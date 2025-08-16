Dazi, la resa europea sulla web tax per le grandi aziende digitali

Nei gorghi ancora inesplorati del diktat di Trump all’Unione Europea sui dazi, che viene molto benevolmente definito “accordo”, si è inabissata anche la Web tax, che avrebbe potuto portare oltre 37 miliardi di euro all’anno nel bilancio comunitario. Era potenzialmente l’ultima trincea dell’Unione Europea per non arretrare in modo definitivo di fronte all’arroganza americana: utilizzare la minaccia di un’imposizione fiscale per svariati miliardi nei confronti delle Big Tech, alleate del Presidente americano, poteva essere una forma di deterrenza nella trattativa. Oltre che una sacrosanta misura di equità fiscale di fronte agli enormi guadagni realizzati anche nei Paesi dell’Unione Europea dai colossi digitali, oltretutto in linea con quanto definito dal Consiglio d’Europa nel 2018. Invece, tutto lascia pensare che la Baronessa Von der Leyen, di fronte all’assedio del Presidente americano, abbia ceduto anche su questo fronte.

Eppure, pareva una di quelle idee da catalogarsi come uovo di Colombo: la Web tax era l’attuazione della volontà dell’Europa di far pagare più tasse alle grandi aziende digitali, come Google, Amazon, Apple e Facebook, in tutti quei Paesi in cui guadagnano. Oggi, infatti, queste multinazionali riescono spesso a evitare di versare una parte delle imposte spostando i loro profitti in Stati dove le tasse sono molto basse, come l’Irlanda. Il problema è che, anche se non hanno uffici o sedi fisiche in un Paese, continuano a guadagnare moltissimo grazie agli utenti di ogni territorio nazionale. Con la Web tax si intendeva quindi rendere il sistema fiscale più giusto, chiedendo a queste aziende di contribuire in modo più equo là dove fanno affari.

La dichiarazione di accantonamento definitivo della Web tax europea non può dirsi ancora ufficiale. Ma alcuni elementi lasciano presumere abbondantemente che dietro il cosiddetto accordo sui dazi si celi anche la resa sulla linea europea di tassare le aziende del capitalismo digitale. Quali i fatti che fanno giungere a questa considerazione? Prima di tutto, il documento della Casa Bianca successivo all’incontro scozzese fra Trump e Von der Leyen. C’è un paragrafo dove si legge:

“Ostacoli al commercio digitale: gli Stati Uniti e l’Unione Europea intendono affrontare gli ostacoli ingiustificati al commercio digitale. A tale riguardo, l’Unione Europea conferma che non adotterà né manterrà tariffe per l’utilizzo della Rete. Inoltre, gli Stati Uniti e l’Unione Europea manterranno zero dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche”.

Più chiaro di così. Si può obiettare che si tratta di una ricostruzione di parte, perché ancora non esiste un documento controfirmato da Usa e Ue rispetto a quanto concordato in Scozia sul 15% e su tutto il resto. Ma dall’Unione Europea il massimo che si fa trapelare, senza alcuna dichiarazione ufficiale ma solo da non ben precisate fonti Ue, è quanto segue: “Non accantoniamo il nostro diritto di regolamentare lo spazio digitale”. Chi vuole può considerarlo ancora uno spiraglio di autonomia possibile, ma in realtà se si vanno a vedere gli atti di programmazione dell’Unione Europa in materia economica e fiscale, si può verificare che nulla è stato previsto neppure come gettito ipotetico della Web tax, per i prossimi sette anni di bilancio comunitario. Come scrive Massimiliano Jattoni Dall’Asèn sul Corriere della Sera: “La web tax è stata la grande assente al tavolo nell’incontro scozzese tra Donald Trump e Ursula von der Leyen.

Data per sacrificata sull’altare del negoziato, in realtà la tassa digitale non compare nemmeno nel Bilancio pluriennale 2028–2034, il documento di programmazione proposto dalla Commissione europea (poi negoziato dal Parlamento e dal Consiglio) che stabilisce le priorità e i limiti di spesa dell’Europa per un periodo di sette anni. Questo perché una web tax europea dovrebbe essere approvata dai Paesi membri all’unanimità, cosa difficile se non addirittura impossibile date le divisioni interne alla Ue”.

Ed ecco un altro elemento decisivo da considerare come dirimente: l’incapacità dell’Unione Europea di concretizzare quanto proposto da una Direttiva del Consiglio d’Europa che porta la data del 21 marzo 2018. L’atto è così denominato: “Proposta di Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali”. Tradotto dal burocratichese: Web tax. Si faceva costante riferimento anche a quanto delineato dall’Ocse a livello planetario fin dal 2015. Ma in sette anni l’Unione Europea non è riuscita a dare sostanza alla premessa. Solo in alcuni Paesi, compresa l’Italia, sono state introdotte misure fiscali sui servizi digitali, ma in modo frammentario e ben poco incisivo. Così, è bastata la spallata di Trump per far inabissare ogni ragionamento di equità fiscale nel nuovo ecosistema digitale.

Ma cosa veniva affermato in quell’ “antico” documento del Consiglio d’Europa, composto da 27 articoli? Giova ripercorrere soprattutto la premessa, dove si affermavano quelli che venivano considerati elementi imprescindibili della politica dell’Ue:

“Per quanto in 10 Stati membri siano in atto misure unilaterali volte a risolvere il problema in maniera limitata, le misure adottate sono molto differenti in termini di ambito di applicazione e di principi sottostanti. L’adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l’emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, la Commissione deve agire e proporre un’impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata. A tale fine la presente proposta stabilisce un sistema comune d’imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di soggetti passivi (in appresso “imposta sui servizi digitali” o “ISD”). Obiettivo specifico della presente proposta è presentare una misura mirata ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali che sia facile da attuare e contribuisca a creare condizioni di concorrenza eque a titolo provvisorio, in attesa che sia stata messa a punto una soluzione globale. Ciò è in linea con gli obiettivi generali della presente proposta, che è finalizzata a:



– proteggere l’integrità del mercato unico e garantirne il corretto funzionamento;

– garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche all’interno dell’Unione ed evitare un’erosione delle basi imponibili nazionali;

– garantire che sia preservata l’equità sociale e che vi siano condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese che operano nell’Unione; nonché

– contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e colmare le lacune attuali nelle norme internazionali che rendono possibile ad alcune imprese digitali l’elusione fiscale nei paesi in cui operano e creano valore”.

Concetti espressi anche con un certo vigore. Ma la montagna partorì solo qualche topolino: l’Italia introdusse una forma di Web tax nel 2020, con un’aliquota del 3% sulle transazioni digitali superiori a 3.000 unità annue. La Francia aveva fatto altrettanto varando una tassa sui servizi digitali nel 2019, con un’aliquota dell’1,5% sulle transazioni digitali. Poco più.

Ma questo lavorio europeo in materia di fiscalità digitale e soprattutto le considerazioni dell’Ocse, già da un decennio avevano indotto gli Stati Uniti alle barricate. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico aveva infatti riconosciuto, nella sua relazione al G20 del 2015 concernente l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, che il passaggio al digitale e alcuni dei modelli imprenditoriali che ne risultavano, costituivano un problema per la fiscalità internazionale. In seguito a tale relazione, i ministri delle Finanze del G20 ribadirono il loro sostegno ai lavori dell’OCSE sulla tassazione dei servizi digitali.

Ma già Obama, negli ultimi tempi del suo mandato, concluso nel gennaio 2017, espresse la netta contrarietà degli Stati Uniti. L’OCSE elaborò comunque una relazione intermedia sulla tassazione dell’economia digitale, che venne presentata ai ministri delle Finanze del G20 nel marzo 2018. La relazione esaminava la necessità di adeguare il sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione dell’economia e individuava gli elementi di cui avrebbero dovuto tenere conto i paesi che intendessero introdurre misure provvisorie per affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione. Era questo il riferimento della proposta del Consiglio dell’Unione Europea.

Ma oltre Oceano la ferma contrarietà era molto più esplicita delle affermazioni di principio europee. Appena insediato nel suo primo mandato, Trump proseguì sulla linea di Obama: considerava la Digital Services Taxes (DST) adottata da alcuni Paesi europei una minaccia ai colossi tecnologici americani quali Google, Facebook, Amazon. Riteneva che tali imposte fossero pensate principalmente per colpire le grandi imprese statunitensi e frenarne la competitività. La sua amministrazione attivò sezioni del Trade Act del 1974, come la Sezione 301 e la Sezione 891 del codice fiscale interno americano, per indagare e minacciare tariffe di ritorsione economica contro quei Paesi che applicavano forme di tassazione alle aziende digitali, come Francia e Italia. Anche se nel suo primo mandato (gennaio 2017-gennaio 2021) Trump denunciò ripetutamente le tasse digitali come misure anti‑statunitensi, prendendo provvedimenti concreti per minacciare tariffe di ritorsione e avviando indagini ufficiali per contrastare la tassazione digitale europea percepita come sleale.

Nonostante le minacce americane l’Ocse ha poi definito nel 2021 l’accordo globale di imposizione fiscale per le aziende, promesso nel 2015. Ma pure se firmato da 147 Paesi, per entrare in vigore avrebbe dovuto avere anche l’appoggio degli Stati Uniti. Sotto la Presidenza Biden, il Congresso americano negò l’adesione.

Insomma, almeno in questo Obama, Trump 1, Biden e Trump 2 sono sempre stati in linea. E infatti poco dopo l’avvio del secondo mandato, il 20 gennaio e poi ancora il 21 febbraio 2025, il rieletto Presidente degli Stati Uniti firma due memorandum presidenziali con cui ordina agli enti federali statunitensi di valutare l’imposizione di tariffe di ritorsione contro governi che applicano tasse digitali o regolamenti percepiti come penalizzanti per le aziende americane. Era la premessa alla politica dei dazi.

Ma quante risorse lascia sul campo l’Unione Europea rinunciando alla Web tax? Difficile dirlo, soprattutto in virtù della mancata concretizzazione di una politica unitaria tra gli Stati membri. Secondo un’analisi dell’aprile 2025 dell’autorevole Centre for European Policy Studies, una tassa digitale pari al 5% sui ricavi digitali potrebbe generare circa 37,5 miliardi di euro all’anno entro il 2026, equivalenti a quasi il 19% del bilancio UE previsto per il 2025. Se si fa riferimento alla Digital service tax introdotta in Italia nel 2020, che fissa un’aliquota del 3% sui ricavi delle Big Tech da servizi digitali, nel 2024 ha portato nelle tasse dello Stato poco più di 450 milioni di euro, quasi tutti corrisposti da aziende americane. E adesso, sopravviverà la tassa sui servizi digitali in Italia e negli altri Paesi europei, dopo l’incontro Trump-Von der Leyen? C’è da dubitarne.

Quello che è certo è che continuerà l’avanzata delle Big Tech verso vette inimmaginabili di ricchezza. Le Sette Sorelle digitali dal 2022 a oggi si sono rivalutate del 65%. Alphabet, la capogruppo di Google, Amazon, Apple, Meta la capogruppo di Facebook, Microsoft, Nvidia e Tesla nel solo 2023 hanno aggiunto 5 trilioni (5 mila miliardi) di dollari al proprio valore di mercato, raddoppiandolo. Nel trimestre gennaio-marzo 2025, la sola Meta ha registrato un utile netto di 16,64 miliardi di dollari, in aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2024 e ricavi pari a 42,31 miliardi di dollari (+16%). Un vero e proprio boom caratterizzato soprattutto dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle App targate Meta. Ora i colossi digitali valgono complessivamente 12,3 trilioni di dollari, l’equivalente del Prodotto interno lordo di Germania, Giappone e India messe insieme, vale a dire la terza, quarta e quinta economia mondiale. Nell’ultimo decennio gli utili delle Big Tech sono stati pari al PIL italiano raggiungendo l’astronomica cifra di 2.000 miliardi. E mentre la classe media italiana versa al fisco il 40% dei propri stipendi o pensioni, i colossi digitali, a fronte degli immensi guadagni, pagano solo briciole di tasse. Perché Trump vuole così. Ma anche e forse soprattutto per l’incapacità politica dell’Unione Europea di trasformare in atti di governo le affermazioni di principio anche in materia di equità fiscale digitale.