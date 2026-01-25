Davos, palcoscenico del nuovo disordine mondiale

Giorgia Meloni sarebbe pronta a consegnare a Donald Trump il premio Nobel per la pace se davvero la guerra fra Russia e Ucraina fosse alle ultime battute, come tutti sperano dopo il trilaterale ad Abu Dhabi fra i due contendenti e i mediatori americani. Perché l’amico Donald – sostiene la presidente del Consiglio italiana – potrebbe “fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l’Ucraina”.



Lo ha detto in chiusura del bilaterale a Roma con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e chissà a cosa si riferiva con quell’ ‘anche’ la premier italiana: alle bombe sul Venezuela, alle minacce a mezzo Sudamerica e all’Iran, o alle ultime uscite sulla Groenlandia che lo sceriffo americano vuole “a tutti i costi”? O forse Meloni si è entusiasmata per il dietrofront trumpiano sui propositi più bellicisti, annunciato a Davos: niente assalto militare nei ghiacciai artici e niente superdazi agli europei. Una sospirata retromarcia dopo la tensione degli ultimi tempi, dietrofront conquistato grazie al segretario generale della Nato Mark Rutte, che è riuscito a condurre il presidente americano a più miti consigli. Ma più che Rutte, a placare le mattane di Trump forse sono stati i mercati, con il preoccupante crollo delle borse, e forse ha avuto un ruolo anche la inedita e ferma reazione dell’Europa schierata a difesa della Groenlandia e della Danimarca.

La telenovela del Premio Nobel rilanciata dalla presidente del Consiglio italiana l’aveva chiusa lo stesso Trump, con l’ormai mitica lettera al premier norvegese: “Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace”. Non gli era bastata la generosità della leader dell’opposizione venezuelana, Corina Machado, legittima assegnataria della Statuetta che, mortificata per avergliela indebitamente sottratta, l’aveva ceduta a Trump in una surreale cerimonia domestica.

Ma Meloni, dopo aver bollato come “infantili” le analisi allarmistiche sulle mattane del presidente americano, ha pensato bene di rilanciare la faccenda del Premio Nobel sulla scena politica internazionale, dandola in pasto ai giornalisti, mentre chiudeva la conferenza stampa congiunta con il cancelliere Friedrich Merz, dopo il vertice a Roma.

Era stata un’intensa giornata di lavori, con la sigla del protocollo italo tedesco sulla competitività, un vertice dedicato molto agli accordi economici e al tema della difesa, ma soprattutto Giorgia Meloni ha sottolineato più volte “l’amicizia strategica fra i due paesi, non solo per noi ma per tutta l’Unione europea”. Fra le righe si intravede una nuova asse italo tedesca che si candida a mantenere saldi i rapporti dell’Europa con l’America di Trump. Insomma, Meloni fa salire Merz sul suo ponte transatlantico per rinvigorire l’Alleanza occidentale ridotta ai minimi termini: “La nostra volontà di cooperare con gli Usa rimane salda – ha detto – Italia e Germania sono nazioni che in Europa hanno storicamente relazioni privilegiate con gli Stati Uniti e possono aiutare in questo rapporto se lavorano insieme, con un approccio pragmatico e non istintivo”. Con buona pace del presidente francese Macron, paladino dell’orgoglio europeo, con i suoi ripetuti richiami a sottrarsi al ‘vassallaggio’ e alle logiche coloniali di Washington.

Così, rinvigorita, Giorgia Meloni ha concluso il vertice con Merz ma anche una settimana complicata per lei, cominciata galleggiando fra i ghiacciai artici e l’oceano atlantico, nel suo infinito pendolarismo fra Ue e Usa che, nei momenti di massima tensione fra i due storici alleati, la rende più debole e irrilevante. E, quando spira brutto vento, lei si tiene al riparo. Al World Economic Forum di Davos, dove molto è successo, alla fine Meloni, incerta fino all’ultimo, non si è presentata, voleva andarci ma solo per vedere ‘The Donald’ a quattr’occhi, non è stato possibile e ha dovuto ripiegare su una telefonata prima del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles.

‘Lo spirito del dialogo’ era il titolo dell’edizione 2026 del World Economic Forum, ma a Davos quest’anno spiravano venti di guerra. La località sciistica svizzera dove da più di 50 anni si incontrano i grandi del mondo è diventata per quattro giorni il palcoscenico internazionale del nuovo ‘disordine’ mondiale. Al centro del Forum, da sempre ci sono le ‘sfide globali’, la cooperazione, la crescita, la povertà, l’innovazione e l’ambiente. Ma quest’anno si è preso tutta la scena il presidente americano. C’erano più di 60 capi di Stato, i Ceo delle maggiori aziende del mondo, accademici, leader religiosi, rappresentanti di Ong e circa 400 giornalisti ad attenderlo. Già dal giorno prima che arrivasse, è stato lui il protagonista di scene che a Davos non si erano mai viste, come a cena, dove è scoppiato un irrituale scontro sui dazi fra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa e i commensali europei, fino al punto che la presidente della Bce, Christine Lagarde, si è alzata da tavola andandosene stizzita.

Trump è stato evocato anche in quasi tutti gli interventi che lo hanno preceduto. Resterà celebre quello del presidente canadese Mark Carney, per l’analisi più lucida e coraggiosa sulla fase che stiamo vivendo: “Oggi parlerò della rottura dell’ordine mondiale, della fine di una bella storia e dell’inizio di una realtà brutale, in cui la geopolitica tra le grandi potenze non è soggetta ad alcun vincolo”. Così ha esordito, e ha concluso esortando le “medie potenze” come il Canada ad un nuovo protagonismo: “Non sono senza poteri. Il potere dei meno potenti inizia con l’onestà… Hanno la capacità di costruire un nuovo ordine che incorpori i nostri valori”. Perché “Il vecchio ordine non tornerà e non dovremmo piangerlo. La nostalgia non è una strategia. Ma dalla frattura possiamo costruire qualcosa di migliore”.

Non è un rivoluzionario Carney, ma un economista, ex banchiere, leader del partito liberale, già ribattezzato come l’anti-Trump. E farà fatica il presidente americano a tornare alle mire sul Canada, proclamate ad inizio del suo mandato e messe da parte, almeno per ora. Carney lo ha molto indispettito e ha minacciato di infliggergli dazi al 100% in caso di accordo con la Cina. A caldo gli aveva intanto revocato l’invito a partecipare al Board of Peace, il ‘capolavoro’ diplomatico della Casa Bianca, l’Onu privata di Donald Trump, il suo asso nella manica a Davos, dove ha firmato solennemente la costituzione del Board. E così il famigerato video dove piovevano dollari su una Gaza trasformata in felice resort con grattacieli e bambini festanti, finisce nei progetti del nuovo organismo internazionale per ridisegnare il futuro della Striscia, ancora ridotta a una tendopoli di miseria dove si muore di fame, ma deputata a diventare l’Eldorado immobiliare dei ricchi della terra.

Fra i paesi firmatari del Board of Peace anche Israele e tutti gli Stati arabi, dal Qatar alla Turchia che hanno avuto e avranno un ruolo nella pax trumpiana su Gaza. Arriverà anche Putin forse, l’invito è stato rivolto a più di 50 paesi, ma molti non ci vogliono stare, a partire dall’Europa che si è sfilata, eccetto Ungheria e Bulgaria. E L’Italia? Vorrebbe “disperatamente” entrarci, ha detto lo stesso Trump in aereo mentre rientrava a Washington, ma deve espletare “le formalità necessarie”. Le ‘formalità’ sarebbero l’insuperabile art 11 della nostra Costituzione, che non consente limitazioni di sovranità se non “in condizioni di parità con gli altri Stati”. Non pare questo il caso, Trump si è nominato capo indiscusso e assoluto del Board of peace. Lo sarà per sempre, anche dopo la fine del suo mandato perché se lo merita – dice – visto il contributo che ha dato alla pace nel mondo. Decide lui chi entra, chiede un miliardo di dollari a chi ci sta e può cacciare chi non gli piace. Questo dice lo Statuto dell’ ‘iniziativa’ – come la definisce Meloni – del presidente americano. Troppo anche per lei, che però non dispera di essere della partita: “Mai fare la scelta di autoescludersi a priori”. E promette di chiedere al presidente Usa se c’è la possibilità di rivedere “questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell’Italia ma anche di altri Paesi europei”. Piccolo particolare: nello Statuto del Board, Gaza non viene mai nominata, a conferma che l’’iniziativa’ va ben oltre la fase 2 del piano di pace ottenuto da Trump fra Israele e Hamas.

Con Donald Trump ogni giorno ha la sua pena. E fa fatica anche Giorgia Meloni a mantenersi sempre schierata dalla sua parte. L’ultima uscita del presidente americano sulla guerra in Afghanistan, dove i contingenti europei si sarebbero tenuti “a distanza”, ha indispettito perfino il governo italiano: “Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata- ha scritto in una nota Meloni – Italia e Stati Uniti sono legati da una solida amicizia. Ma l’amicizia necessita di rispetto, condizione fondamentale per continuare a garantire la solidarietà alla base dell’Alleanza atlantica”.

Le parole e le dichiarazioni vanno e vengono, ma è il fronte interno il campo di battaglia più pericoloso per Trump dove, invece di parole, fa volare pallottole. A Minneapolis la violenza brutale dell’Ice, la polizia antimmigrazione che sta mettendo a ferro e fuoco la città, ha ucciso a freddo il secondo cittadino americano in pochi giorni, precipitando lo Stato del Minnesota vicino alla guerra civile. Su questo il governo italiano ancora non dichiara.

Foto: Giorgia Meloni e Friedrich Merz