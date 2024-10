Dimore storiche: nel 2023 i proprietari hanno speso 1,9 miliardi per interventi

Il Rapporto annuale sul patrimonio immobiliare storico privato, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, oltre alla usuale panoramica sugli immobili storici privati, la loro natura, la collocazione sul territorio italiano e le attività svolte, quest’anno dedica un’apposita sezione agli investimenti nella conservazione e nella valorizzazione delle dimore storiche.



Questi investimenti rappresentano un importante volano per la crescita economica: tra interventi ordinari e straordinari si stima i proprietari abbiamo speso complessivamente nel 2023 oltre 1,9 miliardi di euro, contribuendo a oltre un decimo dell’incremento del PIL Italiano per quell’anno. Importi significativi che tuttavia presentano notevoli margini di crescita se si considerano due fattori. Il primo è rappresentato dagli spazi tuttora inutilizzati delle dimore: si stima vi siano oltre ventimila immobili con spazi inutilizzati per un totale di 13,4 milioni di metri quadri non fruibili; Il secondo dagli oltre 10mila proprietari che attualmente non svolgono attività economiche nelle loro dimore, ma sarebbero interessati a farlo se avessero le disponibilità economiche per avviarle. Sommati agli attuali 19 mila proprietari che svolgono una attività produttiva strutturata (con codice ATECO) e/o occasionale, si potrebbe dunque raggiungere la soglia di 30mila operatori economici del settore.



Il rapporto è stato presentato presso la sala Plenaria Marco Biagi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro il V Rapporto dell’Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato, punto di riferimento per la corretta definizione del ruolo economico, culturale e sociale del sistema degli immobili privati di interesse storico-artistico in Italia. Realizzato dalla Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS, l’Osservatorio è promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, Confagricoltura, Confedilizia e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A, nella speranza di fornire alle istituzioni uno strumento utile per supportare la definizione delle politiche da adottare per continuare a sostenere il patrimonio culturale privato, che solo nel 2023 ha accolto 34 milioni di visitatori, in forte crescita rispetto agli anni precedenti.

Hanno preso parte alla presentazione il Presidente di ADSI Giacomo di Thiene, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta, il Presidente della Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS Paolo Marini, ilCoordinatore dell’Osservatorio Patrimonio Culturale Privato e Condirettore Scientifico della Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS Luciano Monti, il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il Vice Presidente Nazionale di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A Beniamino Quintieri.