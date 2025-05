Davanti a San Guido, la memoria del passato che torna

Firenze – Stagioni della vita tra memoria, nostalgia, consapevolezza che la vita come è vita d’oggi : attualità deli classici della letteratura. E che come canta Guccini “il tempo andato non ritornerà”.

Questa consapevolezza la troviamo anche in una delle poesie più intimistiche di Giosuè Carducci dove si uniscono anche altri temi come la vita quieta dei piccoli centri di campagna, l’affanno del quotidiano nel mix, appunto, fra nostalgia e realismo

Una storia comune a molti di noi che hanno lasciato un piccolo centro di provincia per trasferirsi in una città o in un’area metropolitana. Tornando nei luoghi dove abbiamo trascorso la gioventù, proviamo talora il rimpianto di non esserci rimasti, il desiderio di fermarsi lì. E viene da chiedersi: ma se non avessi cambiato lavoro, ma se fossi rimasto? La qualità della vita sarebbe stata migliore, tranquillità, aria salubre prezzi più bassi (a cominciare dalle abitazioni). Tant’è vero che alcuni, al momento della pensione hanno fatto ritorno nelle località di origine. Per altri, invece, le radici sono divenute profonde nella località d’adozione.

In questo link realizzato dalla Fap Acli (Federazione Anziani e Pensionati) di Firenze

vediamo che queste problematiche erano già presenti nei secoli scorsi

Infatti, gli stessi sentimenti li provò Carducci nella poesia Davanti a San Guido che qui viene commentata