Danza: Yue Yin e l’arte coreutica che unisce due mondi

Se l’impatto comunicativo elementare della danza nasce dall’energia tenuta sotto controllo e disciplinata per comporre figure attraverso il movimento e il gesto. Se la creatività è frutto della contaminazione e dell’incontro fra culture e sensibilità diverse, allora quella presentata dalla coreografa cinese Yue Yin fondatrice della sua compagnia YYDC di New York al Florence Dance Festival rappresenta uno degli esperimenti creativi più interessanti della scena coreutica internazionale.

Nata e cresciuta a Shanghai, Yue Yin ha elaborato un linguaggio artistico innovativo che ha chiamato “FoCo Technique” e che mette insieme la danza contemporanea e quella popolare cinese: la cura parossistica del movimento creatore di linee dalla forte presenza fisica del singolo danzatore e l’energia turbinosa del gruppo di danzatori, nelle sue varie declinazioni.

Merito dei direttori artistici del festival, Marga Nativo e Keith Ferrone, l’aver portato a Firenze uno spettacolo del tutto innovativo e di impareggiabile qualità, che ha tenuto la platea del Chiostro grande di Santa Maria Novella del tutto affascinata da ciò che avveniva sul grande palco rotondo che ospita le quattordici serate del festival che ha compiuto 36 anni e che riesce ogni anno a stupire per la capacità di dare conto delle migliori creazioni internazionali.

Ripple (ondulazione, 2021) e Through the fracture of light (attraverso la scissione della luce, 2016) le due performance presentate da Yue Yin che ha danzato insieme ai suoi sei danzatori nella seconda, mostrando un’assoluta distanza da qualunque super protagonismo. Si è limitata alla fine di spostarsi di poco dalla fila per trasmettere a Grace Whitworth, Sarah Allen, Nat Wilson, Alexander Swader , D’Angelo Castro, Kristalyn Gill l’entusiasmo del pubblico. Del resto è questa la forza di un popolo che vede nel collettivo il momento per raggiungere i traguardi più alti. Qui nessun movimento è fine a se stesso.

Le due coreografie rappresentano insieme il manifesto del nuovo linguaggio artistico di Yin. Nella prima i corpi dei danzatori esprimono un’energia tellurica come le onde del mare che si susseguono come scenario nel quale i performer mettono in scena le pulsioni profonde dell’esistenza: la ricerca di equilibrio e armonia che sono l’antidoto all’inesorabile deriva verso il caos. La musica elettronica dal forte accento ritmico accompagna l’alternarsi dei danzatori in formazioni diverse, ma nel momento del pas de deux uomo-donna lascia il campo agli archi della musica classica. L’artista vuole dimostrare al pubblico che il suo linguaggio può interpretare tutti gli universi sonori.

Una volta entrati nell’affascinante geometria evoluta della tecnica FoCo, ecco il secondo pezzo, composto cinque anni prima per il Schrittmacher Festival di Aquisgrana a mostrare allo spettatore gli elementi fondamentali elaborati da Yin: è come se l’artista abbia voluto mettere in evidenza gli elementi basilari del suo lavoro. E non a caso ha voluto partecipare direttamente alla performance. I movimenti della danza, simili alle onde della luce, si sciolgono per creare nuove forme e prospettive. Imprevedibili, come imprevedibile è la vita.

Prossimo spettacolo del Florence Dance Festival, giovedì 3 luglio “Isacco, il figlio imperfetto” presentato da CONTEMPOARTENSEMBLE – Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, ore 21,30.