7 mila da impiegare in combattimento.

Ad impattare è la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia che stabilisce l’illegalità delle esenzioni dal servizio militare per gli studenti delle yeshiva, vincolando l’IDF a procedere all’arruolamento in massa degli haredim. Quelli idonei alla leva ovvero compresi tra 18 e 24 anni sono 80 mila, uomini. Coloro che avrebbero dovuto rispondere immediatamente alla chiamata alle armi per l’anno 2024-2025 erano 24 mila, ma siamo lontani persino da raggiungere la quota minima di 5 mila. In Israele la coscrizione è, scusate, sarebbe obbligatoria per donne e uomini. Chi rifiuta per coscienza va in carcere. Il problema dei privilegi solo per i religiosi, dimostra che la laicità dello stato e l’uguaglianza difronte alla legge sono pura formalità. Per il più longevo leader della storia di Israele, che non passa certo per essere un praticante, è giunto il momento di fare i conti con i numeri per continuare a governare.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi

