28 Gennaio 2026

Defend Rojava, venerdì manifestazione regionale per i Curdi
Il concentramento in piazza Santa Maria Novella il 30 gennaio alle 17
diRedazione
2 minuti di lettura
Firenze – Questa mattina Comunità Curda in Toscana, Rete Kurdistan Toscana e Alessandro Orsetti hanno presentato – in Sala Macconi – la manifestazione regionale prevista per venerdì 30 gennaio 2026, alle 17:00, con concentramento in piazza Santa Maria Novella a Firenze.

Pochi giorni fa il Presidente del Municipio Roma VIII ha scritto al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani, per ricordare il ruolo delle forze curde e del confederalismo democratico nella lotta contro l’ISIS.

È una delle tante risposte arrivate dalle amministrazioni locali che rifiutano il silenzio che circonda il Rojava di oggi, con le popolazioni del Nord-Est della Siria nuovamente sotto assedio, con la complicità della Turchia.

L’appuntamento è stato divulgato dal consigliere comunale Dmitrij Palagi, di Firenze Progetto Comune, che ha confermato la sua presenza alla manifestazione di venerdì.

Nel testo che accompagna la locandina, una breve disanima storica della situazione.

“Da oltre un decennio, nel Nord della Siria, resiste un modello unico al mondo. Un progetto di autogoverno basato sulla cooperazione, sull’ecologia e sulla libertà femminile, che ha saputo costruire un’alternativa concreta alle vecchie logiche statali ed economiche.
Oggi, dopo oltre 10 anni di processo rivoluzionario, questa esperienza democratica è sotto attacco diretto e armato da parte delle milizie del presidente autoproclamato Al Jolani e delle bande di miliziani jihadisti che lo sostengono, con il via libera di Turchia, Usa, Israele, UE e petromonarchie del Golfo.  

Non si tratta solo di difendere un territorio, ma di scegliere da che parte stare in un confronto tra due visioni del mondo. Difendere il Rojava significa difendere la possibilità stessa di un futuro diverso, in grado di rappresentare un’alternativa concreta alla guerra globale che sempre più si delinea in Medio Oriente”.

“Scendiamo in piazza a Firenze per dare voce a chi resiste”, è l’appello dei promotori della manifestazione.

