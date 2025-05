Delitto di Garlasco: nuovi indizi, manca una ricostruzione solida e coerente

A dicembre 2015 arrivò la sentenza definitiva della Corte di Cassazione che stabilí che Alberto Stasi era stato l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini successive hanno portato alla luce il coinvolgimento di un amico della famiglia Poggi, Andrea Sempio. Ne parliamo con Roberta Catania, psicologa, criminologa , psicodiagnosta.

Qual è il suo parere sull’impronta attribuita a Sempio trovata su una parete della cantina di casa Poggi accanto al punto dov’è stata rinvenuta Chiara. È forse questa una prova sufficiente a far riaprire le indagini sul delitto di Garlasco?

“L’impronta attribuita a Sempio è un elemento indiziario. La sua posizione, accanto al luogo del ritrovamento del corpo di Chiara, sembra per gli inquirenti significativa dal punto di vista investigativo, ma da sola non può raccontare della colpevolezza di Sempio. Per farlo, occorrono elementi nuovi, concreti e soprattutto inequivocabili. Quello che si cerca non è solo un dato biologico o fisico, ma un suo inserimento coerente e logico nella ricostruzione della dinamica del delitto. Di questa impronta al momento sappiamo solo che potrebbe corrispondere al palmo della mano destra del giovane, ma sappiamo anche che non si tratta di sangue e che il colore rosso-violaceo è dato dalla reazione alla ninidrina; quindi, potrebbe trattarsi di sebo o sudore. Così come sappiamo che Sempio frequentava la casa e quindi non possiamo datare con certezza il momento in cui quell’impronta è stata lasciata sul muro. Dal mio punto di vista, questa impronta è l’elemento probatorio più debole di tutto l’impianto accusatorio molto più debole, eventualmente del DNA ritrovato sotto le unghie”.

Come spiega il “confronto all’americana”, alquanto inusuale nel nostro Paese, tra Andrea Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi, fratello della vittima, da parte della Procura di Pavia?

“Alla luce del nuovo elemento emerso – l’impronta palmare attribuita ad Andrea Sempio – appare più comprensibile la scelta di convocare nello stesso momento Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi. È verosimile che l’obiettivo della Procura fosse quello di porre ai tre soggetti le medesime domande, evitando che tra loro potessero comunicare o concordare risposte, scongiurando così il rischio di una contaminazione informativa. In questo modo, gli inquirenti avrebbero potuto raccogliere dichiarazioni spontanee e autentiche, potenzialmente decisive per chiarire aspetti rimasti in ombra. Una delle domande chiave, con ogni probabilità, riguardava proprio la presenza o meno di Sempio nella tavernetta, ovvero il luogo in cui è stata rinvenuta Chiara Poggi, e dove è stata individuata l’impronta che riaccende l’interesse investigativo sul suo conto”.

A distanza di 18 anni e con Alberto Stasi, colpevole ormai accertato e condannato dopo tre gradi di giudizio sull’omicidio di Chiara Poggi, secondo lei, per la riapertura di un eventuale nuovo processo si può parlare di indagini condotte all’epoca con superficialità?

“Le indagini dell’epoca hanno sicuramente lasciato dei vuoti, come dimostrato dai diversi gradi di giudizio e dai tanti anni trascorsi prima di giungere a una condanna definitiva. Parlare oggi di “superficialità” è complesso: si deve tener conto del contesto investigativo del 2007, delle tecnologie disponibili e della pressione mediatica che ha accompagnato il caso. Tuttavia, è legittimo oggi chiedersi se alcune piste siano state sottovalutate. Ma questo non necessariamente implica la colpevolezza di un altro soggetto; semmai suggerisce che ogni omicidio andrebbe indagato a 360 gradi fin dall’inizio”.

A gettare nuove ombre su Sempio il ritrovamento di alcuni bigliettini buttati e recuperati nella spazzatura dagli inquirenti in appostamenti notturni. “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”, avrebbe scritto il 37enne senza però nessun riferimento al delitto. Il suo DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara e anche 3 inspiegabili telefonate a Chiara… Indizi che non fanno una prova, ma che secondo la Procura sarebbero tuttavia sufficienti per fare nuova luce sul caso Poggi. Lei che idea si è fatta di Andrea Sempio?

“Senza approfondimenti diretti non si può parlare di “profilo criminologico” in senso stretto. I biglietti possono essere eventualmente letti come sintomo di un disagio o di una sofferenza, ma non di un diretto coinvolgimento nel caso. Le telefonate e la presenza di DNA sotto le unghie sono elementi che destano sicuramente interesse, ma vanno letti con cautela: vanno interpretati nel contesto delle relazioni pregresse, della frequenza dei contatti e dell’effettiva possibilità di contaminazione. Sempio potrebbe anche avere un profilo ambiguo o fragile, ma ciò non implica automaticamente una responsabilità penale. Occorre prudenza per non cadere nel tranello di utilizzare la logica circolare per avvalorare la propria ipotesi accusatoria. Altrimenti, nel tentativo di mettere in necessariamente insieme i pezzi, si rischia di tralasciare ancora una volta tutte le ipotesi alternative di lettura dei dati”.

Il DNA di Stasi e Sempio entrano sulla scena del crimine a vantaggio di Stasi perché il DNA estratto nel 2014 e confrontato nel 2016 con quello di Sempio, secondo una perizia è lo stesso. E allora il DNA può ora essere determinante per conoscere la verità su chi ha ucciso Chiara Poggi nell’estate del 2007?

“Il DNA è uno strumento straordinariamente potente, ma non è mai sufficiente da solo: va sempre interpretato nel contesto. Una corrispondenza genetica non dice tutto. È essenziale stabilire come, quando e perché quel DNA sia finito sulla scena del crimine. Se una perizia super partes dovesse confermare che il profilo genetico rinvenuto sotto le unghie di Chiara appartiene ad Andrea Sempio e non ad Alberto Stasi, si tratterebbe certamente di un elemento che può riaprire il dibattito e ridisegnare lo scenario processuale. Tuttavia, questo dato, per avere un reale peso probatorio, deve collocare l’individuo attivamente sulla scena del delitto, in un arco temporale compatibile con l’omicidio — e non come frutto di una contaminazione precedente o accidentale. In termini forensi, il DNA può diventare determinante solo se inserito in una ricostruzione logica, temporale e comportamentale solida e coerente. Perché se resta anche solo un margine di incertezza sul quando e sul come quel DNA sia arrivato lì, allora ci troviamo inevitabilmente all’interno di quella zona del ragionevole dubbio che, nel nostro ordinamento, tutela l’accusato”.

In foto Chiara Poggi