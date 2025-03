Didacta Italia, dal 12 al 14 marzo alla Fortezza da Basso

Firenze – Torna dal 12 al 14 marzo 2025, Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione del mondo della scuola. Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione si svolgerà come di consueto negli spazi della Fortezza da Basso di Firenze e anche quest’anno offrirà ai docenti un’esperienza formativa completa e di qualità. Grazie alla presenza di Istituzioni e aziende, Didacta Italia favorirà il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico. L’edizione 2025 è stata presentata stamani in una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze, sede della presidenza della Giunta regionale toscana.

2.300 gli eventi in totale, rivolti a insegnanti, dirigenti, personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico realizzato da INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, presenta un ampio ventaglio di attività che vanno dalla scuola 0-6 fino ai percorsi post diploma per un totale di 487 eventi formativi, di cui 231 workshop e 256 seminari.

Novità di questa edizione è la suddivisione degli eventi per aree tematiche: dal debate alla creatività e pensiero critico; dall’innovazione nell’educazione 0-3 e nella primaria all’orientamento; dal Learning by doing agli ambienti immersivi, all’innovazione di metodologie e linguaggi.

Come nelle precedenti edizioni della fiera, sarà presente il Ministero dell’Istruzione e Merito con un ricco calendario di eventi all’interno del programma scientifico oltre che con un’ampia Arena al padiglione Spadolini (piano Attico) dove troveranno spazio altri incontri formativi e dove, docenti e dirigenti scolastici potranno ricevere informazioni dettagliate su progetti ed iniziative del Ministero.

Dopo il successo dello scorso anno, torna Didacta Università e Alta Formazione: nei padiglioni Fureria e Basilica il MInistero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane saranno presenti con un ampio spazio interamente dedicato agli atenei e alle istituzioni AFAM. In calendario tavole rotonde, seminari e workshop sulle grandi tematiche della didattica universitaria.

Tra i protagonisti, come di consueto, la Regione Toscana che partecipa a Didacta Italia con uno spazio di 290 mq all’interno del Padiglione Le Ghiaie, realizzato grazie al Pr Fse+ 2021/2027, e “Toscana fa scuola”, calendario di 30 eventi (di cui 9 nel programma scientifico), per confrontarsi su numerosi temi. In primo piano quest’anno il progetto, realizzato grazie al Fondo sociale europeo plus 21/27, dedicato alla diffusione nelle scuole di un’educazione di pace e trasformazione dei conflitti, nonché momenti formativi sull’educazione alla parità di genere, incontri sulle politiche per l’inclusione e l’intercultura e un confronto con le esperienze di altre Regioni Italiane riguardo ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale e alle opportunità del Pnrr.

Anche il Comune di Firenze, sempre nel padiglione Le Ghiaie, sarà protagonista della manifestazione con un proprio stand dove oltre a dare informazioni sui servizi, realizzerà laboratori in collaborazione con Fondazione MUS.E e organizzerà seminari.

A Didacta ci sarà anche la Camera di Commercio di Firenze che insieme a Unioncamere italiana presenterà i servizi di orientamento e supporto alla creazione di impresa del sistema camerale, e proporrà numerose iniziative.

Saranno 520 gli espositori in totale (in crescita del 21%. rispetto all’edizione 2024) che rappresentano le più importanti aziende della filiera della scuola su scala internazionale, distribuiti in 9 padiglioni su un’area di 50mila metri quadrati: dalla cancelleria e editoria alle architetture e arredi scolastici, dalla didattica museale all’educazione alimentare, dall’educazione ambientale e green a quella motoria e allo sport a scuola, dalla formazione linguistica ai giochi didattici, musica, arte e teatro fino alle più avanzate tecnologie informatiche.

Didacta Italia dedica l’11ª edizione ai 100 anni di INDIRE, uno dei più antichi istituti di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola, punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia ed Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. Per celebrare questo traguardo nella serata del giorno inaugurale (mercoledì 12 marzo) il Teatro Verdi di Firenze ospiterà dalle 20 un concerto a cura dell’Erasmus Orchestra,con la partecipazione dicirca 50 giovani musicisti provenienti da oltre 30 Conservatori e istituti musicali europei partner del progetto Erasmus Orchestra. L’evento è organizzato da INDIRE in collaborazione con il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. La partecipazione è gratuita previa registrazione (https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=12_Marzo_25_Erasmus_Orchestra_Firenze_Didacta_INDIRE100

DidactaItalia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE e in collaborazione con Didacta International. La fiera propone un programma di altissimo livello avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, ITKAM e Fondazione Destination Florence.