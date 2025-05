Dazi sui film stranieri: da Trump a Mussolini, il cinema come campo di battaglia

La notizia è di oggi e ha fatto rapidamente il giro del mondo: il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di introdurre dazi del 100% sui film stranieri distribuiti negli Stati Uniti. La misura, secondo Trump, servirebbe a proteggere l’industria cinematografica americana dalla concorrenza estera e, implicitamente, a rafforzare il ruolo identitario e culturale del cinema nazionale. Un annuncio clamoroso, ma non inedito. La storia del cinema è attraversata da provvedimenti protezionistici simili, soprattutto in momenti di forte tensione politica e identitaria. Anzi, in passato, interi regimi hanno usato il cinema come strumento di controllo culturale, imponendo dazi, restrizioni e quote di proiezione per favorire la produzione nazionale e limitare l’influenza straniera.

Il regime fascista italiano, già a partire dalla fine degli anni ’20, fu tra i primi a intervenire pesantemente sul mercato cinematografico. Nel 1928 venne introdotto un dazio doganale di 6 lire per ogni metro di pellicola importata, colpendo in particolare i film americani, all’epoca dominanti nel mercato italiano. Le misure furono progressivamente inasprite con l’obiettivo di ridurre la dipendenza culturale e promuovere la “italianità” attraverso il cinema. Dal 1931, le sale cinematografiche furono obbligate a proiettare una quota minima di film italiani. Nel 1938, un Regio Decreto impose una soglia del 20% minimo di proiezione nazionale. In parallelo, si adottò anche il principio del “film per film”: ogni film straniero distribuito doveva essere bilanciato da una produzione italiana. L’apparato fascista investì fortemente nel settore, fondando nel 1937 Cinecittà, destinata a diventare il centro nevralgico dell’industria cinematografica italiana, e rafforzando l’Istituto LUCE, già nato nel 1924, per la produzione di cinegiornali e film di propaganda. Questo portò a una crescita dell’industria italiana, ma sotto il segno di una fortissima ideologizzazione culturale: nasce il cosiddetto cinema dei “telefoni bianchi”, moralista, edulcorato, conforme ai valori fascisti.

Anche la Germania nazista fece del cinema un campo di battaglia ideologica. Tutta l’industria fu posta sotto il controllo diretto del Ministero della Propaganda guidato da Joseph Goebbels. I film stranieri furono rigorosamente censurati o vietati, con pesanti dazi sull’importazione, soprattutto verso le opere americane e francesi. I pochi film ammessi venivano doppiati e adattati secondo la visione nazionalsocialista. L’industria fu centralizzata attorno alla UFA (Universum Film AG), che produsse sia propaganda palese sia film d’intrattenimento patriottico. Il cinema, per Hitler e Goebbels, doveva essere una “fabbrica dell’anima tedesca”, capace di costruire consenso e plasmare la cultura popolare.

Nell’Unione Sovietica, il cinema fu sin dalla Rivoluzione un mezzo ideologico strategico: lo stesso Lenin affermò che era “la più importante delle arti”. I film stranieri erano quasi totalmente vietati, salvo rare eccezioni controllate dal Partito. L’intero settore era statale e ideologicamente diretto: le opere dovevano riflettere i principi del realismo socialista. La programmazione era centralizzata e pianificata, con l’obiettivo di educare le masse e rafforzare l’adesione al comunismo.

Anche in Francia, sebbene in un contesto democratico, il cinema venne protetto da misure statali. Già negli anni ’30, e in particolare nel 1936, vennero introdotte quote minime obbligatorie di proiezione per i film francesi, almeno il 20%. La finalità era quella di contenere l’invasione di pellicole hollywoodiane, percepite come una minaccia alla cultura francese. La Francia accompagnò queste misure a finanziamenti e incentivi pubblici per la produzione locale.

Nel Regno Unito, il parlamento britannico approvò nel 1927 il Cinematograph Films Act, che prevedeva quote obbligatorie di programmazione per film britannici. La legge voleva limitare il dominio assoluto dei film americani nel mercato inglese. In risposta, nacque il fenomeno dei “quota quickies”: film prodotti velocemente e a basso costo solo per soddisfare le quote, spesso di scarsa qualità. Le norme furono rafforzate nel 1938, con una maggiore attenzione anche alla qualità della produzione nazionale.

Gli Stati Uniti, pur applicando controlli morali interni come il Codice Hays (dal 1930), non introdussero mai dazi significativi sui film stranieri, perché erano esportatori netti. Dopo la Seconda guerra mondiale, Washington fece forti pressioni diplomatiche ed economiche per aprire i mercati europei ai film americani. In molti casi, i paesi europei furono costretti ad abbassare le barriere per ottenere aiuti economici, come nel caso del Piano Marshall.

La scelta di Trump sui dazi del 100% sui film stranieri non è dunque una novità nella storia del cinema. Al contrario, si inserisce in una lunga tradizione di protezionismo culturale, spesso legata a momenti di crisi economica o nazionalismo politico. Dai regimi autoritari del Novecento alle democrazie occidentali in cerca di difesa culturale, il cinema è stato e continua a essere molto più di un’industria dell’intrattenimento: è una trincea simbolica dove si combattono guerre economiche, culturali e identitarie.

Considerando che gli Stati Uniti sono da sempre esportatori netti di prodotti cinematografici e che la penetrazione di film stranieri nel loro mercato interno è bassa, la misura proposta da Trump sembra avere più una valenza ideologica che economica. Non appare tanto come uno strumento per riequilibrare un commercio squilibrato, quanto piuttosto come un tentativo di arginare la diffusione di narrazioni e sensibilità non conformi all’orizzonte culturale e politico che egli intende promuovere. In questo senso, il dazio non è solo una barriera commerciale, ma un filtro culturale, pensato per esercitare un controllo sul racconto e, attraverso di esso, sull’immaginario collettivo.

In foto la frase mussoliniana “Il Cinema è l’arma più forte!”