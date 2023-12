Decreto Milleproroghe, “scordati” i lavoratori fragili, niente proroga per il lavoro da casa

Firenze – No, non c’è, nel Decreto Milleproroghe approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, la proroga dello smart working per i dipendenti pubblici. Non c’è, e ora il problema dei dipendenti pubblici fragili, acuito dalla mancanza almeno al momento di obbligo per l’uso dei dispositivi individuali da protezione da Covid., diventerà affare delle pubbliche amministrazioni locali. Per esempio, del Comune di Firenze, o meglio della sua storica e potentissima eminenza grigia, l’uomo che rimane mentre i sindaci passano, ovvero il Direttore Generale del comune di Firenze Giacomo Parenti.

I dipendenti fragili che potrebbero avere danni anche gravi dal contrarre il covid, in un momento inoltre in cui sembra che il virus rialzi la testa, se non per la virulenza dei sintomi perlomeno per la sua diffusione, unita spesso all’influenza di stagione e a forme di bronchiolite, nell’organico amministrativo comunale fiorentino sarebbero oltre trenta. Pressapoco una trentina di dipendenti che per ragioni di sanitarie dovrebbero rimanere in smart working. Ma che, secondo la legge, non hanno più la possibilità di farlo.

“Ora la palla passa al DG Giacomo Parenti, primo responsabile delle risorse umane al quale domando se darà corso alle raccomandazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione rivolte alla protezione delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’Ente a rischio di contagio da Covid – dice il capogruppo M5S Roberto De Blasi, che ha sollevato il problema – ci troviamo di fronte a un rimpallo di responsabilità tra Governo nazionale ed enti locali, a discapito di chi rischia grosso nella stagione dei picchi considerevoli di contagi da Covid che potrebbe avere serie conseguenze sulla salute per chi ha già tanti problemi per una condizione sanitaria molto complicata”.

In altre parole, si sta parlando di lavoratrici e lavoratori “che hanno desiderio e determinazione di voler continuare a lavorare in sicurezza”, nonostante il pericolo conseguente alla scarsa assistenza sanitaria territoriale, ospedali saturi e rischio di esposizione a complicazioni ulteriori conseguenti al mancato provvedimento. Ma per ora, dice il consigliere pentastellato, “nessuna rassicurazione dal Comune sullo svolgimento delle loro funzioni professionali in sicurezza e per la loro salute”.

Intanto, se non si sa cosa deciderà il Comune, si sa cosa accadrà se non interverranno atti diversi: dal 2 gennaio, migliaia di lavoratrici e lavoratori a livello nazionale, pur affetti da gravi patologie che li pongono a rischio, dovranno rientrare nei propri uffici. Del resto, alcune raccomandazioni, la direttiva emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione proprio ieri, 29 dicembre 2023, le contiene. In merito, viene evidenziata “la necessità di garantire, ai lavoratori della PA che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza” – ricorda De Blasi, citando la direttiva – ma quanto sia risolutivo per la tutela e la protezione sanitaria delle persone “evidenziare” piuttosto che “disporre” è del tutto grave e sconvolgente, perché si sta ragionando della salute di donne e uomini”. Inoltre, s’aggiunge alla già critica situazione “l’assenza di disposizioni inerenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale nel comune di Firenze”. Senza contare che invece, nel settore privato, la misura dello smart working per i fragili è stata rinnovata e le spese sono state addossate al datore di lavoro.

“Il Comune di Firenze non faccia lo stesso – conclude De Blasi – non sancisca la discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato rispetto a quello pubblico e si impegni affinché la protezione delle persone prevalga su tutto. Il Governo nazionale butta dalla finestra 12 miliardi di euro per l’inutile Ponte sullo Stretto, e mette a rischio la salute di migliaia di lavoratori della PA dimostrando quanto la salute delle lavoratrici e lavoratori non sia attenzionata”.