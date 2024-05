Diario della campagna elettorale più moscia di sempre: “consociativismo” special edition

All’improvviso il colpaccio che cambia il segno alla campagna elettorale, quello che traccia uno spartiacque tra il prima e il dopo e rende più vacuo tutto il resto, un po’ come il passaggio di Mbappè al Real Madrid o Allegri che sfancula in mondovisione Giuntoli. Pochi giorni fa i 130.000 metri quadri delle Fiere sono passati di mano, da Giorgio Bosi, imprenditore della gomma-plastica, alla famiglia Maramotti, che non ha bisogno di presentazioni: potremmo definirla un vero potere forte nella marea dei nanetti del potere politico locale. La zona delle Fiere non è un’area qualsiasi, tutt’altro. Situata a 500 metri dalla Stazione Mediopadana e a 500 metri dal casello autostradale, è il luogo ideale per estrarre l’oro nero di inizio terzo millennio, ovvero la logistica, la movimentazione di merci e persone, il facchinaggio. L’area più attrattiva e pregiata, dal punto di vista economico, di tutto il territorio provinciale. In effetti, nella nostra beata ingenuità ce l’eravamo chiesti anche noi, quando Giorgio Bosi acquistò l’area delle Fiere, cosa se ne sarebbe fatto di quel terreno enorme un imprenditore abituato a produrre astucci e capsule in plastica riciclabile. Se avesse voluto allargare la fabbrica, avrebbe potuto comprare terra a Fabbrico, a Gualtieri o in altri comuni dove le aree edificabili te le tirano dietro o comunque le offrono a buon mercato. Avevamo intuito dunque perfino noi di 7×24 che il destino dell’area delle Fiere, una volta passata nella disponibilità di Bosi, non potesse essere troppo diverso da quello di una successiva rivendita. Anche perché un’area con quelle caratteristiche attira le attenzioni e gli appetiti degli investitori di mezzo mondo. E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che trovare un po’ di terreno edificabile a prezzi non astronomici attorno ai caselli autostradali della pianura padana. Invece il caso ha voluto, diciamo così, che non ci fosse neanche bisogno di fare tanta strada per trovare un acquirente molto interessato all’area. Se ne stava lì a 100 metri di distanza, era proprio il dirimpettaio Maramotti. Questo assolutamente imprevedibile mix di fortuna e intuito imprenditoriale, doti appunto riservate ai big della finanza e dell’imprenditoria, assolutamente precluse a noi comuni mortali, ha fatto sì che Bosi realizzasse un affare coi fiocchi. Ha rivenduto infatti al gruppo Max Mara per una cifra, che secondo i bene informati non dovrebbe essere inferiore a 10,5 milioni di euro, un asset acquistato poco più di 4 anni prima a 6,85 milioni di euro, conseguendo una plusvalenza (il Segretario Generale CGIL, il sanpolese Maurizio Landini, lo chiamerebbe “extraprofitto”), del 53,3%. L’affarone però lo ha fatto anche la famiglia Maramotti. Infatti sull’area delle Fiere erano state redatte perizie dal tribunale fallimentare che l’avevano valutata prima 30, poi 22 milioni di euro. Grazie alla variazione di destinazione d’uso recentemente deliberata dal Comune di Reggio, il valore dell’area è destinato ora a lievitare ulteriormente, e non di poco. E non è finita qui: per l’area, messa all’asta nel 2019 a 13 milioni, la cordata denominata Terminal One, che raduna un bel po’ del jet-set economico nostrano, dal patron di Ruote da Sogno Aleotti ad Albarelli, passando per Brevini, Fagioli e Paterlini per citare i più noti, aveva offerto 6,8 milioni, comunicando però di non essere disposta a mettere sul piatto 1 solo euro in più. Bosi perciò si aggiudicò l’area alzando l’offerta di 50.000 euro. Anche Terminal One però ha avuto modo di consolarsi, visto che subito dopo ha acquisito in gestione i parcheggi della Mediopadana, sempre stipati all’inverosimile di auto provenienti da almeno 5 province. Fatturato sicuro, dunque, per un tot di anni a venire. Insomma, tutti ci hanno guadagnato o ci guadagneranno un discreto mucchietto di soldi dalla gallina dalle uova d’oro dell’area delle Fiere, tutti tranne due soggetti, ovvero il Comune e la Provincia di Reggio, cioè noi cittadini.

Achille Maramotti, per il suo atteggiamento poco accomodante verso i sindacati, è stato a lungo osteggiato dalle amministrazioni comunali reggiane. Con l’operazione Fiere i suoi eredi realizzano invece un colpaccio clamoroso grazie all’accordo con Giorgio Bosi e all’atteggiamento collaborativo del Comune di Reggio

Sì, perché quei terreni, prima che li acquistasse Bosi, erano proprietà delle Fiere, vale a dire i due principali enti pubblici del nostro territorio e Camera di Commercio. A rinfrescare la memoria ai più distratti è giunto in soccorso Valter Franceschini, non esattamente l’ultimo arrivato, essendo stato sindaco di Scandiano nonché presidente delle stesse Fiere. In un’intervista a Reggiosera, Franceschini ha ricordato che aveva provato inutilmente a convincere l’allora assessore comunale Mimmo Spadoni, uomo di strettissima fiducia di Graziano Delrio e di Pierluigi Castagnetti, della totale inopportunità della fusione tra Siper, immobiliare in perfetta salute proprietaria dell’area delle Fiere, e Sofiser, la società di gestione delle Fiere, che invece si portava in groppa una vagonata di milioni di debiti. Il Comune di Reggio e l’assessore Spadoni andarono però avanti dritti per la loro strada, forti di una visione evidentemente sconosciuta a noi mediocri scribi di provincia, e nel 2012, al crepuscolo del secondo mandato Delrio, la fusione tra Siper e Sofiser divenne realtà. La società, durante il primo mandato dell’era Vecchi, fallì. Se la variazione d’uso approvata adesso dal Comune di Reggio fosse stata deliberata dieci anni fa, ha dichiarato Franceschini, le Fiere si sarebbero salvate e non sarebbero fallite. Noi di 7×24 non prendiamo per oro colato le affermazioni di Valter Franceschini, ma certamente le sue parole dovrebbero meritare un’attenta riflessione. Il Comune di Reggio, come già ha dimostrato il caso Silk-Faw, quando c’è qualcuno che promette di cacciare i soldi tende a non fare tanto lo schizzinoso, e ora enfatizza l’entità dell’investimento che il gruppo Max Mara, soggetto comunque infinitamente più credibile di Silk-Faw, sembra intenzionato a compiere, circa 100 milioni di euro distribuiti su più anni a partire dalla fine del 2025. 100 milioni non sono pochi, ma è la stessa cifra che vari soggetti, soprattutto pubblici, hanno già speso nell’area delle ex Reggiane, con un rapporto costi-benefici tutto da verificare e con la seria prospettiva di vedere il conto raddoppiato nel giro dei prossimi anni. Morale della favola, non solo il Comune di Reggio ha perso la possibilità di monetizzare con una cifra più consistente la perdita dell’area strategica delle Fiere, ma da oggi Reggio ė una delle pochissime città del Nord Italia a ritrovarsi senza una Fiera che, come sanno anche i bambini, se ben gestita, cioè quando non viene trasformata in un carrozzone per politici trombati e parenti o amici dei politici, diventa un formidabile volano di sviluppo per il territorio, perché porta con sé visitatori, nuovi business e una lunga serie di servizi connessi

L’ingresso delle Fiere di Reggio Emilia



Per capire il senso neanche tanto profondo di questa vicenda, nel senso che è proprio sotto gli occhi di tutti, “un elefante nel corridoio” come direbbe Bersani, e anche quello dell’andamento particolarmente moscio della campagna elettorale reggiana, è utile osservare le reazioni dei candidati sindaci all’affare Fiere. Il candidato del centro-sinistra Massari ha applaudito senza riserve l’operazione, evidentemente la sua conclamata discontinuità con Vecchi la esibirà forse su questioni ben più importanti, ad esempio firmando un gemellaggio con Gaza, oppure organizzando una mostra a Palazzo Magnani sulle magnifiche sorti e progressive del comunismo italiano da Gramsci a Berlinguer. Applausi a scena aperta pure dal candidato del centrodestra Tarquini, che si è limitato a chiosare il comunicato di approvazione con una furtiva lacrima, spesa per la triste dipartita delle Fiere. Insomma, va bene che Tarquini ha voluto caratterizzare la sua campagna elettorale, fatta eccezione per lo “scivolone” sul 25 aprile, all’insegna della moderazione e del centrismo, ma così probabilmente esagera. Nel Pd c’era perfino chi fantasticava di chiedere allo stesso Tarquini, quando ancora sullo sfondo si stagliava temutissima la silhouette in realtà bonaria di Lanfranco de Franco, di correre proprio per il centrosinistra, se non si fosse trovata la quadra su una figura alla Massari. E in effetti sull’affare Fiere le posizioni di Tarquini e Massari appaiono quasi indistinguibili. L’unica formazione politica ad avere manifestato qualche mal di pancia è Coalizione Civica di Aguzzoli. Anche la CGIL ha rotto un po’ le uova nel paniere, e ha ricordato che nei due mega magazzini che il gruppo Maramotti realizzerà alle Fiere andranno a lavorare anche centinaia di facchini. Dunque potrebbe non nascere propriamente un polo della moda, ha puntualizzato la CGIL, animato da leggiadre fotomodelle dell’Est che alla sera andranno a farsi un aperitivo in centro. Ma anche un polo del facchinaggio, popolato da rudi scaricatori nordafricani e asiatici, molti dei quali al calar del sole srotoleranno un tappeto e si inginocchieranno a pregare Allah verso la Mecca. Altro che la “classe creativa” di Richard Florida che dieci-quindici anni fa gli assessori e i consiglieri più ottimisti della giunte Delrio e Vecchi promettevano di portare a Reggio. E’ probabile inoltre che gli edifici che il gruppo Maramotti costruirà nell’area delle Fiere, poiché sorgeranno a pochi metri dalle Vele di Calatrava, non saranno progettati da qualche oscuro geometra cutrese, bensì griffati da archistar di grido. Questo basterà e avanzerà per scatenare l’ovazione dei corifei di regime, che hanno già iniziato a battere freneticamente sia le mani che la grancassa per celebrare la “brillante operazione”.

Il Sassuolo è in serie B. Spiaze

Intanto il segretario del Pd Massimo Gazza gongola e si sfrega le mani. Ha intuito che anche il 9 giugno i reggiani sembrano disposti a turarsi il naso per continuare a votare in maggioranza il Pd e le sue protuberanze politiche locali, ovvero Azione, Sic!, Lista Massari, ecc. L’obiettivo, con l’apporto probabilmente anemico, ma non banale, dei 5S, è vincere al primo turno, anche se il paventato buon risultato di Aguzzoli potrebbe portare Massari e Tarquini al ballottaggio. Non a caso gli strali del Pd negli ultimi giorni vengono indirizzati proprio verso Aguzzoli, accusato di fare intelligence col nemico “fassista”, cioè di essere intenzionato a dare indicazione di voto per Tarquini all’eventuale secondo turno.

Girano già le prime t-shirt satiriche sulla morte dell’Ayatollah Raisi

Le Europee in Italia non dovrebbero riservare grandi sorprese. Anche se la prevista bassa affluenza potrebbe gonfiare le percentuali di voto di alcuni partiti. Se perciò, grazie all’effetto astensione, il Pd arrivasse vicino al 25%, Elly Schlein, sbagliando, si convincerà di essere una grande leader. In ogni caso, non si dimetterà neanche se il Pd dovesse restare sotto il 20%. Più interessante sarà vedere se Calenda raggiungerà il 4%, e dunque manderà qualcuno dei suoi in Europa, o se il traguardo sarà tagliato dall’alleanza Renzi-Bonino. Vedremo inoltre se continuerà il calo di consensi di Salvini e della Lega. Per noi emiliani sarà comunque una lunghissima campagna elettorale. In dicembre si andrà a votare per le regionali e sono già scintille tra Bonaccini e Delrio da una parte (all’ex sindaco di Reggio piacerebbe molto trasferirsi nell’ufficio del presidente, sulle torri di Kenzo Tange in via Stalingrado) e il sindaco di Bologna Matteo Lepore dall’altra.

Giovanni Lindo Ferretti (qui con uno dei suoi cavalli) è amico personale di Mimmo Spadoni. In iniziative sostenute, promosse o finanziate dal Comune di Reggio, negli ultimi venti anni il guru dell’Appennino ex punk, ex comunista, neoratzingeriano e neomeloniano , è stato propinato ai reggiani in tutte le salse possibili e immaginabili. Ora col suo ex gruppo riparte da Bologna per un tour italiano “In fede, la linea c’è”

Alla presentazione dei candidati di “Uniti per Reggio”, ovvero +Europa, Socialisti e Italia Viva, alla domanda del vostro cronista sul consueto ma inevitabile refrain della conciliabilità tra partiti come i loro, ovvero democratico liberal-liberisti gli uni e gli alleati di Sic!, sinistra radicale, gli altri, la risposta della renziana Maura Manghi, nell’ammissione di evidenti divergenze per usare un eufemismo, si è concentrata sulla ipotetica figura-collante del candidato sindaco Marco Massari. Nello specifico, sulle sue ad oggi presunte capacità di farsi mediatore e garante di istanze in apparenza antitetiche. Ad esempio sull’okkupazione dei locali Ausl da parte di Casa Bettola e Aq16 con sostegno dei candidati di Sic! (“Uniti per Reggio” in quell’occasione aveva giustamente parlato di “illegalità”), Massari l’ha buttata sull’aspetto folkloristico della vicenda. In sostanza, son ragazzi di sinistra che fanno un po’ di teatro, compagni che sbagliano ma soltanto un pochino, poi vedrete che gli passa e se ne tornano buoni buoni da mammà. Non saremmo però così sicuri che questo insolito indossare di panni vagamente democristiani da parte di Massari, facendo un po’ finta di niente, possa reggere alla prova dei fatti l’urto quotidiano di sedute di giunta (in caso di vittoria del centrosinistra naturalmente) e pure consiliari, che si preannunciano al calor bianco. Ennesimo consiglio non richiesto ai “ragazzi/e” di Casa Bettola ed Aq16: se proprio volessero mai dar vita ad un’okkupazione veramente “de sinistra”, almeno stando ai loro standard, invece che riversarsi nei locali pubblici Ausl di viale Monte San Michele, la prossima volta potrebbero prendere di mira (ma sarebbe sempre decisamente meglio di no, perché si tratta pur sempre di un reato, quindi glielo sconsigliamo vivamente) gli immensi spazi vuoti delle Fiere. Che sono in mani private (e l’esproprio proletario in tal caso assumerebbe un simbolismo apicale).

Nicola Giacchè e Tommaso Dotti, creativi vicini a Luca Vecchi, fanno i deejay alla festa “Vyni” in piazza San Prospero dello scorso aprile. Con loro si riconosce il consigliere comunale PD Davide Corradi

Non se ne è accorto quasi nessuno, ma in questa campagna elettorale è apparso un nuovo attore, il podcast (parola fighetta per definire un programma radio via internet) di Tommaso Dotti e Nicola Giacchè, due creativi molto vicini a Luca Vecchi e Marco Massari. Il titolo della trasmissione è “Lui è peggio di me”, il sottotitolo “Il podcast di cui nessuno sentiva il bisogno”, e in effetti sia l’uno che l’altro sembrano piuttosto azzeccati. Il podcast ospita preferibilmente influencer molto attivi sui social e, chi più, chi meno, organici al potere politico locale, quindi si sono succeduti ai microfoni i vari Stefano Salsi, Max Collini, Arturo Bertoldi, Nicola Fangareggi, ecc., tutti idoli anche di 7×24, beninteso, oltre che, per fortuna e indubbio merito di questi prestigiosi intellettuali, di Luca Vecchi e Graziano Delrio. Quando sarà sindaco, è presumibile che Massari trovi il modo di ringraziare i sopra citati opinion leader per il loro impegno a suo favore.

Lo splendido profilo della modella reggiana Federica Pattacini nella foto tratta da “Tuttoreggio”. Ma quale Massari? Ma quale Tarquini? Il 9 giugno sulla scheda elettorale 7×24 voterà Federica Pattacini. Come dite? Non è candidata in nessuna lista? La votiamo lo stesso

Lo stesso Nicola Fangareggi ha dato alle stampe un secondo numero di “Tuttoreggio” che non ha tradito le attese, confermando l’ottima forma della modella reggiana Federica Pattacini. L’elegante profilo dell’avvenente ragazza continua a farci sognare e ci induce al pubblico endorsement: alle elezioni del 9 giugno votate senza esitazioni Federica Pattacini. Come dite? Non è candidata in nessuna lista? Noi la voteremo lo stesso.

La rockstar Luciano Ligabue canta davanti al Papa “Non so quanto tempo rimane” ed il Pontefice non vede l’ora…

Nel frattempo la Procura di Genova ha spedito in carcere, per vicende non legate al suo attuale incarico, Paolo Signorini, l’amministratore delegato di Iren, la più grande azienda di Reggio Emilia, di cui il Comune è azionista e membro del patto di sindacato che la controlla. A Signorini, che per un po’ di tempo dovrà rinunciare ai tavoli da gioco del Casinò di Monte Carlo, il nostro augurio di poter dimostrare la totale estraneità alle pesanti accuse che gli vengono mosse. C’è attesa però anche per l’assemblea di bilancio di Iren di fine giugno, dove saranno presentati i risultati del 2023 e potrebbero essere deliberati robusti aumenti agli emolumenti dei supermanager della multiutility.

Raisi saluta l’amico Putin. Per sempre

Intanto le autorità iraniane lunedì hanno ufficialmente riconosciuto che il presidente Ayatollah Raisi è morto. Il Mossad lo aveva già annunciato domenica. Come conferma anche il recente attentato che ha quasi spedito al Creatore il premier slovacco Fico, essere amici di Putin sta diventando un mestiere pericoloso. E questa è la roba più seria di tutto il collage.