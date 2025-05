Delitto e misericordia: il sorprendente  cinema  di  Guiraudie

L’uomo del bosco ( titolo originale Miséricorde) è stato definito da Cahiers du cinema , bibbia dei cinefili (su cui si è formata tutta la Nouvelle Vague da Truffaut a Godard) il miglior film dell’anno 2024 e ha consacrato Alain Guiraudie, 61 anni, come l’autore in ascesa e più innovativo del cinema francese.

Il film precedente , Lo sconosciuto del lago (2013), fece molto scalpore e scandalizzò per le scene esplicite di sesso tra uomini. Il film ha comunque vinto a Cannes il premio per la regia nella sezione Un Certain Regard , e conquistato un Cesar sempre per la regia. Una storia plumbea , noir angosciante e scabro, thriller psicoanalitico che nel suo essere volutamente disturbante , lasciava trapelare un talento non comune nella messa in scena con una mdp in movimento e fissa, un montaggio alternato non banale. Non solo nei toni di luce cangianti ma nel mood che trascinava, questo lago degli incontri omoerotici era microcosmo sospeso sul mistero che l’autore lascia galleggiare: anche per lo spettatore non portato ad indulgere nella rappresentazione d’una sessualità meramente fisiologica.

Ora in questa seconda opera questa sessualità esplicita non c’è più , lo stile ha aggiunto altre tinte, il desiderio è sublimato pur se si delinea un marchio di fabbrica in coerenza con diversi elementi del primo. In mezzo ai due film c’è stato il primo lungometraggio nel 2003 di Guiraudie , Non c’è pace per Basile : oltre che flop fu ritenuto da Liberation “un clichè dei peggior tic queer” , e lo stesso autore ammette che “da parte del mio entourage non me l’hanno fatto notare prima. Venivo trattato troppo con i guanti : stavo toppando di brutto e deragliando come registro” confessava autocriticamente. L’altro titolo , apparso fuggevolmente nella distribuzione italiana sinceramente non siamo riusciti a vederlo, ma pare che rivesta ben altri toni : de L’innamorato l’arabo e la passeggiatrice” del 2022 ( tit. originale Viens je t’emmène pressappoco ‘‘Dai ti ci porto io”) possiamo citare solo l’opinione di Roberto Manassero su Cineforum , per il quale è in fondo “una commedia umanistica, semplice e bellissima”.

Certo, abbiamo capito che i titoli delle versioni italiane dei film di Guiraudie ( e non solo) sono comunque terribilmente rozzi e strumentali , spesso fuorvianti. L’uomo nel bosco vuole richiamare , truffando, l’effetto suspense de Lo sconosciuto del lago. In realtà il titolo originale è Miséricorde e, seppur omonimo al bellissimo film di Emma Dante, declina questo termine in ben altri moduli e con una spiazzante ironia che nel film di Dante non poteva darsi



Cominciamo a dire per focalizzarlo un po’ meglio, che siamo in zona Teorema, col protagonista decisamente gay rispetto all’ ambiguità algida del Terence Stamp di Pasolini. Anche qui l’uomo venuto in auto da Tolosa alla fine finisce per sedurre tutti, uomini e donne , e fa saltare gli equilibri della sparuta genia del borgo, ma , rispetto al ghiaccio apocalittico del dramma psicosociale pasoliniano , questa storia è cosparsa di una sua specifica ironia sardonica e tende all’apologo non lagnoso. L’attore Felix Kysil è qualcosa tra un Riccardo Scamarcio biondiccio dagli occhi azzurri e il calciatore 31enne Paulo Dybala , detto la joya in argentino e a Palermo u’ picciridddu , per i tratti del viso da eterno ragazzino con lampi adolescenziali . Proveniente da una famiglia d’attori ha già lavorato in alcuni film , ma è in questo che rivela una non comune subitanea capacità espressiva nell’assumere diverse personalità.

Kysil è Jeremie che torna al suo villaggio d’infanzia nell’Aveyron , in Occitania. E’ poco più che un borgo di poche case, all’interno di una regione già di per sé spopolata. La soggettiva del tragitto in auto lungo i tornanti che portano al paese, nei suoi improvvisi scarti, rallentamenti e inquadrature è già di per sé un’immediata dichiarazione d’intenti e di stile. Dalle evoluzioni impercettibili del mdp non sappiamo in che direzione stiamo andando e si accumula lentamente un’aspettativa da thriller pur senza alcun tappeto musicale., ma in realtà il film disvelerà questo movimento ondivago anche nel mutamento di percezione dello spettatore , in gesti e situazioni e presenze , in cui nella storia avviene una sospensione d’incredulità con una serie di sottotesti e richiami .

Jeremiè comunque sta tornando lì per il funerale del suo ex datore di lavoro, monsieur Rigal , il fornaio del paese e dintorni cui era legato da forti sentimenti (per lui un po’ padre, maestro, e qualcos’altro , come trasparirà poi dal suo mirare e rimirare , assorto e triste le foto nell’album del defunto quando era giovane e atletico) .

La vedova Martine Rigal è Catherine Frot ( 68 anni) l’unica attrice dal pedigree importante, anche 2 premi Cesar , diretta , in rilevanti ruoli a vari livelli in un centinaio di film dal meglio del cinema francese iniziando dal Alain Resnais 1980 , Mon oncle d’Amerique, a La cuoca del presidente , 2012 di Christian Vincent. Martine ospita Jeremie per iniziale segno di gratitudine nei confronti del giovane , anche se lascia trasparire già un interessamento maggiore. Vincent Rigal ( il regista Jean-Baptiste Durand ,autore non a caso di un Chien de la casse, 2023) : figlio del defunto è stato compagno di giochi di Jeremie, ma quasi da subito manifesta una certa ostilità tra inconscia omosessualità e gelosia edipica per la madre che vede già disponibile nei confronti del nuovo arrivato.

Questi si dimostra un’autentica mina vagante emotiva per il microcosmo dei vari personaggi del nucleo ristretto in cui Guiraudie racchiude le dinamiche in gioco. Emana impulsi sensuali ed altri ne attrae. All’inizio si ripropone al corpulento Walter che va a trovare . E mentre questi esce di stanza per prendergli qualcosa da bere, si fa trovare con indosso la canottiera dell’omone in cui sguazza e questi infuriato per l’avance e la pervicacia dell’approccio lo caccia via minacciandolo anche col fucile. Il bosco comincia ad essere l’humus dell’intera storia , universo ben delimitato come era stato il lago nell’altro film. Il bosco diventa il crocevia in cui entrano ed escono, ritornano e agiscono tutte le figure che Garaudie vuole osservare come un entomologo: tutti vanno a funghi e siamo in autunno, le foglie ingialliscono , i miceti spuntano e anche i vermi . Con una natura così diretta tumida e pulsante tra eros e thanatos che pare occhieggiare il David Linch di Bleu Velvet dove i vermi si mangiavano l’orecchio mozzato.

Ma Garaudie nel bosco è soprattutto un etologo coi suoi giocatori giacché li osserva nella dinamica del loro desideri ,che non sono esibiti come ne Lo sconosciuto de lago, ma serpeggiano continuamente pur non essendo mai messi in atto . Ma non è un vero thriller , né un vero giallo giacché , pur se ci scappa il morto, e se avviene il delitto ( ma lo è tale?) e se Jeremie è un Caino ( ma non è eroso da rancore e competitività) , è un fatto che tutto avviene en plein air : i vari incontri nel bosco dove, Jeremie è più volte con Vincent, sempre più ostile nei suoi confronti. Vincent lo minaccia e lo diffida di lasciar in pace la madre Martine, di andar via dal paese, perché sta creando caos. A un certo punto lo aggredisce e Jeremie sta per soccombere e con un sasso colpisce alla testa Vincent e lo uccide senza alcuna premeditazione e pulsione omicida . Il sangue fluisce rosso denso di residui cerebrali e si condensa su un area precisa, circoscritta, assorbito presto dal terreno favorevole. E’ una natura di cui Garaudie ferma immagini in movimento che ci ipnotizzano in una particolare miscela di eros e thanatos e così sarà poi in altri punti cruciali del film.. Ci vuole fermi testimoni di una verità che guizza via da tutte le parti.

ll ragazzo seppellisce così il morto interrandolo sotto il fogliame , ma non in profondità. E’ come ne La lettera rubata del racconto di Egdar Poe, messa lì a portata di tutti. Basterebbe il fiuto di un cane di piccola taglia a sollevare con le zampette il terreno attorno ai funghi concimati da un cadavere che si sta putrefacendo e scoprirlo . Sotto il fogliame.

I funghi continuano a spuntare e le gocce di pioggia si mischiano agli umori di sangue rappreso e al lavorio degli insetti . E quei funghi che raccolti sul punto cruciale , saranno gustati sempre in tavola e oggetto di gradimenti culinari di vario tipo. Eros e thanatos intrecciati per mano , tutti attorno a mangiare e a disputare sul morto , la madre , l’omicida innocente, la sorella, il parroco del paese, amico di famiglia che alla fine sarà colui che definirà la cifra e la morale dell’intera storia. Ma è una disputa senza tensioni giacché in realtà nessun vuole che l’iroso e malmostoso Vincent ritorni.

E in qualche maniera Jeremie rivela che è stato l’ultimo a vedere Vincent di notte, nel bosco, aggravando la sua posizione , ma nessuno dei commensali si sogna d’incalzarlo. L’unico che non si darà pace è il gendarme del luogo che con una sua giovane collega batte e ribatte su luogo del delitto, batte e ribatte con Jeremie , ma senza affondare i colpi. Tutto è aperto, anche le porte di ognuno in questo strano borgo spopolato dell’Occitania. Anche la porta della famiglia Rigal, nella cui camera degli ospite dorme Jeremie, che si trova davanti nel cuore della notte il gendarme a spiarlo , per provare a carpirne nel sonno una qualche ammissione. O è una proiezione di Jeremie?

Ma anche la porta del parroco è aperta alle incursioni del baffuto agente. Ma sarà proprio il prete a fornire l’alibi a Jeremie , simulando un incontro omoerotico sul lettone a due piazze del prelato di fronte al gendarme ‘san tommaso’ che vuole scrutare sotto le lenzuola e lui indignato lo caccia; sempre lo stesso parroco che la mattina prima aveva confessato candidamente ai gendarmi , per tagliare la testa al toro, di essere andato a letto a casa sua col giovane la sera del delitto. Non ha paura di mettere a rischio la propria reputazione. C’è un sentimento importante che supera onorabilità di uomo e di prete anziano.

Questa storia che poteva cadere nel grottesco e in una versione boccacesca di infima categoria, riesce a brillare come un’operetta morale nei toni misurati e nel sorriso malizioso che l’accompagna ,e con cui Guiraudie guida sicuro il plot. Padre Philippe entra in scena discretamente nel bosco in secondo piano con la sua cesta per raccogliere i preziosi e misteriosi miceti , significanti di un riprodursi per spore e riutilizzo di materiale altrui, in un’ embriogenesi diversa di quella di piante e animali. È in un meccanismo di spora Jeremie. E’ in un meccanismo di spora la misericordia inedita di Padre Philippe . Entrambi veicolano sentimenti, modi di vita , rapporti con la propria coscienza che come i funghi crescono “opportunisticamente” e impetuosamente , utilizzando brani di sentimenti e di necessità altrui, facendo scorrere questi altri modi possibili di vivere con la propria coscienza ed azioni liberi e credibili rispetto ai luoghi comuni.

Chi interpreta padre Philippe è una singolare figura di non attore di mestiere, Jacques Develay. Figlio di un segretario generale del prestigioso College de France, la sua biografia lo racchiude in una vita da funzionario del Ministero della Sanità, che si è cimentato nel cinema solo per hobby. Per il suo ruolo ha vinto un Cesar e lascia un’impronta che lo porterà ad altri ruoli di spessore. Lo ritroviamo a tavola dei Rigal quasi silenzioso, mimando le sue perplessità sulla versione di Jeremie circa il suo rapporto con Vincent. Soltanto poi veniamo a sapere che lui stesso confessa onestamente, senza toni melliflui e lubrichi, al giovane di essersi invaghito di lui da anni.

E man mano distende il suo senso morale e anche i limiti del suo desiderio , erodendo lievemente , ma inesorabilmente, vari stereotipi sul castigo, la pena, il delitto, l’indulgenza con se stessi e gli altri, (“dove c’è giudizio non c’è giustizia”) e pone lucidamente i limiti del suo desiderio . Non aspira a congiungimenti carnali , comunica pacatamente a Jeremie , ma si accontenterà di poco, dice : condividere con lui momenti di convivialità e di confidarsi con lui, facendosi addirittura confessare, con un patto di mutua assistenza , lasciando a Jeremie di gestire le sue voglie sessuali come meglio crede. E’ uno sguardo disincantato e disincarnato e parla sempre avente davanti le cime dei monti il cielo aperto e il declivio della vallata . E proprio di fronte a un dirupo Jeremie per un momento ha un cedimento per le tensioni che alla fine si stanno accumulando . Ma Jeremie non è Raskolnikov , non ha l’introspezione dostoevskiana , ma a un certo punto anche lui vede il pozzo della sua solitudine. E ci si vuole gettare, vuole scomparire. E sull’orlo delle strapiombo, ma qui gli arriva la miséricorde di Padre Philippe , lo trattiene psicologicamente con una saggezza che colpisce il giovane , che svela una disperazione vera, come vero era stato il suo amore per il fornaio Rigal.

E per chiudere il cerchio è la miséricordie di Padre Philippe che permette di recuperare il corpo di Vincent e di portarlo al cimitero dove verrà seppellito con dignità. Mentre nel cuore della notte Jeremie con il pigiama del defunto si accosta al letto matrimoniale di Martine e gli chiede “posso dormire con te?”. E Catherine Frot col suo famoso sorriso ineffabile e misterioso gli risponde solo , girandosi dolcemente da un’altra parte : “ Forse è un po’ presto”.

Questo cinema fluisce dirompente e spumeggiante in argini che solo Guiraudie conosce e riempie di senso una commedia/fiaba nera che si trasforma libera e senza cedimenti stilistici in un apologo . Si inizia con un funerale e si finisce in un cimitero, ma i toni sono sempre quelli di un sorriso indulgente e solidale .

Forse, come scriveva Cahiers du cinema nella motivazione ad averlo eletto film dell’anno, il cinema di Guiraudie si è trasformato qui da una dimensione immanente, orizzontale, fisiologica de Lo sconosciuto del lago , alla dimensione verticale, trascendente, sublimata di questo sorprendente nuovo microcosmo tra i funghi che crescono sotto le foglie, come i morti che si decompongono e li fecondano.